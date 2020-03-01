Экскурсии по пригородам Москвы

Что вас ожидает

Знакомство с городом

По пути к Серпухову вы услышите любопытные факты о дорогах на Руси и узнаете, какую роль в развитии города сыграл Муравский шлях — один из главных путей в XVI- XVII веках.

Мы проедем по центральной улице города — Первой Московской — и увидим здания эпохи Екатерины II. Вы услышите, как застраивался город, узнаете о его главных площадях. На площади Ленина сделаем остановку, и я расскажу, как Серпухов стал городом купеческим. А проезжая Соборную гору, где когда-то возвышались стены кремля, обсудим, как городу удалось выстоять после всех разрушений и пожаров.

Серпухов православный

Друг напротив друга, разделенные рекой, стоят два монастыря Серпухова — они издавна занимали значимое положение в Московском княжестве. Первым мы посетим Высоцкий монастырь, заложенный по благословению преподобного Сергия Радонежского. Вы услышите о местной чудотворной иконе «Неупиваемая чаша» — и сможете приложиться к ней в Покровском храме монастыря. Или же прогуляться по набережной вдоль пруда и покормить белых лебедей.

После мы отправимся к Введенскому Владычному монастырю; я познакомлю вас с его прошлым — это настоящий приключенческий роман. Вы полюбуетесь храмовой архитектурой, услышите о местных подвижниках и узнаете о разрушениях храмов в советские годы.

Также по желанию во время экскурсии вы можете посетить историко-художественный музей с крупнейшей картинной галереей Подмосковья. Основа его собрания — коллекция серпуховской фабрикантши Анны Васильевны Мараевой.