Петергоф ночные – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 4 экскурсии в категории «Петергоф ночные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Пешая
Конные прогулки
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 1 800 за всё до 2 чел.
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
На мотоцикле
49 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
8 400 за человека
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Открыть город за границами фонтанных парков и проникнуться его историей
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
4 500 за всё до 4 чел.
Петергоф: закрытие фонтанов
На автобусе
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Петергоф: закрытие фонтанов
Посетить незабываемое шоу в одном из самых красивых парков страны
Начало: У станции метро «Звенигородская»
20 сен в 16:30
21 сен в 16:30
4 590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 сентября 2024
    Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
    Сегодня узнала Петергоф с другой стороны. Очень интересная и познавательная экскурсия. С большим удовольствием прогулялась с экскурсоводом Ведой по улочкам и паркам. На прощание Веда вручила небольшой презент, это было неожиданно и приятно. Очень советую.
  • А
    Александр
    25 июля 2024
    Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
    Глубоко благодарны гиду Веде за увлекательную прогулку по непарадному Петергофу. Веда замечательно владеет материалом, что позволяет открыть для себя одно
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    из самых развитых туристических направлений области Санкт-Петербурга с новой, более частной стороны. Рекомендуем всем, для кого Петергоф - это не только дворцово-парковые ансамбли и фонтаны, но и места, люди, лица, готовые поделиться с вами своей историей, а также историей этого замечательного города.

  • А
    Алина
    17 июля 2024
    Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
    Прекрасная продуманная экскурсия, очень интересный и плавный рассказ Веды с, возможно, пока не идеальным, но очень продуманным маршрутом погрузили в
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    настоящую атмосферу города-Петергофа Николаевской эпохи Отступления от выбранной темы, обусловленной маршрутом, всегда были в рамках истории города и это было очень интересно, тк видно, что информация эта собрана почти по крупицам из самых разных исторических источников. Такая продуманность рассказа вызывает восхищение самой личностью экскурсовода, а оттого еще более глубокое запоминание через собственную эмоциональную вовлеченность в оживающие картины ушедших эпох. Приезжали за непарадным Петергофом, теперь хочется вернуться в Москву, мысленно посравнивать истории городов, чтобы неизменно вернуться еще раз в историю Петергофа-города. Для меня это однозначно одна из экскурсий, на которые хочется возвращаться снова и снова. Любое обсуждение и любые встречные вопросы всегда Ведой приветствовались, и даже я, та еще зануда, которой интересна буквально каждая мелочь, получила множество развернутых и подробных ответов на заданные вопросы или на те мысли, которые возникли, но, не успев еще оформиться в моем сознании, уже "поймали" ответ. Единственный нюанс — наверное, одна из тех экскурсий (как и любой пешей), которые не получится планировать заранее ввиду изменчивой погоды. Нам очень повезло с солнечным днем, но всегда надо помнить, что непарадный Петергоф — обычный город, и ходить надо будет по обычным улицам. Желательно, в непромокаемой обуви и с дождевиком в сумке:)

    Прекрасная продуманная экскурсия, очень интересный и плавный рассказ Веды с, возможно, пока не идеальным, но оченьПрекрасная продуманная экскурсия, очень интересный и плавный рассказ Веды с, возможно, пока не идеальным, но оченьПрекрасная продуманная экскурсия, очень интересный и плавный рассказ Веды с, возможно, пока не идеальным, но очень

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Бабигонские высоты: прогулка по-царски
  2. Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
  3. Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
  4. Петергоф: закрытие фонтанов
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в сентябре 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Петергоф ночные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 800 до 8 400. Туристы уже оставили гидам 91 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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