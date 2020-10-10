7 отзывов оставили туристы

Услугами экскурсоводов трипстера я пользовалась путешествуя по Франции. Всё было качественно, без нареканий. Поэтому очень расстроило посещение экскурсии в Гатчину. Дело в том, что я там была раньше, но в этот раз хотелось посмотреть выставку семьи Александра третьего, которая открылась недавно. Посмотрела разные сайты, отзывы, трипстер проверенный вроде был, остановилась на поездке с ними, и зря. В описании экскурсии был заявлен экскурсовод Кристина и указано, что в стоимость входят билеты на посещение выставки, которую мне хотелось. Вот если билеты входят в стоимость, что это может значить? Оказалось - ничего. Конечно, трипстер указывает все вопросы задавать экскурсоводу, только и Кристины никакой там не было. На сайте трипстера с меня взяли полную стоимость, не предоплату, а потом просто присоединили к экскурсии, которая каждый день собирается у гостинного. В Гатчине экскурсовод сказала, что выставка моя в экскурсию не входит. В итоге я посетила её сама, без гида, и пропустив часть экскурсии, которую в это время запланированно проводил экскурсовод. Так что если у кого-то есть вопросы по особенностям (хоть и заявленным на сайте) экскурсии, действительно уточняйте заранее. И знайте, что у трипстера никакая это не специально-авторская экскурсия, обычный поток.