1 отзыв оставили туристы

Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности 🏛️ невозможно. Поэтому обзорные экскурсии 🧭 обычно проводят на автобусе 🚌 или на автомобиле 🚘 для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные.
Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро 🚇 Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города,
- увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство,
- постоим у Медного всадника и решим медный он или нет))
- пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух,
- увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку,
- сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов,
- поговорим о разводных мостах и о наводнениях,
- заглянем в парочку знаменитых проходных дворов,
- поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город 🏙️, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно.
Приходите будет интересно!