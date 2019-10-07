23 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу выразить благодарность за интересную экскурсию. Елена располагает к себе с первой минуты общения, 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсия продумана до мелочей и в содержании (с собой она принесла много фото для наглядности,иллюстрировала чтением стихов свой рассказ) и в организационных моментах: Елена всегда подскажет,где лучше сфотографироваться, подскажет куда ещё можно сходить после экскурсии, после экскурсии убедиться, что мы знаем путь обратно. Нам с мамой очень понравилось, спасибо!