Что вас ожидает

🕌 Глазами птиц

Всю красоту и величие этого мегаполиса можно увидеть лишь с высоты. Для этого отправимся к самой большой и новой мечети Стамбула — Чамлыджа — стоящей на высоком холме в азиатской части города. Вас восхитят ее размеры и богатство отделки, но особенно — панорамы с площадки вокруг мечети. Симбиоз духовности, умиротворения и захватывающих видов — то, что нужно для начала нового дня в Стамбуле.

🏡 Курорты имперской знати

Жизнь на берегах Босфора пленила писателей, художников, поэтов, путешественников, ученых, послов — они жили в роскошных особняках у пролива. Их мы увидим, спустившись с холма Чамлыджа в район Ченгелькёй, который также славится природой и стритфудом.

После на кораблике поплывем в район Канлыджа, продолжая любоваться домами. В Канлыдже заглянем в кофейню Исмаила Аги 1870 года, чтобы попробовать йогурт с 300-летней рецептурой и вкуснейшие гёзлеме. Прогуляемся по милым улочкам с деревянными виллами, а при желании посетим дворец египетского хедива.

Изюминкой станет переправа через Босфор на рыбацкой лодке, с которой можно окунуть руки в воды пролива и ощутить полную свободу.

⛵ Сладкая жизнь миллионеров

На европейском берегу Босфора вас ждет район Еникёй, который с 19 века облюбовали знатные и богатые стамбульцы. Однако роскошь здесь не вычурная. Помпезные особняки и дорогие рестораны гармонируют с простым бытом и уютными маленькими заведениями. Вы ощутите это на прогулке по дивной набережной.

Мы плавно перейдем в район Тарабья, тоже респектабельный, но с привкусом рыбацкой деревушки. Мирно покачивающиеся на волнах яхты, изысканные деревянные особняки, дворцы в европейском стиле, рыбные ресторанчики, беззаботные люди на набережной — уверен, вы тоже влюбитесь в эти края.

🌊 Места вдохновения и силы

Под конец дня мы снова переправимся на азиатский берег и попадем в бывшую рыбацкую деревушку Анадолу Кавагы. Это последний район Стамбула на Босфоре у выхода в Чёрное море. На фоне умиротворяющих видов поговорим о его истории, начиная с аргонавтов.

Затем поднимемся на холм, на вершине которого находятся развалины генуэзской крепости Йорос. Отсюда полюбуемся третьим Босфорским мостом, проливом и Черным морем. В этом месте воздух словно проходит сквозь тебя, а от панорам захватывает дух.

Закончить день предлагаю ужином в ресторанчике под стенами крепости с замечательной кухней — гастрономическое наслаждение дополнят фантастические виды Босфора и россыпи огней мегаполиса вдали.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто убежден, что по-настоящему познать и понять город можно лишь сойдя с протоптанных туристических маршрутов, и готов потратить на это весь день.