Что вас ожидает

Ваш путь начнется от главной святыни города и «твердыни храмины масонской» — Казанского собора, где вы раскроете смысл одного из ключевых масонских символов. На Дворцовой площади увидите место, где небо спускается на землю, а земное возносится до небес. Первая судоверфь Российский империи напомнит о предназначении масонской философии Петра Великого. Гуляя по одной из красивейших набережных Невы, вы сможете «пошептаться» с царем-плотником и загадать заветное желание. А в заключение обойдете величественный исторический ансамбль Петербурга — Исаакиевскую площадь, где вам откроется главный секрет феномена города на Неве.

Маршрут

— Казанский кафедральный собор

— дом Зингера

— Строгановский дворец

— кондитерская Вольфа и Беранже

— Арка Главного штаба

— Дворцовая площадь

— Александровская колонна

— Зимний дворец

— Адмиралтейство

— памятник «Царь-плотник»

— памятник «Медный всадник»

— здания Сената и Синода

— Исаакиевский собор

— гостиница «Астория»

— Мариинский дворец

Организационные детали

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