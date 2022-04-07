Индивидуальная экскурсия по Монмартру

Индивидуальная экскурсия по Монмартру
Индивидуальная экскурсия по Монмартру
Индивидуальная экскурсия по Монмартру
Индивидуальная экскурсия по Монмартру

Что вас ожидает 🤩

  • Базилика Сакре Кер
  • Площадь художников
  • Дом Далиды
  • Дом-корабль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Говорят, что если в Париже ты не видел Монмартр, можно считать, что ты там не бывал. Один из самых знаменитых кварталов столицы Франции по праву считается районом богемы: тут живут и работают многие художники, скульпторы, меценаты и артисты.

Мы предлагаем отправиться на индивидуальную экскурсию по Монмартру в сопровождении опытного русскоговорящего гида — так вы сможете сконцентрировать внимание именно на том, что интересно вам и задать все возникающие вопросы.

Вы сможете полюбоваться видом на Париж с высоты холма базилики Сакре-Кер, увидеть знаменитые парижские кабаре, среди которых и легендарный Мулен-Руж, узнать историю квартала и посмотреть на его достопримечательности.

Мы зайдем на площадь Тертр, где в свое время писали картины Пикассо, Тулуз-Лотрек и Модильяни, а сейчас устраивают вернисажи и продают свои творения как молодые дарования, так и именитые художники со всего мира. Гид расскажет вам об одной из самых старых церквей Парижа — церкви имени Святого Петра и прогуляется с вами по улочкам Монмартра, где буквально каждое здание имеет свою историю.

Вы сможете в полной мере насладиться атмосферой этого творческого района и узнать, что именно делает его настолько особенным.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия не предусматривает вход в платные объекты посещения
  • Никакие входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

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