Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме

Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Поездка в Карелию — это не просто возможность вырваться из города, развеяться и отдохнуть, но и настоящее приключение! В групповом автобусном туре по Карельскому перешейку и Ладоге вам откроются все грани северной республики.

Мы заглянем в экопарк «Долина водопадов», отправимся на водную прогулку по ладожским шхерам и пообщаемся с хаски.
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Дивный день в Карелии: водопады, хаски, водная прогулка на драккаре к форелевой ферме
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь провести насыщенный день в живописном крае лесов, озёр и водопадов. В группе до 50 человек вы познакомитесь с природой, культурой, обитателями и кухней Карелии. Увидите четыре водопада, отправитесь на водную прогулку по Ладожскому озеру на историческом корабле. А ещё повстречаете северных оленей, покормите радужную форель и погладите хаски.

Программа поездки

07:30 — Отправление от Казанского собора
08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
11:00 — Экопарк «Долина водопадов»

  • Отличные локации для фото
  • Мини-музей культуры и быта саамов
  • Общение и фото с северными оленями
13:00 — Карельский обед с ухой лохикейтто и другими карельскими деликатесами14:00 — Путешествие по Ладоге на историческом корабле (драккар или ладья викингов)
  • Форелевая ферма
  • Контактный мини-зоопарк с домашними животными
  • Общение и фото с хаски
16:30 — Дегустация карельских традиционных напитков17:30 — Фирменной магазин форелевого хозяйства21:00 — 21:30 — Возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
  • В стоимость включены: услуги профессионального гида на всём протяжении маршрута, трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), входные билеты по программе, обед и дегустция традиционных напитков

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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