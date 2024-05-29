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Групповая
16 часов
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990₽ за человека
Групповая
18 часов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990₽ за человека
Групповая
15 часов
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190₽ за человека
Групповая
11 часов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500₽ за человека
Групповая
17 часов
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия29 мая 2024Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
- ККатя29 мая 2024Парк Монрепо восхищает видами на залив и своей первозданной природой. Здесь есть клумбочки с цветами и различными травами, скамейки и
- ММаргарита29 мая 2024Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
- GGarryTwin29 мая 2024Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
- ЛЛюдмила28 мая 2024Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
- ИИрина27 мая 2024Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
- ССветлана27 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
- ББелоусова25 мая 2024Было приятным бонусом заезд в Зеленогорск и поход на пляж Финского залива. Гид Роман отвечал на все вопросы, подсказывал интересные локации и виды.
- ТТатьяна24 мая 2024Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
- ТТрухачева12 ноября 2023Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скалеВсё было великолепно!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Карелии на квадроциклах»
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