5 отзывов оставили туристы

Экскурсия была 19 марта 2021г, мы не были ни разу в Стамбуле и за один день Нур нам показала и рассказала, практически его большую часть. Длилась экскурсия 7 часов, но ни о какой усталости речи и не шло. Все интересно, динамично, доходчиво. Посетили мечеть Айя Софию, дворец Топкапы, мечеть Сулеймание и прогулка по Босфору. Также мы получили массу советов, где лучше покушать, где выгодно совершить покупки сувениров домой. Нам было очень комфортно) спасибо Нур, за вашу доброту, за ваши знания и отдачу. Надеюсь мы обязательно ещё сюда вернёмся и встретимся с вами вновь! 🌼