Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»

Прикоснуться к самой интригующей странице истории города через его сакральные знаки и символы

Общество вольных каменщиков и следы их присутствия в ключевых точках мира — неиссякаемый источник мифов и домыслов.

С помощью приложения, установленного на смартфон, вы примерите роль исследователя-авантюриста и отправитесь за таинственными знаками, оставленными в северной столице.

Разберетесь, кто же такие франкомасоны, чем они занимались и как влияли на развитие государства.
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»
Аудиопрогулка «Тайны масонского Петербурга»

Что вас ожидает

Ваш путь начнется от главной святыни города и «твердыни храмины масонской» — Казанского собора, где вы раскроете смысл одного из ключевых масонских символов. На Дворцовой площади увидите место, где небо спускается на землю, а земное возносится до небес. Первая судоверфь Российский империи напомнит о предназначении масонской философии Петра Великого. Гуляя по одной из красивейших набережных Невы, вы сможете «пошептаться» с царем-плотником и загадать заветное желание. А в заключение обойдете величественный исторический ансамбль Петербурга — Исаакиевскую площадь, где вам откроется главный секрет феномена города на Неве.

Маршрут

— Казанский кафедральный собор
— дом Зингера
— Строгановский дворец
— кондитерская Вольфа и Беранже
— Арка Главного штаба
— Дворцовая площадь
— Александровская колонна
— Зимний дворец
— Адмиралтейство
— памятник «Царь-плотник»
— памятник «Медный всадник»
— здания Сената и Синода
— Исаакиевский собор
— гостиница «Астория»
— Мариинский дворец

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
около Казанского кафедрального собора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Экскурсии
Экскурсии
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или email.
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