Оценить карельскую природу и небанальные достопримечательности в формате «всё включено»
Поездка в Карелию — это не просто возможность вырваться из города, развеяться и отдохнуть, но и настоящее приключение! В групповом автобусном туре по Карельскому перешейку и Ладоге вам откроются все грани северной республики.
Мы заглянем в экопарк «Долина водопадов», отправимся на водную прогулку по ладожским шхерам и пообщаемся с хаски.
Мы заглянем в экопарк «Долина водопадов», отправимся на водную прогулку по ладожским шхерам и пообщаемся с хаски.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Приготовьтесь провести насыщенный день в живописном крае лесов, озёр и водопадов. В группе до 50 человек вы познакомитесь с природой, культурой, обитателями и кухней Карелии. Увидите четыре водопада, отправитесь на водную прогулку по Ладожскому озеру на историческом корабле. А ещё повстречаете северных оленей, покормите радужную форель и погладите хаски.
Программа поездки
07:30 — Отправление от Казанского собора
08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
11:00 — Экопарк «Долина водопадов»
- Отличные локации для фото
- Мини-музей культуры и быта саамов
- Общение и фото с северными оленями
- Форелевая ферма
- Контактный мини-зоопарк с домашними животными
- Общение и фото с хаски
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
- В стоимость включены: услуги профессионального гида на всём протяжении маршрута, трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), входные билеты по программе, обед и дегустция традиционных напитков
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Казанской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 238 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш «золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!Задать вопрос
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