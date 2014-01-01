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Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

4.8
15 отзывов
ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т. – Гид из Санкт-Петербурга
За 2 часа мы познакомимся с тремя разными Петербургами: мрачным и сырым городом Достоевского, парадным и помпезным Петербургом Пушкина и абсурдным и безумным городом Гоголя.

Мы пройдем от Медного всадника до печально знаменитой Сенной площади дорогами Раскольникова, Евгения Онегина и Евгения из «Медного всадника», носа майора Ковалева, Сони Мармеладовой, печальных чухонских нимф Гоголя.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🧘На выходные
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Что вы увидите

  • Медный всадник
  • Сенатская площадь
  • Бульвар Евгения Онегина
  • Исаакиевский собор
  • Дом со львами
  • Англетер и Астория
  • Памятник Николаю Первому (На ремонте до 2021)
  • Синий мост
  • Мариинский дворец
  • Места жизни писателей Ф. Достоевского и Н. Гоголя
  • Дом Хлестакова (Иохима)
  • Дом Раскольникова
  • Дворы и непарадные улицы старого Петербурга
  • Дом Сони Мармеладовой
  • Гауптвахта, где сидел Достоевский
  • Сенная площадь
Образ Петербурга формировали не только архитекторы, но и великие писатели. Прогулка 👣 по парадному и не очень центру города познакомит вас с местами, где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи. Мы оживим для вас знакомых со школы героев через площади, переулки и мосты, которые до сих пор хранят атмосферу золотого века русской литературы. Что вас ожидает: Мы прочувствуем, как петербургский ландшафт влиял на авторов и их героев, формируя характеры. Вы поймете, почему Родион Раскольников мог жить только в Петербурге и узнаете, с кого Достоевский списывал своего персонажа.
С удивлением мы обнаружим, что русские классики жили, работали и творили буквально по соседству с их персонажами, что делает Петербург соавтором наших великих писателей. Мы узнаем, как наши писатели создавали мифы и легенды о Петербурге, которые живы до сих пор и часто принимаются за правду.
С помощью цитат из давно прочитанных произведений, старых картин и фантазии мы окунемся в Петербург XIX века с его контрастами и поймем, почему именно Северная Пальмира стала центром золотого века русской литературы. Организационные детали:Мы проводим экскурсию ⛳ в любую погоду и даже для одного человека. Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры, вода, перекус)
Начало
🚩 Медный всадник
Место завершения
🏁 Сенная площадь
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу
Здесь написаны шедевры: литературная экскурсия по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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ПЕШЕХОД Т.
ПЕШЕХОД Т.
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15 отзывов оставили туристы

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