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Большая Охта. Столкновение культур и смерть

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1 отзыв
Никита Е.
Никита Е. – Гид из Санкт-Петербурга
Во время трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища мы попадем в центр древнейшего города в дельте Невы, который теперь полностью поменял свой образ.

Мы обсудим, возможно ли сохранение одной культуры в другой, а также порассуждаем над историей 📖, объединившей судьбы Скандинавии и Поморья, ещё до расцвета столичного Петербурга.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 1 400 ₽ за экскурсию

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Большая Охта. Столкновение культур и смерть
Большая Охта. Столкновение культур и смерть

Что вы увидите

  • Большеохтинское Георгиевское кладбище
  • Охтинский мыс
  • Охта-молл.
В чем отличие современной потребительской культуры от предшествующих исторических сообществ? Как связана гражданская культура Петербурга с общинами староверов Охты? В чем русская Охта наследует шведскому Ниену, и каково различие города и слободы? Чего ждать от будущего Петербурга? Порассуждаем об этом вместе, диалогически, в темпе прогулки.
В ходе трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища, мы попадём в центр древнейшего города в дельте Невы, ныне полностью преображенный. Вы задумаетесь о том, возможно ли сохранение одной культуры в другой. Это история 📖, объединившая судьбы Скандинавии и Поморья, ещё до расцвета столичного Петербурга.
Что входит
  • Вход на все площадки свободный
  • но их обитатели любят пожертвования
  • в любом размере.
Что не входит
  • Возможный перекус с обсуждением темы в середине маршрута.
Начало
🚩 Пересечение Партизанской/Энергетиков, у монумента
Место завершения
🏁 Охта-молл, Брантовская дорога, 3
Большая Охта. Столкновение культур и смерть
Большая Охта. Столкновение культур и смерть
Большая Охта. Столкновение культур и смерть
Большая Охта. Столкновение культур и смерть
Большая Охта. Столкновение культур и смерть

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Никита Е.
Никита Е.
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1 отзыв оставили туристы

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