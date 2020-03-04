50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познать город через кухню Петербурга в компании специалиста ресторанной индустрии

Денис
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Денис – ваш гид
Санкт-Петербург — столица не только культуры, но и ресторанов, баров, кофеен, пекарен и стрит-фуда на любой вкус.

Здесь рождаются идеи, которые превращаются в проекты мирового значения, что естественным образом меняет российскую индустрию общепита к лучшему.

Мои экскурсии откроют двери выдающихся, необычных и самых ярких заведений города.

Вы попробуете локальную кухню, узнаете секреты успешного гастрономического бизнеса.

А самое главное, поймете, почему Санкт-Петербург уже не первый год носит звание «Гастрономической столицы России» и почему «вкусовая» история города заслуживает особого внимания.
От 5000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча начало улицы рубинштейна 4
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У этой экскурсии50 отзывов
4.82
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу

Что вас ожидает

Мы будем исследовать город через кухню, еду и вкусы. В моем туре нет случайных заведений, только самые достойные, с моей точки зрения, места попадают в список, а значит и в ваш маршрут. Я познакомлю вас со знаковыми местами города, помогу разоблачить мифы индустрии и научиться «читать» заведения, как это делают эксперты общественного питания. Полезный навык в дальнейших путешествиях, уверяю вас.

В каждом заведении мы пробуем блюдо-бестселлер, которое определяет это заведение, как фамилия человека. Кроме того, вы заглянете в заведения необычных форматов, познакомитесь авторской подачей, попробуете местное крафтовое пиво и закуски, шаурму и модный суп «рамен». Если войдем во вкус — раскроем понятия «бистрономика» и «поке» и много другое.

Моя экскурсия для тех, кто:

  • хочет исследовать город через вкус и фирменную кухню
  • ищет гастрономических открытий и хочет быть в тренде новостей
  • хочет побывать в нетуристических заведениях Санкт-Петербурга, которые вряд ли числятся в гидах и справочниках
  • имеет коммерческий интерес к еде
  • хочет разнообразить будни и расширить свой кругозор

Я расскажу про:

  • лайфхаки или правила гастрономического туризма;
  • форматы ресторанов и их отличия;
  • как, кто, а главное — почему открывает заведения;
  • про головную боль рестораторов;
  • о том, что скрыто от посторонних глаз в ресторане;
  • где и что едят петербуржцы каждый день;
  • про самых важных персон индустрии города.

В зависимости от вашей степени заинтересованности и подготовки я предлагаю различные варианты туров:

  • Тренд-тур. Самые модные и хайповые заведения города. От раменных до speak-easy баров. Подойдет для всех, кто хочет быть в гастрономическом тренде.
  • Велком-тур. Если вы первый раз в городе и хотите составить полную картину ресторанного мира Санкт-Петербурга. Подойдет для туристов и путешественников.
  • Сохо-тур. Петроградскую сторону в Петербурге называют местным Сохо (по аналогии с ресторанным районом в Лондоне). С этой части города началось строительства Петербурга, это отразилось и на архитектуре района и, как следствие, на ресторанных концептах. Мы пройдём путь от видовых
    ресторанов до культовой джелатэрии. Подойдет для тех, кто устал от попсовых заведений.
  • Rus-тур. Петербургские и русские заведения мы уместили в этом маршруте. Здесь вам и местная кухня, и локальные продукты, и где\что едят петербуржцы каждый день. Отлично подойдёт для иностранцев (мы проводим на английском) и тех, кто любит локальную кухню.
  • Мастер-тур. Разбираем самые успешные с коммерческой точки зрения рестораны и концепты. Показываю необычные «кейсы», интересные решения в общепите и что «качает». Подойдет для гастроэнтуазистов и профессионалов.

В результате вы разведаете проверенные заведения, сэкономите время благодаря логистике и тематике маршрута и сможете получить эксклюзивную скидку от 20 %(зависит от тура).

