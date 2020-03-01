Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

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Комфортный трансфер в обе стороны, весёлое времяпрепровождение в парке и комплексный обед

Елена и Сали
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Елена и Сали – экскурсионное агентство
Виалэнд — самый большой развлекательный парк в Турции, который точно стоит посетить, если вы в Стамбуле! Он поделён на три зоны, где каждый гость сможет найти активность по душе.

Мы заберём вас из отеля, довезём до входа в парк, расскажем, куда стоит сходить и на чём покататься.

А в конце заглянем на обед и безопасно доставим до дверей вашего отеля.
60 за трансфер
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча — в вашем отеле
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Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд

Что вас ожидает

Это не экскурсия, а развлекательная поездка: наша цель – не погрузить вас в историю, а подарить новые впечатления.

🎉 Веселятся все!
В парке есть несколько зон, которые придутся по вкусу людям разных возрастов и интересов. Историческая зона для тех, кто хочет знать, как выглядел Стамбул в старые времена. Игровая зона для безопасного и весёлого времяпрепровождения самых маленьких гостей. Любители острых ощущений однозначно впечатлятся американскими горками со скоростью 110 км/час, комнатой страха в подземелье, 15-метровым Кинг-Конгом, сплавом на плотах по неспокойной горной реке и многим другим. А поклонники легендарных мультфильмов встретят здесь своих любимых персонажей!

🍝 После бурных и весёлых развлечений вас ждёт комплексный обед и безопасный трансфер до отеля.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • В зимний период часть аттракционов закрыта
  • В плохую погоду перед бронированием обратитесь к нам, чтобы уточнить график работы парка в желаемый для вас день
  • Это не экскурсия, а трансфер в парк развлечений

Что включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно из районов Султанахмет, Сиркеджи, Чемберлиташ, Беязит, Бейоглу, Лалели, Аксарай. Если отель находится за пределами этих районов, мы просим подъехать в район Султанахмет.
  • Входные билеты с неограниченным доступом на все аттракционы парка
  • Комплексный обед
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд
Поездка в Isfanbul — турецкий диснейленд

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура — в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена и Сали
Елена и Сали
Здравствуйте, нас зовут Елена и Сали. У нас собственное агентство с лицензией министерства туризма Турции в Стамбуле и команда гидов. Наш офис находится в самом сердце города. Если вы хотите изучить главные места и отыскать скрытые красоты Стамбула, мы с радостью в этом поможем. Мы знаем все о Турции: об истории, традициях и кухне; поделимся информацией, которую не найти в интернете. Погрузитесь с головой в жизнь Стамбула вместе с нами!
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