Ежедневно в 08:00

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Живописный пляж Кильос на побережье Черного Моря — лучший способ провести жаркий летний день.

Отправляйтесь с нами к морскому курорту Кильос, который называют северными воротами Стамбула. Регион очень удобно расположен — всего в 30 км от центра города.

Здесь вас ждут прекрасные песчаные пляжи и главная изюминка Кильоса — местные рыбные рестораны, где можно попробовать вкуснейшие блюда из свежайших морепродуктов.