1 отзыв оставили туристы

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Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия

5
1 отзыв
Илья П.
Илья П. – Гид из Санкт-Петербурга
Всем привет, я Илья.

Я родился и вырос в Петербурге, а сейчас рассказываю о своем родном городе туристам.

Если вы впервые в Северной столице — эта экскурсия ⛳ для вас.

Мы пройдем по историческому центру и увидим главные достопримечательностей 🏛️.

На моих прогулках нет заученных фраз из аудиогида — только интересные истории!
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 887 ₽ за человека

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Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности 🏛️ невозможно. Поэтому обзорные экскурсии 🧭 обычно проводят на автобусе 🚌 или на автомобиле 🚘 для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные.
Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро 🚇 Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города,
  • увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство,
  • постоим у Медного всадника и решим медный он или нет))
  • пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух,
  • увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку,
  • сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов,
  • поговорим о разводных мостах и о наводнениях,
  • заглянем в парочку знаменитых проходных дворов,
  • поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город 🏙️, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно.
Приходите будет интересно!
Что входит
  • прогулка по городу
  • услуги гида
Что не входит
  • трансфер
  • личные расходы
Начало
🚩 Малая Морская улица д. 4/1
Место завершения
🏁 Дворцовая площадь д.1
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: пешеходная экскурсия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Илья П.
Илья П.
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1 отзыв оставили туристы

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