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Экскурсия по крышам Москвы

4.8
22 отзыва
Алексей Л.
Алексей Л. – Гид из Москвы
Я покажу вам столицу с воздуха! Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве.

Поэтому вы сможете посмотреть столицу со всех уголков города.

Со мной полностью безопасно, весело 🥳 и интересно.

Обещаю, эта экскурсия ⛳ вам запомнится на всю жизнь! Вы можете сами выбрать, на какой вид вы будете смотреть.

Большое количество самых разных площадок представлены вашему вниманию, вы сможете побывать на любой из них и увидеть самые захватывающие виды столицы!
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏙С городских высот
  • 🥰Романтическая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 1 250 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по крышам Москвы
Экскурсия по крышам Москвы

Что вы увидите

  • 1) Москва Сити (вблизи)
  • 2) Лужники, Москва Сити, Новодевичий Монастырь
  • 3) Красную Площадь
  • 4) Арбат

Я предлагаю выбор, на какую именно крышу вы хотите подняться. Есть несколько видов на:

    1. Москву Сити (вблизи)
    2. Стадион 🏟️ Лужники, Москва Сити, Новодевичий Монастырь
    3. Красную Площадь
    4. Киевскую площадь, мост Богдана Хмельницкого
    5. Сталинские высотки
    6. Новый Арбат
    7. А также множество других альтернативных вариантов.
    Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве. Поэтому вы сможете посмотреть столицу со всех уголков города. Со мной полностью безопасно, весело 🥳 и интересно. Обещаю, эта экскурсия ⛳ вам запомнится на всю жизнь!
    Романтика над городом
    Я проведу вас на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города. Там вы можете отдохнуть, расслабиться и любоваться красотами столицы ⭐️. Также за дополнительную плату организовываю профессиональные фотосессии, свидания, пикники, девичники и другие творческие мероприятия.
    Что входит
    • Услуги гида
    • подъем на крышу
    • нахождение на крыше до 2 часов, но обычно занимает около 40 минут, спуск с гидом с крыши вниз.
    Что не входит
    • напитки
    • питание
    • трансфер
    Начало и место завершения
    🚩 Кутузовский проспект, 32
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы
    Экскурсия по крышам Москвы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Алексей Л.
    Алексей Л.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    22 отзыва оставили туристы

    Алексей Л. проводит ещё 4 экскурсии

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