Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Воздвиженка в деталях
Гуляя по Воздвиженке, вы увидите множество интересных зданий: дом Пашкова, палаты Аптекарского приказа, храм Знамения на Шереметевом дворе и другие. Я расскажу:
Как выглядела улица в давние времена и где находился Крестовоздвиженский монастырь
Кому в советскую эпоху выделяли жилье в «Маршальском доме» и что происходит с ним сегодня
Чем примечателен дворик музея Архитектуры
Как с Воздвиженкой связаны Стрешневы, Талызины, Шереметевы и Морозовы
Какой из домов стал «Свадебным» и почему
Организационные детали
Прогулка завершится на Арбатской площади.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у м. Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела 27 экскурсий для 42 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории Москвы!