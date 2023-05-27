Поездка в Карелию — это не просто возможность вырваться из города, развеяться и отдохнуть, но и настоящее приключение! В групповом автобусном туре по Карельскому перешейку и Ладоге вам откроются все грани северной республики. Мы заглянем в экопарк «Долина водопадов», отправимся на водную прогулку по ладожским шхерам и пообщаемся с хаски.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь провести насыщенный день в живописном крае лесов, озёр и водопадов. В группе до 50 человек вы познакомитесь с природой, культурой, обитателями и кухней Карелии. Увидите четыре водопада, отправитесь на водную прогулку по Ладожскому озеру на историческом корабле. А ещё повстречаете северных оленей, покормите радужную форель и погладите хаски.

Программа поездки

07:30 — Отправление от Казанского собора

08:00 — Отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

11:00 — Экопарк «Долина водопадов»

Отличные локации для фото

Мини-музей культуры и быта саамов

Общение и фото с северными оленями

Форелевая ферма

Контактный мини-зоопарк с домашними животными

Общение и фото с хаски

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

В стоимость включены: услуги профессионального гида на всём протяжении маршрута, трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса (вместимость автобуса зависит от набора группы), входные билеты по программе, обед и дегустция традиционных напитков

— Карельский обед с ухой лохикейтто и другими карельскими деликатесами— Путешествие по Ладоге на историческом корабле (драккар или ладья викингов)— Дегустация карельских традиционных напитков— Фирменной магазин форелевого хозяйства— Возвращение в Санкт-Петербург