Организационные детали

  • Экскурсия представляет собой тур по заведениям города, с подготовленным мной заранее маршрутом.
  • В туре мы посещаем 4-5 заведений (в зависимости от тематики) и дегустируем от 7 блюд-бестселлеров.
  • Тур проходит ПЕШКОМ по городу и длится 3,5 часа, поэтому удобная обувь и одежда — важная составляющая вашего комфорта.
  • Экскурсия индивидуальная, возможности присоединиться к другой группе нет
  • Дополнительные расходы: еда (средний чек с напитком — 600-800 руб. на человека).
  • Счета в посещаемых заведениях оплачиваются вами отдельно напрямую в кассу заведения. Комиссию от заведений я не получаю.
  • По вашему желанию тур можно сделать тематическим: например, пекарни города, рынки и прочее (напишите об это заранее).
  • Тур может быть проведён на английском языке (по запросу).

До встречи, любители и эксперты!

Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу
Гастрономический тур по Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура начало улицы рубинштейна 4.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Денис
Денис
В ресторанном бизнесе я уже 11 лет, всегда любил еду и всё, что с ней связано. К 30 годам накопил колоссальный опыт и знания и понял, что хочу делитmся ими с людьми. Гастрономия для меня — и работа, и страсть, и дело жизни. Моя экскурсия насыщена знаниями, полезным материалом и вкусной едой.
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50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
4 марта 2020
Денис предложил маршрут согласно нашим с мужем предпочтениям. Когда я попросила внести пару изменений, гид оперативно отреагировал, и в результате мы благополучно утвердили тур. В день экскурсии погода в Питере сначала вызывала надежды, но буквально через час разразился дождь и град. Приятно, что логистику Денис взял на себя - из-за ненастья мы передвигались по городу на такси. В более приятный день конечно бы прогулялись с удовольствием.
Подборка заведений была любопытной, хотя не везде я угадала с блюдами. Однако мы с мужем всецело сумели ощутить разницу в подходе и сервисе между ресторациями Москвы и Питера.
Денис умудрился быть нашим гидом, но при этом не мешать свиданиям с мужем)) Было комфортно. Сначала закуски на рынке, потом бокал биодинамического вина в "гаражной" винотеке, следом мы попали в мир авторской русской кухни с весьма нестандартным фантазийным меню. Потом съели вкусную пинцу, зашли в модный азиатский ресторан и завершили тур в обалденном секретном баре.
Денис был расслаблен и будто не на работе - мне такой формат подходит. Не хватило цельности рассказа и вообще иногда казалось, что экскурсию ведем мы с мужем, а не гид)) Это особенности нашей супружеской пары, так что в целом мы остались довольны. В конце я открыла описание экскурсии и обнаружила, что на некоторые вопросы, которые обозначены в программе тура, Денис не ответил. Попросила рассказать - это была моя инициатива. Мы сильно вышли за рамки оговоренного времени, ведь посетить 6 заведений быстро просто нереально. Так что лучше иметь запас времени. Рекомендую любителям вкусно поесть и ненавязчиво потусоваться.
11 января 2020
«Спасибо большое! Было вкусно, интересно! Важно, что тур был продуман исходя из наших пожеланий!!! Рекомендую!»
3 января 2020
Спасибо Денису за экскурсию. Для нас это был первый опыт с гастрономическими турами. Мы узнали очень много про модные направления в ресторанном бизнесе, посетили пять совершенно разных, но очень интересных заведений. Попробовали интересные блюда и напитки. Прошлись по основным улицам, на которых расположено много известных баров и ресторанов Питера. В общем нам очень понравилось, но Денису надо быть поувереннее в себе и более раскрепощенным. Думаю, что это придёт к нему с опытом. Желаем ему удачи
10 ноября 2019
Субботний вечер. Наконец появилось свободное время, которое я могу провести с подругой. И захотелось поделиться приятными воспоминаниями о погружении в мир Высокой Кухни. Этот гастрономический тур был подарком на мой День Рождения. Итак, мои впечатления: начну с того, что маршрут был спланирован устроителем этого тура Денисом до мелочей. Хорошо продуманные детали позволили расслабиться и довериться знаниям и вкусу гида. Сменяющаяся разнообразная стилистика кухонь, интересные интерьеры заведений каждый раз вызывали удивление и являлись сюрпризом. Что же можно сказать о самих блюдах? Калейдоскоп ярких впечатлений. Это надо пробовать!
Хочется отметить работу гида. У меня создалось впечатление, что он не работает, а вместе с нами получает удовольствие от этого гастрономического тура. Денис - профессионал своего дела, тонко чувствующий, любящий и понимающий тему. Вечер пролетел легко и оставил очень приятные и богатые впечатления. Хотелось бы побывать на еще какой-нибудь экскурсии Дениса.
Эмиль
30 июля 2019
Были на экскурсии с Алексеем на тему "Современная русская кухня и тренды". Остались сыты и довольны. Экскурсия очень интересная и вкусная. Познакомились с современными веяниями в русской кухне, современными трендами в гастромомической индустрии Питера. В промежутке между едой знакомились с трендами в крафтовом пивоварении, настойками, наливками и полугарами. Так что экскурсия еще была и веселой. Экскурсия не ограничивается улицей Рубинштейна и дает, на наш взгляд, более полное представление по теме.
Алексей прекрасный разказчик и приятный собеседник. Полностью владеет информацией о современном гастрномическом бизнесе.

