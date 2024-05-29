По Карелии на квадроциклах – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «По Карелии на квадроциклах» в Санкт-Петербурге, цены от 1 990 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
2024 отзыва
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
от 2 200 за человека
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
1335 отзывов
Экскурсия в Выборг на автобусе: средневековье рядом с Петербургом
Откройте для себя Выборг: средневековый город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры
Начало: Невский проспект, 35
9 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 22001 990 за человека
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
🚌 На автобусе
🚤 На катере
Групповая
18 часов
114 отзывов
Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно в 06:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 3 990 за человека
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
232 отзыва
Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: По субботам, на майских праздниках в 07:30
Завтра в 07:30
9 июня в 07:30
от 2 190 за человека
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
185 отзывов
Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
Начало: Площадь Искусств, 1, напротив Михайловского театра
Расписание: по четвергам и воскресеньям в 08:00
9 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 500 за человека
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
333 отзыва
Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса из СПб
Откройте для себя великолепие Рускеалы, погрузитесь в атмосферу Карелии и её природные чудеса
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Расписание: Ежедневно по расписанию
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 3 590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Экскурсия очень подробная и познавательная, экскурсовод человек глубоко погруженный в тему истории города и бесконечно любящий его. Светлана - прекрасный специалист, увлеченный своим делом. От города в восторге, парк Монрепо фантастически красив - жемчужина города. Отдельное спасибо водителю.
  • К
    Катя
    29 мая 2024
    Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в Выборг
    Парк Монрепо восхищает видами на залив и своей первозданной природой. Здесь есть клумбочки с цветами и различными травами, скамейки и
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    беседки, катают по заливу на лодочках, можно погулять по лесу и покормить белочку и комаров (последних там Очень много), загадать желание, подержась за камень в гроте и полазить по скалам. Каждый найдёт занятие по душе. Как обычно бывает на экскурсиях, времени на всё очень мало и нам его снова не хватило😭 Там хочется сесть в беседке на скале, остановить время и любоваться видами.

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Спасибо водителю Роману за скорость!!! Успели домой даже до 10 часов. Экскурсовод Ирина очень милая
  • G
    GarryTwin
    29 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Очень много всего за один день! В этм прелесть экскурсии.
  • Л
    Людмила
    28 мая 2024
    Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
    Экскурсия в Рускеалу 27.05. Хорошая организация, хороший год -Елена, очень красивые пейзажи, на комфортабельном автобусе. В общем, и дорога показалась неутомительной. Спасибо. Буду еще выбирать экскурсии через,,Спутник,,.
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Эко-тур в Карелию: места силы и необитаемый остров
    Великолепная прогулка по лесу в Карелии,с выходом на песчаный пляж. Погода была отличная,зарядились на месте силы положительной энергией. Экскурсовод Ольга рассказала очень много интересного о Карелии и Санкт-Петербурге. Одного дня мало для того что бы насладиться природой Карелии.
  • С
    Светлана
    27 мая 2024
    Путешествие в Рускеалу на автобусе премиум-класса
    Замечательная экскурсия! Отличный экскурсовод! На мой взгляд, можно было бы на водопадах добавить немного времени, а в парке сократить. В остальном просто замечательно!
  • Б
    Белоусова
    25 мая 2024
    Cредневековый Выборг в мини-группе c билетами в парк Монрепо
    Было приятным бонусом заезд в Зеленогорск и поход на пляж Финского залива. Гид Роман отвечал на все вопросы, подсказывал интересные локации и виды.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Острова Карелии на катере: Ладожские шхеры и места силы
    Комфортная, интересна экскурсия. Была в группе у Юлии: очень добрый человек, знающий гид, лёгкая подача исторического материала. Рекомендую стрелецкую слободу:
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    'тамошняя' экскурсия стилизована, скучать не придется, а очень даже шевелиться. Хороший обед. На Ладоге было хорошо, но попали в достаточно холодный день: были предоставлены пледы. Места красивые, дышится легче. Всем рекомендую!

  • Т
    Трухачева
    12 ноября 2023
    Хиты Карелии: долина водопадов, финская уха и музей в скале
    Всё было великолепно!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По Карелии на квадроциклах»

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