Экскурсии по пригородам Москвы

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  4. Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!

Проехать по старинным улочкам города, посетить древние монастыри и ощутить дух удельного княжества

Александр
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Александр – ваш гид
Приглашаем вас познакомиться с многовековой историей Серпухова — города-перевала на пути в Орду, города с купеческим прошлым, крупного духовного центра.

Вы осмотрите старинные особняки и площади, при желании заглянете в художественный музей; посетите два монастыря и в одном из них сможете помолиться у чудотворной иконы.
6700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Анино
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Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!

Что вас ожидает

Знакомство с городом
По пути к Серпухову вы услышите любопытные факты о дорогах на Руси и узнаете, какую роль в развитии города сыграл Муравский шлях — один из главных путей в XVI- XVII веках.
Мы проедем по центральной улице города — Первой Московской — и увидим здания эпохи Екатерины II. Вы услышите, как застраивался город, узнаете о его главных площадях. На площади Ленина сделаем остановку, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим. А проезжая Соборную гору, где когда-то возвышались стены кремля, обсудим, как городу удалось выстоять после всех разрушений и пожаров.

Серпухов православный
Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.
После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.

Также по желанию во время экскурсии вы можете посетить историко-художественный музей с крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Основа его собрания — коллекция серпуховской фабрикантши Анны Васильевны Мараевой.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается обед и билеты в художественный музей — 500 руб. взрослый, 300 руб. детский (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего числа человек. Стоимость доплаты за трансфер уточняйте до бронирования в личных сообщениях.
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!
Из Москвы в Серпухов — на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Анино.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Я родился в ближайшем Подмосковье и с детства полюбил историю, изучал архитектуру старых русских городов. Образование высшее техническое. Много читал о Москве и других городах «Золотого кольца». Мне очень нравится путешествовать по городам. В моих автобусных экскурсиях часто участвуют музыканты. Я придумываю разные тематические развлекательные программы для экскурсантов в дороге. Рассказываю только любопытные факты и легенды из русской истории.
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