Оксана проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодние секреты в центре Москвы

Зарядиться настроением среди украшенных улиц и услышать самое любопытное о главном празднике страны

Оксана
Оксана – экскурсионное агентство из Москвы
Москва — будто музей 🖼 под открытым небом, а в праздники напоминает большую рождественскую ярмарку! «Экспонаты»-памятники истории 📖 перемежаются с елками и новогодними композициями, словно в сказке.

Вы сделаете яркие снимки в интерьерах ГУМа и оцените иллюминацию московских улиц, узнаете, почему Новый год — загадочный праздник, и раскроете его тайны.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🎄На новый год!
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 700 ₽ за человека

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Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы

Что вас ожидает

Новогодняя Москва
Мы пройдемся по центральным московским улицам: вас ждут шумная Никольская улица, Большой театр и парк 🌳 Зарядье, прекрасный в любое время года. Мы пройдем по Москворецкой, посмотрим, как украсили Тверскую, и, конечно, побываем на Красной площади, где собраны главные новогодние символы столицы ⭐️ — башни Кремля и ГУМ с его теплой иллюминацией и атмосферой советского торжества.

Рассказы о празднике
Вы познакомитесь с историей 📖 освещения московских улиц и их зимнего украшения, поймете, в чем особенность рождественской иллюминации. Услышите всё о новогодних символах, скрытых в нашем городе, и отыщете секреты-подсказки в центре Москвы. Узнаете, как отмечали праздники на Руси и откуда пошла традиция ставить ёлку. А на столичной ярмарке мы поговорим о народных гуляниях и зарядимся настроением-предчувствием Нового года!

Организационные детали

  • Экскурсия для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предвидится
  • Если вы уже были одной из наших экскурсий, мы предоставим скидку 10%, для уточнения деталей напишите в личные сообщения
Начало и место завершения
🚩 у станции м. Театральная
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы
Новогодние секреты в центре Москвы

Экскурсия проводится в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Оксана
Оксана
Дорогие друзья, я лицензированный экскурсовод в Москве (аккредитация Ассоциации гидов и переводчиков), коренная москвичка, москвовед. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии по Москве на русском, сербском и хорватском языках. Работаю с командой профессиональных увлечённых гидов. На экскурсиях мы откроем вам тайны, о которых знает не каждый москвич. Любим свой город, любим знакомить гостей с нашей прекрасной столицей. Кремль, Красная площадь, Китай-город, Замоскворечье, усадьбы и дворцы — про эти и другие места мы расскажем вам то, что не найти в справочнике, книге или интернете. По признанию гостей, после наших экскурсий они открывают для себя новую Москву — красивый современный город с богатейшей историей. Обзорные экскурсии проводим на собственном транспорте: микроавтобусе Hunday Grand Starex (7 пассажиров) или на автомобиле Mercedes A класса (2-3 пассажира). По вашему желанию экскурсии могут дополнить фотографии, сделанные профессиональным фотографом.
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