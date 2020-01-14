15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Петербургский модерн — снаружи и изнутри

Стройные башенки, эркеры и барельефы — именно такой для вас предстанет площадь Восстания. Мы исследуем разные направления модерна, от его смеси с неоклассицизмом до «северного» модерна, оценим изящные фасады доходных домов и, конечно, окажемся внутри петербургских парадных. Изразцовые печи, дореволюционная плитка, вековые двери и витражи — вы удивитесь, насколько органично сочетаются эстетика прошлой эпохи и быт коммуналок. А еще заглянете в легендарные дворы-колодцы причудливых форм, от треугольной до круглой.

Петербург в лицах

За каждым фасадом Петербурга скрываются истории людей: я помогу вам взглянуть на площадь Восстания через судьбы и личности именитых домовладельцев, выдающихся архитекторов и обитателей доходных домов. Но речь пойдет не только об известных людях, но и о совершенно простых персонажах — дворниках, швейцарах, стилягах, которые щеголяли по «ленинградскому Бродвею», и даже лиговской шпане.

Что скрывает площадь Восстания

Площадь Восстания окружена не только интересными зданиями, но и городскими преданиями, многие из которых вы услышите на прогулке. Я расскажу, почему именно здесь преломляется Невский проспект, как найти клад знаменитого Леньки Пантелеева, куда делся памятник «обормоту на бегемоте» и что такое «Лиговский букет». А еще вы поймете, почему район площади Восстания называют «краем разрушенных церквей», услышите истории исчезнувших храмов и рассмотрите их на старинных фотографиях.

Кому подойдет прогулка

Всем, кто любит узнавать город через архитектурные детали и истории местных жителей, а также ценителям нетривиальных маршрутов, которые не знакомы обычным туристами.