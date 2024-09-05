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настоящую атмосферу города-Петергофа Николаевской эпохи Отступления от выбранной темы, обусловленной маршрутом, всегда были в рамках истории города и это было очень интересно, тк видно, что информация эта собрана почти по крупицам из самых разных исторических источников. Такая продуманность рассказа вызывает восхищение самой личностью экскурсовода, а оттого еще более глубокое запоминание через собственную эмоциональную вовлеченность в оживающие картины ушедших эпох. Приезжали за непарадным Петергофом, теперь хочется вернуться в Москву, мысленно посравнивать истории городов, чтобы неизменно вернуться еще раз в историю Петергофа-города. Для меня это однозначно одна из экскурсий, на которые хочется возвращаться снова и снова. Любое обсуждение и любые встречные вопросы всегда Ведой приветствовались, и даже я, та еще зануда, которой интересна буквально каждая мелочь, получила множество развернутых и подробных ответов на заданные вопросы или на те мысли, которые возникли, но, не успев еще оформиться в моем сознании, уже "поймали" ответ. Единственный нюанс — наверное, одна из тех экскурсий (как и любой пешей), которые не получится планировать заранее ввиду изменчивой погоды. Нам очень повезло с солнечным днем, но всегда надо помнить, что непарадный Петергоф — обычный город, и ходить надо будет по обычным улицам. Желательно, в непромокаемой обуви и с дождевиком в сумке:)