Очень рекомендуем !!!!
12 мая 2019
Всегда интересно узнавать город через гастрономические пристрастия его жителей. Мы готовы были дегустировать и удивляться. Все понравилось. В других отзывах говорилось, что Денис задаёт много вопросов, но ведь это и хорошо. Во-первых, это помогает подобрать правильные блюда, а во-вторых, застолье - это в тч беседа. Мне бы не хотелось есть под «экскурсию»/ бубнеж гида :))) гораздо приятнее содержательная беседа. Денис конечно живо интересуется интересами своих гостей, и если он решит открыть своё собственное заведение, я с удовольствием приду к нему, тк он глубоко изучает вкусы, отдаёт предпочтения лучшим продуктам и технологиям, а также сервису именно такие места он подобрал для нас, чему мы были очень рады!
10 мая 2019
Этот тур был для нас очень информативен и персонифицирован - Денис учел все наши пожелания и составил маршрут, максимально соответствующий нашим интересам! Качественно выполнить эту задачу мог лишь человек, который всецело погружен в тему, отлично ориентируется в подвижной и постоянно изменяющейся ресторанной среде.
Мы надеялись с помощью Дениса найти для себя несколько знаковых атмосферных мест, куда нам будет приятно вновь и вновь приходить самим и приводить друзей. Запрос реализован на 100 %! За что мы очень благодарны Денису!
6 марта 2019
Я сделал вывод что Денис работает в ресторанной сфере. Это видно и по уровню знаний которыми он обладает, и по тому с какой любовью он говорит о ресторанах. Были приятно удивлены, чек-листом высланным заранее нам, о наших предпочтениях,ожиданиях, аллергии на продукты, и тем что,в некоторых местах у нас была скидка, благодаря Денису. Получили куча полезной информации о том как «читать» заведения и куда сходить в последующие дни. В Общем, если хотите сэкономить время и деньги, и при этом приобрести куча гастрономических впечатлений, вам точно к Денису.
7 февраля 2019
Мы очень разочарованы экскурсией. Денис заранее спросил наши предпочтения, но сделал маршрут совершенно отличный от них. Мне было неинтересно посещать большинство мест, которые он предложил. Денис не особо разговорчив и все время старался расспрашивать нас. Я ожидала какого-то вдохновляющего рассказа об истории блюд и петербуржских особенностях. Он водил нас в какие-то низкопошибные заведения как например пышечная, которая ассоциируется у меня с моим малобюджетным студенчеством или в стритфуд, который у нас в Скандинавии едят беженцы. Некоторое время спустя, он упоминал более приличные рестораны, которые мы уже прошли и которые мы так и не увидели. Довольно юмористично, но в довершении ко всему, пока мы давились углеводными пышками, он упомянул протеиновый батончик. Мое заключение - Денису надо давать индивидуальное обучение по здоровому питанию, а не экскурсии для гурманов!
13 января 2019
Денис прекрасный гид. Он очень интересно провёл нашу экскурсию и показал нам очень вкусные и нeобычные места. Он также очень приятный собеседник и много рассказал нам о жизни Питера. Спасибо!
Ещё 40 отзывов

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