Я предлагаю выбор, на какую именно крышу вы хотите подняться. Есть несколько видов на:

1. Москву Сити (вблизи)

2. Стадион 🏟️ Лужники, Москва Сити, Новодевичий Монастырь

3. Красную Площадь

4. Киевскую площадь, мост Богдана Хмельницкого

5. Сталинские высотки

6. Новый Арбат

7. А также множество других альтернативных вариантов.

Я предоставляю самый большой список доступных крыш в Москве. Поэтому вы сможете посмотреть столицу со всех уголков города. Со мной полностью безопасно, весело 🥳 и интересно. Обещаю, эта экскурсия ⛳ вам запомнится на всю жизнь!

Романтика над городом

Я проведу вас на самые красивые 🤩 смотровые дома Москвы, откуда будут открываться нереальные урбанистические виды со многими историческими достопримечательностями 🏛️ города. Там вы можете отдохнуть, расслабиться и любоваться красотами столицы ⭐️. Также за дополнительную плату организовываю профессиональные фотосессии, свидания, пикники, девичники и другие творческие мероприятия.