Дольче вита на берегах Босфора

Ощутить атмосферу курортного Стамбула и на день стать местным жителем

В великолепном Стамбуле есть место как для истории и культуры, так и для сладкой жизни! Если вы уже обошли туристические тропы, приглашаю вас отправиться в верховья Босфора — в роскошные и уютные районы.

Вы полюбуетесь видами с высоты и особняками.

Посетите мечеть Чамлыджа, поплаваете на корабликах и рыбацкой лодке.

Откроете вкусы Стамбула и сделаете сотни фото-открыток.
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора
Дольче вита на берегах Босфора

Что вас ожидает

🕌 Глазами птиц
Всю красоту и величие этого мегаполиса можно увидеть лишь с высоты. Для этого отправимся к самой большой и новой мечети Стамбула — Чамлыджа — стоящей на высоком холме в азиатской части города. Вас восхитят ее размеры и богатство отделки, но особенно — панорамы с площадки вокруг мечети. Симбиоз духовности, умиротворения и захватывающих видов — то, что нужно для начала нового дня в Стамбуле.

🏡 Курорты имперской знати
Жизнь на берегах Босфора пленила писателей, художников, поэтов, путешественников, ученых, послов — они жили в роскошных особняках у пролива. Их мы увидим, спустившись с холма Чамлыджа в район Ченгелькёй, который также славится природой и стритфудом.

После на кораблике поплывем в район Канлыджа, продолжая любоваться домами. В Канлыдже заглянем в кофейню Исмаила Аги 1870 года, чтобы попробовать йогурт с 300-летней рецептурой и вкуснейшие гёзлеме. Прогуляемся по милым улочкам с деревянными виллами, а при желании посетим дворец египетского хедива.

Изюминкой станет переправа через Босфор на рыбацкой лодке, с которой можно окунуть руки в воды пролива и ощутить полную свободу.

Сладкая жизнь миллионеров
На европейском берегу Босфора вас ждет район Еникёй, который с 19 века облюбовали знатные и богатые стамбульцы. Однако роскошь здесь не вычурная. Помпезные особняки и дорогие рестораны гармонируют с простым бытом и уютными маленькими заведениями. Вы ощутите это на прогулке по дивной набережной.

Мы плавно перейдем в район Тарабья, тоже респектабельный, но с привкусом рыбацкой деревушки. Мирно покачивающиеся на волнах яхты, изысканные деревянные особняки, дворцы в европейском стиле, рыбные ресторанчики, беззаботные люди на набережной — уверен, вы тоже влюбитесь в эти края.

🌊 Места вдохновения и силы
Под конец дня мы снова переправимся на азиатский берег и попадем в бывшую рыбацкую деревушку Анадолу Кавагы. Это последний район Стамбула на Босфоре у выхода в Чёрное море. На фоне умиротворяющих видов поговорим о его истории, начиная с аргонавтов.

Затем поднимемся на холм, на вершине которого находятся развалины генуэзской крепости Йорос. Отсюда полюбуемся третьим Босфорским мостом, проливом и Черным морем. В этом месте воздух словно проходит сквозь тебя, а от панорам захватывает дух.

Закончить день предлагаю ужином в ресторанчике под стенами крепости с замечательной кухней — гастрономическое наслаждение дополнят фантастические виды Босфора и россыпи огней мегаполиса вдали.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто убежден, что по-настоящему познать и понять город можно лишь сойдя с протоптанных туристических маршрутов, и готов потратить на это весь день.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Галатского моста
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ильхан
Ильхан
Очень давно этот город украл мое сердце. Любовь нельзя объяснить - ты просто чувствуешь, что твое место здесь. Так вышло и у меня со Стамбулом. Переехав сюда, я неоднократно убеждался и продолжаю убеждаться, что мой переезд был правильным решением. В отношении Стамбула и Турции у многих есть стереотипы - что это страна торгашей и тебе постоянно что-то впаривают и обманывают. Но настоящий Стамбул и турки из не туристических районов совершенно другие. Именно это я и показываю путешественникам, меняя их отношение к стране и туркам. Влюбляя в Стамбул и его жителей. Вроде как у меня это не плохо получается:)
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