23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты

Раскрыть всю многоликость Петербурга в олицетворяющих его зданиях, набережных и именах

Елена
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Елена – ваш гид
На экскурсии я постараюсь охватить всю многоликость Петербурга — с его зданиями, памятниками, набережными и именами.

Мы разберемся, почему и как они олицетворяют Петербург в наши времена.
720 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Выход ст.метро Чернышевская
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У этой экскурсии23 отзыва
4.96
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты

Что вас ожидает

  • Экскурсия начнется с посещения Таврического сада. Вы узнаете, как он выглядел во времена Екатерины II и Александра I, чем был для ленинградцев во время блокады и как приобрел современный облик.
  • Прогуливаясь вдоль пруда, по деревянным мостам мимо многолетних ив, выйдем на Шпалерную улицу, а она приведет нас к сфинксам на набережной Робеспьера. Здесь я расскажу, почему Шемякин создал их полускелетами-полулюдьми.
  • Прямо напротив сфинксов — памятник Анне Андреевне Ахматовой — именно в том месте, которое «завещала» в поэме «Реквием».
  • Далее наш путь — к башне Вячеслава Иванова, известной встречами поэтов-акмеистов.
  • Неподалеку от башни на нашем пути предстанет интересный храм старообрядческой общины в нео-русском стиле эпохи модерна.
  • Затем посетим памятник старожилу-фонарщику на Одесской улице, где впервые в мире зажегся электрический фонарь. Я познакомлю вас с эволюцией фонарей Петербурга.
  • Далее пойдем к Смольному собору.
  • Перейдем Неву по Большеохтинскому мосту. Этот мост — один из красивейших в Северной Пальмире, напоминает Тауэрский в Лондоне.
  • Завершится экскурсия у Большеохтинского моста.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна даже на бегу в прямом смысле, в форме часовой-полутора часовой пробежки с остановками у интересных объектов
  • По договоренности можно согласовать удобное время
  • На Звонницу Смольного Собора можно подняться каждый день с 11 утра до 8 вечера. Рекомендуемый взнос (пожертвование), установленный РПЦ, — 150 р.
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты
Аутентичный Петербург: от сфинксов Шемякина до Охты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Выход ст.метро Чернышевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Петербург можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно. Буду искренне рада, если удастся приоткрыть Вам настроение Петербурга, показать его многоликость и сделать небольшой экскурс в историю тех мест, которые мы посетим. Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, литературы, прогулок в любую питерскую погоду. О себе: увлекаюсь горным туризмом, плаванием, велосипедами, марафонами, авторским кино и немного буддизмом.
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23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 октября 2019
Это наша 4 экскурсия и самая интересна, все благодаря Елене. Маршрут легкий и интересный , время проходит незаметно . Узнали интересные факты об истории города. И загадали желание фонарщику . Будем рекомендовать , нет будем настаивать обязательно пройти маршрут с Еленой.
29 сентября 2019
2,5 часа прогулки прошли почти незаметно ) Елена интересно рассказывает об уникальных местах в Питере, добавляет смешные истории из своего экскурсионного опыта. Отдельное спасибо за посещение одного места в музее воды ) вернулась в детстве ) Прекрасная экскурсия и чудесный человек ее ведет :)
27 августа 2019
Без Елены, возможно, мы бы и не увидели эти места. И точно не узнали так много подробностей, связанных с достопримечательностями.
Тимур
13 августа 2019
Отлично! Благодаря Елене удалось закрыть большой "пробел" в географии Петербурга.
2 августа 2019
Елена, спасибо!!! Экскурсия индивидуальная, проведена великолепно. Елена рассказывает интересно, показывает фотографии, отвечает на вопросы. Спасибо!!!
30 июля 2019
Спасибо экскурсоводу Елене: безукоризненное знание предмета, личная увлеченность, вкус и неутомимость)))
8 июля 2019
Большое спасибо Елена за проведенную экскурсию! Это было незабываемое время в прекрасном городе, экскурсия пролетела незаметно. Интересное и не тривиальное повествование, прекрасная подача информации, продуманный маршрут. Рекомендую на 1000%.
7 июля 2019
Спасибо Елене за отличную экскурсию. Тем, кто первый раз в Питере очень рекомендую. Елена составила индивидуальную программу с учетом пожеланий. Дала отличные рекомендации на остальные дни прибывания. Спасибо
26 июня 2019
Интересно, необычно, содержательно
26 июня 2019
Хочу выразить благодарность за интересную экскурсию. Елена располагает к себе с первой минуты общения, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия продумана до мелочей и в содержании (с собой она принесла много фото для наглядности,иллюстрировала чтением стихов свой рассказ) и в организационных моментах: Елена всегда подскажет,где лучше сфотографироваться, подскажет куда ещё можно сходить после экскурсии, после экскурсии убедиться, что мы знаем путь обратно. Нам с мамой очень понравилось, спасибо!
Ещё 13 отзывов

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