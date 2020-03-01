Георгий проводит ещё 10 экскурсий

Что вас ожидает

1001 факт о самом крупном изоляторе России

Пока мы будем рассматривать здание с разных ракурсов, я введу вас в курс дела и расскажу об истории «Крестов», особенностях архитектуры и эксплуатации с момента постройки и до наших дней. После вы услышите реальные истории о побегах из тюрьмы — в том числе самом дерзком, который совершил знаменитый бандит Ленька Пантелеев прямо на День милиции. Вы узнаете также, о её захвате анархистами и о том, что здесь происходило в дни блокады Ленинграда. В моём рассказе будут мелькать известные вам фамилии — историков, революционеров и других деятелей, которые не миновали этого зловещего места.

Чем примечательны окрестности

Помимо «Крестов» наш маршрут охватит несколько интересных мест Выборгской стороны Петербурга. В Финском переулке на углу незатейливого дома вы разгадаете значение Магического квадрата. Затем пройдёте по Литейному мосту и увидите грозный Большой Дом КГБ. По ходу прогулки я поделюсь хрониками Выборгской стороны и самыми яркими событиями, которые здесь происходили.