1 отзыв оставили туристы

Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности 🏛️ невозможно. Поэтому обзорные экскурсии 🧭 обычно проводят на автобусе 🚌 или на автомобиле 🚘 для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные.

Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро 🚇 Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города,

увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство,

постоим у Медного всадника и решим медный он или нет))

пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух,

увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку,

сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов,

поговорим о разводных мостах и о наводнениях,

заглянем в парочку знаменитых проходных дворов,

поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город 🏙️, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно.

Приходите будет интересно!