7 отзывов оставили туристы

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Знакомство с Гатчиной

Посещение самой необычной императорской резиденции в окрестностях Петербурга

4.5
7 отзывов
Ирина
Ирина – экскурсионное агентство из Санкт-Петербурга
Гатчинский дворцово-парковый ансамбль напомнит вам средневековый замок 🏰 с легендами о рыцарях и привидениях.

Но при этом останется величественной и масштабной царской обителью, где жили поколения монарших семей.

Вы осмотрите парадные покои, услышите гулкое эхо подземного хода, совершите променад по великолепному Гатчинскому парку и узнаете, чем славен этот небольшой город 🏙️ для русской истории 📖.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Знакомство с Гатчиной
Знакомство с Гатчиной

Что вас ожидает

Дом императоров и графа
Во время экскурсии 🧭 вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, узнаете, кому изначально принадлежал этот «замок», посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами.

  • Мраморная столовая поразит вас богатством убранства;
  • Тронные залы Павла I и Марии Фёдоровны позволят рассмотреть французские гобелены и коллекцию западно-европейской живописи;
  • А прогулка 👣 по подземному ходу немного пощекочет нервы: вы прочувствуете мощную акустику и услышите несколько баек и легенд.

Живописные владения
Вам вспомнятся вехи российской истории 📖, а на территории Гатчинского ансамбля вы заметите много необычного. Поймёте, благодаря чему Большой дворец выглядит как «выходец» из Средневековья, неподалёку увидите уникальный землебитный Приоратский дворец и Чесменский обелиск. На острове 🏝️ Любви рассмотрите павильон Венеры, узнаете, как был создан грот «Эхо». А пруд и многочисленные изящные мостики парка сделают прогулку по нему приятной и уединённой.

Организационные детали

  • На экскурсии необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). В случае их отсутствия музеи 🖼 имеет право отказать в посещении
  • Не забудьте взять с собой ПАСПОРТ
  • Автобусная экскурсия ⛳ начинается и заканчивается в Петербурге
  • В стоимость экскурсии включены входные билеты 🎫 в Гатчинский дворец
  • Экскурсия по парку проводится только в сезон (май — сентябрь)
  • Экскурсию проведет профессиональный гид из нашей команды
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
Начало и место завершения
🚩 у Гостиного Двора
Знакомство с Гатчиной
Знакомство с Гатчиной

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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7 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Экскурсия очень понравилась. Повезло с погодой. Экскурсовод хороший
24 сентября 2020
Отличная экскурсия!!! Великолепный гид, такие люди знающие свое дело, любящие свой край создают атмосферу праздника и великолепных впечатлений. Большое спасибо!!!!!!
17 сентября 2020
Экскурсия была достаточно познавательной и хорошо организованной.
17 августа 2018
гид была всё время на взводе. строила группу как Павел свои полки. надо быть поспокойней. люди всё-таки отдыхать приехали.
11 августа 2018
Экскурсия в замке проходила с приемниками + наушниками. Когда мы перемещались по маршруту и, конечно, растягивались по коридорам, ничего не было слышно. Мы сообщили об этом экскурсоводу, но она, видимо увлекаясь рассказом, сразу забывала эту маленькую особенность. При посещении подземного хода, эхо, которое является его главной особенностью, не услышала половина группы. В остальном: организация, маршрут и, конечно, знания сопровождающего на достойном уровне.
23 июля 2018
Отличная экскурсия. Посетили и дворец и парковый ансамбль. Узнали много необычных и интересных подробностей.
15 июня 2018
Услугами экскурсоводов трипстера я пользовалась путешествуя по Франции. Всё было качественно, без нареканий. Поэтому очень расстроило посещение экскурсии в Гатчину. Дело в том, что я там была раньше, но в этот раз хотелось посмотреть выставку семьи Александра третьего, которая открылась недавно. Посмотрела разные сайты, отзывы, трипстер проверенный вроде был, остановилась на поездке с ними, и зря. В описании экскурсии был заявлен экскурсовод Кристина и указано, что в стоимость входят билеты на посещение выставки, которую мне хотелось. Вот если билеты входят в стоимость, что это может значить? Оказалось - ничего. Конечно, трипстер указывает все вопросы задавать экскурсоводу, только и Кристины никакой там не было. На сайте трипстера с меня взяли полную стоимость, не предоплату, а потом просто присоединили к экскурсии, которая каждый день собирается у гостинного. В Гатчине экскурсовод сказала, что выставка моя в экскурсию не входит. В итоге я посетила её сама, без гида, и пропустив часть экскурсии, которую в это время запланированно проводил экскурсовод. Так что если у кого-то есть вопросы по особенностям (хоть и заявленным на сайте) экскурсии, действительно уточняйте заранее. И знайте, что у трипстера никакая это не специально-авторская экскурсия, обычный поток.

Ирина проводит ещё 6 экскурсий

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