Ваш путь начнется от главной святыни города и «твердыни храмины масонской» — Казанского собора, где вы раскроете смысл одного из ключевых масонских символов. На Дворцовой площади увидите место, где небо спускается на землю, а земное возносится до небес. Первая судоверфь Российский империи напомнит о предназначении масонской философии Петра Великого. Гуляя по одной из красивейших набережных Невы, вы сможете «пошептаться» с царем-плотником и загадать заветное желание. А в заключение обойдете величественный исторический ансамбль Петербурга — Исаакиевскую площадь, где вам откроется главный секрет феномена города на Неве.
— Казанский кафедральный собор
— дом Зингера
— Строгановский дворец
— кондитерская Вольфа и Беранже
— Арка Главного штаба
— Дворцовая площадь
— Александровская колонна
— Зимний дворец
— Адмиралтейство
— памятник «Царь-плотник»
— памятник «Медный всадник»
— здания Сената и Синода
— Исаакиевский собор
— гостиница «Астория»
— Мариинский дворец