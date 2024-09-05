3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Бабигонские высоты: прогулка по-царски
Полюбоваться дворцом и видами на Петербург, услышать о временах Николая I и укладе соседних деревень
Начало: На станции «Новый Петергоф»
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:00
от 1 800₽ за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
Поездка на мотоциклах в Кронштадт+Петергоф или крепость Орешек
Классный способ побывать в одном из знаковых и красивых мест за городом
Начало: В районе метро Адмиралтейская
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
8 400₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Не фонтаны: прогулка по непарадному Петергофу
Открыть город за границами фонтанных парков и проникнуться его историей
Начало: На вокзале «Новый Петергоф»
4 500₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Петергоф: закрытие фонтанов
Посетить незабываемое шоу в одном из самых красивых парков страны
Начало: У станции метро «Звенигородская»
20 сен в 16:30
21 сен в 16:30
4 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 сентября 2024Сегодня узнала Петергоф с другой стороны. Очень интересная и познавательная экскурсия. С большим удовольствием прогулялась с экскурсоводом Ведой по улочкам и паркам. На прощание Веда вручила небольшой презент, это было неожиданно и приятно. Очень советую.
- ААлександр25 июля 2024Глубоко благодарны гиду Веде за увлекательную прогулку по непарадному Петергофу. Веда замечательно владеет материалом, что позволяет открыть для себя одно
- ААлина17 июля 2024Прекрасная продуманная экскурсия, очень интересный и плавный рассказ Веды с, возможно, пока не идеальным, но очень продуманным маршрутом погрузили в
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Петергоф ночные»
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