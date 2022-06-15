Преимущества этого путешествия:
17:00 Отправление от станции метро "Московская".
Приезд в Усадьбу Заречье, размещение в гостевом доме.
Деревня Заречье, где вы будете отдыхать, расположена на берегу маленькой речки Куксы, которая впадает в живописное Череменецкое озеро.
Когда-то, в XII веке, купцы из Старой Руссы переправляли по реке соль, тогда здесь и появились первые жители, которые обрабатывали поля, сажали фруктовые деревья, выращивали скот.
Здесь расположено очень много яблоневых садов, место чрезвычайно красивое.
Ужин из русской печи.
21:00 – 22:00 Вечер знакомства, дегустация деревенских напитков, беседа об истории Лужского района, Усадьбы Заречье.
8:00 Завтрак.
Мастер-класс по сельхозработам (животноводство, растениеводство, птицеводство).
Сегодня у вас будет уникальная возможность – вы попробуете себя в роли хозяина фермы!
У фермера много забот,а каких именно – узнаете в ходе мастер-класса.
Фотосессия с животными.
14:00 Обед из русской печи.
Русская баня на дровах.
Пока топится баня, для вас будет проведен мастер-класс по вязанию веников.
Ужин из русской печи.
20:00 Мастер-класс по сыроварению, дегустация сыров.
8:00 Завтрак.
Поездка в лес и на рыбалку.
Обед из русской печи
Приобретение продуктов фермы.
15:00 Отъезд из деревни.
Экскурсия по окрестностям Череменецкого озера, посещение действующего мужского Череменецкого монастыря, Графских развалин Усадьбы Половцева, Усадьбы Боровое, старинной церкви в д.Голубково.
20:00 Возвращение в Санкт-Петербург.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|двухместное
|10 500
|14 500
|одноместное
|15 500
|20 500
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».