Оксана проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Новогодняя Москва

Мы пройдемся по центральным московским улицам: вас ждут шумная Никольская улица, Большой театр и парк 🌳 Зарядье, прекрасный в любое время года. Мы пройдем по Москворецкой, посмотрим, как украсили Тверскую, и, конечно, побываем на Красной площади, где собраны главные новогодние символы столицы ⭐️ — башни Кремля и ГУМ с его теплой иллюминацией и атмосферой советского торжества.

Рассказы о празднике

Вы познакомитесь с историей 📖 освещения московских улиц и их зимнего украшения, поймете, в чем особенность рождественской иллюминации. Услышите всё о новогодних символах, скрытых в нашем городе, и отыщете секреты-подсказки в центре Москвы. Узнаете, как отмечали праздники на Руси и откуда пошла традиция ставить ёлку. А на столичной ярмарке мы поговорим о народных гуляниях и зарядимся настроением-предчувствием Нового года!

Организационные детали