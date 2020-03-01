Елена и Сали проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Это не экскурсия, а развлекательная поездка: наша цель – не погрузить вас в историю, а подарить новые впечатления.

🎉 Веселятся все!

В парке есть несколько зон, которые придутся по вкусу людям разных возрастов и интересов. Историческая зона для тех, кто хочет знать, как выглядел Стамбул в старые времена. Игровая зона для безопасного и весёлого времяпрепровождения самых маленьких гостей. Любители острых ощущений однозначно впечатлятся американскими горками со скоростью 110 км/час, комнатой страха в подземелье, 15-метровым Кинг-Конгом, сплавом на плотах по неспокойной горной реке и многим другим. А поклонники легендарных мультфильмов встретят здесь своих любимых персонажей!

🍝 После бурных и весёлых развлечений вас ждёт комплексный обед и безопасный трансфер до отеля.