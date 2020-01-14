15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать район площади Восстания и погрузиться в дореволюционный быт в парадных доходных домов

Иван
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Иван – представитель гидов
Площадь Восстания — район Петербурга, где в начале 20 века расцвела блистательная архитектура модерна.

Приготовьтесь исследовать фасады и парадные доходных домов, рассмотреть старинные камины и витражи, заглянуть в дворы-колодцы и узнать историю города через судьбы его жителей — архитекторов, купцов, стиляг и хулиганов.
750 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Площадь Восстания
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У этой экскурсии15 отзывов
4.8
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна

Что вас ожидает

Петербургский модерн — снаружи и изнутри
Стройные башенки, эркеры и барельефы — именно такой для вас предстанет площадь Восстания. Мы исследуем разные направления модерна, от его смеси с неоклассицизмом до «северного» модерна, оценим изящные фасады доходных домов и, конечно, окажемся внутри петербургских парадных. Изразцовые печи, дореволюционная плитка, вековые двери и витражи — вы удивитесь, насколько органично сочетаются эстетика прошлой эпохи и быт коммуналок. А еще заглянете в легендарные дворы-колодцы причудливых форм, от треугольной до круглой.

Петербург в лицах
За каждым фасадом Петербурга скрываются истории людей: я помогу вам взглянуть на площадь Восстания через судьбы и личности именитых домовладельцев, выдающихся архитекторов и обитателей доходных домов. Но речь пойдет не только об известных людях, но и о совершенно простых персонажах — дворниках, швейцарах, стилягах, которые щеголяли по «ленинградскому Бродвею», и даже лиговской шпане.

Что скрывает площадь Восстания
Площадь Восстания окружена не только интересными зданиями, но и городскими преданиями, многие из которых вы услышите на прогулке. Я расскажу, почему именно здесь преломляется Невский проспект, как найти клад знаменитого Леньки Пантелеева, куда делся памятник «обормоту на бегемоте» и что такое «Лиговский букет». А еще вы поймете, почему район площади Восстания называют «краем разрушенных церквей», услышите истории исчезнувших храмов и рассмотрите их на старинных фотографиях.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые не знакомы обычным туристами.

Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна
Дорога петербургского модерна

Экскурсия проводится в субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Площадь Восстания.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Иван
Иван
Привет! Меня зовут Иван. Вместе с командой гидов, влюбленных в Петербург, провожу экскурсии: мы стараемся максимально неформально и при этом информативно рассказывать о нашем городе. С детства мне доводилось встречаться со старым фондом Петербурга, я родился и вырос в дореволюционном доходном доме. Помимо истории мне интересна литература, городские легенды и архитектура.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 января 2020
Если вы не обременены архитектурным образованием, вероятно получите удовольствие. Рекомендую гиду поглубже разобраться в этом предмете и не путать термины. Уже была на подобной экскурсии на Чернышевской, парадные там были гораздо интереснее, но эти тоже любопытно было посмотреть.
Экскурсия не очень понравилась, с привкусом турагенства и теплоходов.
4 декабря 2019
Иван - санкт-петербургский интеллигент. Пунктуален, доходчив. Экскурсия интересная и нетривиальная. Рекомендую.
1 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась, спасибо Ивану. Грамотно, доходчиво, интересно. Время прошло незаметно, хотелось продолжения. Надеюсь, маршрут будет меняться, и мы с удовольствием пройдемся по другим интересным домам Петербурга. Не бойтесь слова "модерн" в названии экскурсии, оно поведет вас в очень увлекательное путешествие.
5 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Нас, как искушённых путешественников очень трудно удивить и открыть что-то новое. Ребята просто молодцы. Смогли составить маршрут так, что даже уже пройденное открылось с новой стороны. А для тех кто в первый раз просто великолепно.
1 ноября 2019
Интересная экскурсия для тех, кто неравнодушен к мелочам. Маршрут оканчивается недалеко от Александро-Невской Лавры, удобно совместить.
27 сентября 2019
Иван - потрясающий рассказчик и знаток города. Экскурсия очень хорошо подготовлена, последовательна и открывает много нового даже для жителей города. А туристы вообще в восторге.
Обязательно пойдем на вторую экскурсию Ивана в следующий приезд в Петербург.
Спасибо!
8 сентября 2019
Всё понравилось! Хотя у нас была большая и разношёрстная компания (аж 14 человек возрастом от 6 до 83 лет), Ивану далось заинтересовать всех. Нетривиальные и нескучные факты👍
30 августа 2019
Иван очень интересуется историей города и внимателен к деталям
13 августа 2019
Нереально атмосферная экскурсия. Отныне говорим "парадные" вместо "подъезды". Очень душевный, харизматичный, открытый экскурсовод, все рассказал и показал. Помимо замечательно проведённой экскурсии, сделал прекрасные фотографии нашей компании, за что ему большое ( компания из 6 девушек) спасибо.
3 августа 2019
Было интересно!спасибо!!
Ещё 5 отзывов

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