В чем отличие современной потребительской культуры от предшествующих исторических сообществ? Как связана гражданская культура Петербурга с общинами староверов Охты? В чем русская Охта наследует шведскому Ниену, и каково различие города и слободы? Чего ждать от будущего Петербурга? Порассуждаем об этом вместе, диалогически, в темпе прогулки.

В ходе трехчасовой прогулки по Большой Охте, с тихой зелёной окраины охраняемого кладбища, мы попадём в центр древнейшего города в дельте Невы, ныне полностью преображенный. Вы задумаетесь о том, возможно ли сохранение одной культуры в другой. Это история 📖, объединившая судьбы Скандинавии и Поморья, ещё до расцвета столичного Петербурга.