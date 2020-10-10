7 отзывов оставили туристы

Дом императоров и графа
Во время экскурсии 🧭 вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, узнаете, кому изначально принадлежал этот «замок», посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами.
Живописные владения
Вам вспомнятся вехи российской истории 📖, а на территории Гатчинского ансамбля вы заметите много необычного. Поймёте, благодаря чему Большой дворец выглядит как «выходец» из Средневековья, неподалёку увидите уникальный землебитный Приоратский дворец и Чесменский обелиск. На острове 🏝️ Любви рассмотрите павильон Венеры, узнаете, как был создан грот «Эхо». А пруд и многочисленные изящные мостики парка сделают прогулку по нему приятной и уединённой.