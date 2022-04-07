Говорят, что если в Париже ты не видел Монмартр, можно считать, что ты там не бывал. Один из самых знаменитых кварталов столицы Франции по праву считается районом богемы: тут живут и работают многие художники, скульпторы, меценаты и артисты.

Мы предлагаем отправиться на индивидуальную экскурсию по Монмартру в сопровождении опытного русскоговорящего гида — так вы сможете сконцентрировать внимание именно на том, что интересно вам и задать все возникающие вопросы.

Вы сможете полюбоваться видом на Париж с высоты холма базилики Сакре-Кер, увидеть знаменитые парижские кабаре, среди которых и легендарный Мулен-Руж, узнать историю квартала и посмотреть на его достопримечательности.

Мы зайдем на площадь Тертр, где в свое время писали картины Пикассо, Тулуз-Лотрек и Модильяни, а сейчас устраивают вернисажи и продают свои творения как молодые дарования, так и именитые художники со всего мира. Гид расскажет вам об одной из самых старых церквей Парижа — церкви имени Святого Петра и прогуляется с вами по улочкам Монмартра, где буквально каждое здание имеет свою историю.

Вы сможете в полной мере насладиться атмосферой этого творческого района и узнать, что именно делает его настолько особенным.