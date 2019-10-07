23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Гуляй как петербуржец
Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий. Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.