5 отзывов оставили туристы

Познакомиться с главными достопримечательностями города и покататься по Босфору

4.8
5 отзывов
Нур
Нур – Гид из Стамбула
Приглашаю на большую обзорную экскурсию ⛳ по чудесному Стамбулу! Вы посетите султанский дворец Топкапы, узнаете великую историю 📖 любви в мечети Сулеймание и полюбуетесь Девичьей башней.

Насладитесь видами города с воды, осмотрите легендарную Айя-Софию и заглянете на древний восточный рынок.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе

Что вас ожидает

Непревзойденный Стамбул
Я покажу вам самые знаменитые места города. В программе экскурсии:

  • Дворец Топкапы — место, где 400 лет жили и работали султаны. Вы пройдете по шикарным залам, услышите об интригах гарема, увидите второй по величине бриллиант мира и насладитесь панорамой бухты Золотой Рог.
  • Римский Ипподром — центральная площадь Стамбула. Я вспомню о временах, когда на ней проходили лошадиные бега, гонки на колесницах и гладиаторские бои.
  • Собор Святой Софии — вы раскроете, как он связан с исламом и христианством, а также как архитектор Синан спас его от разрушения.
  • Мечеть Сулеймание — я объясню, как ей удалось пережить без последствий несколько землетрясений. А также поделюсь историей 📖 любви Сулеймана и Роксоланы.
  • Египетский рынок — самая ароматная достопримечательность 🏛️ Стамбула. Вы узнаете, связан ли он с современными египтянами и что любят покупать на нем местные жители.
  • Прогулка 👣 по Босфору — с воды вы увидите европейскую и азиатскую части города. А я расскажу о роскошных дворцах и старинных мечетях, которые мы будем проплывать.
  • Девичья башня — вы услышите, как она связана с войной Афин и Спарты.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: дворец Топкапы — 100 лир с человека, прогулка 👣 по Босфору — 25 лир с человека.

Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе
Стамбул во всей красе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нур
Нур
Здравствуйте! Меня зовут Нур, я профессиональный русскоговорящий гид-историк с лицензией Министерства культуры и туризма Турции. Люблю путешествовать, общаться и делиться своими знаниями. Жду вас в Стамбуле.
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5 отзывов оставили туристы

30 мар 2021
Нур - солнечная, позитивная, общительная девушка! Отзывчивая, подстраивается под запросы гостей и с легкостью перестраивает экскурсионную программу под интересы слушателей. Прекрасная речь! Интересные факты! Гостеприимность и доброжелательность! Открытость сотрудничеству! Вся наша дружная компания осталась в восторге от гида! Очень рекомендуем!
30 мар 2021
Все очень понравилось. Нур спланировала экскурсию под нас и провела с нами целый день ( с 12 до 7 вечера). Прокатились на кораблике по Босфорскому проливу, посетили дворец Топкапы, собор святой Софии, выпили кофе с десертом в кофейне Мадо, погуляли по старому городу, на закате солнца посетили мечеть Сулеймание - с прекрасным видом на залив. Много фотографировали и общались с гидом. В конце дня отвела нас в ресторан, который работает до 11 вечера ( из-за ковида в основном рестораны закрываются в 8 часов) и позаботилась об обратном такси. Спасибо :-)
21 мар 2021
Мы с семьей впервые в Стамбуле, и город встретил нас холодом и дождем. Но экскурсия с Нур помогла нам подружиться со Стамбулом и проникнуться духом многовековой истории в окружении главных достопримечательностей. Нур эрудирована, хорошо знает историю, но при этом материал даёт очень ненавязчиво в форме прогулки-беседы. С нами был сын 10 лет, он тоже был заинтересован экскурсией, за время которой мы прошли 14!!! км, и даже не заметили этого.
20 мар 2021
Экскурсия была 19 марта 2021г, мы не были ни разу в Стамбуле и за один день Нур нам показала и рассказала, практически его большую часть. Длилась экскурсия 7 часов, но ни о какой усталости речи и не шло. Все интересно, динамично, доходчиво. Посетили мечеть Айя Софию, дворец Топкапы, мечеть Сулеймание и прогулка по Босфору. Также мы получили массу советов, где лучше покушать, где выгодно совершить покупки сувениров домой. Нам было очень комфортно) спасибо Нур, за вашу доброту, за ваши знания и отдачу. Надеюсь мы обязательно ещё сюда вернёмся и встретимся с вами вновь! 🌼
15 мар 2021
Спасибо нашему гиду Нур за замечательный день! Прошлись по главным достопримечательностям Стамбула, узнали много интересного, просто весело пообщались, поскольку Нур очень общительная! Нур очень отзывчивая, по окончании экскурсии отвела нас в ресторан с Османской кухней и потрясающей террасой, откуда открывался красивый вид! Мы остались очень довольны! Спасибо!

Нур проводит ещё 2 экскурсии

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