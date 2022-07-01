Воздвиженка: герои и романтики

Погулять по одной из самых красивых московских улиц и узнать о живших на ней людях

История Воздвиженки славится удивительными легендами, романтическими сюжетами и героическими делами.

Приглашаю вас к ним прикоснуться! Вы пройдете по знаменитой улице и прилегающим к ней переулкам, полным загадок и сюрпризов. Полюбуетесь церквями, купеческими особняками и древними палатами. А я помогу вам погрузиться в прошлое и взглянуть на Старую Москву по-новому.
Воздвиженка: герои и романтики
Воздвиженка: герои и романтики
Воздвиженка: герои и романтики
Воздвиженка: герои и романтики
Воздвиженка: герои и романтики
Воздвиженка: герои и романтики
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Описание

Что вас ожидает

Воздвиженка в деталях

Гуляя по Воздвиженке, вы увидите множество интересных зданий: дом Пашкова, палаты Аптекарского приказа, храм Знамения на Шереметевом дворе и другие. Я расскажу:

  • Как выглядела улица в давние времена и где находился Крестовоздвиженский монастырь
  • Кому в советскую эпоху выделяли жилье в «Маршальском доме» и что происходит с ним сегодня
  • Чем примечателен дворик музея Архитектуры
  • Как с Воздвиженкой связаны Стрешневы, Талызины, Шереметевы и Морозовы
  • Какой из домов стал «Свадебным» и почему

Организационные детали

Прогулка завершится на Арбатской площади.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у м. Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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