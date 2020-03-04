50 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Мы будем исследовать город через кухню, еду и вкусы. В моем туре нет случайных заведений, только самые достойные, с моей точки зрения, места попадают в список, а значит и в ваш маршрут. Я познакомлю вас со знаковыми местами города, помогу разоблачить мифы индустрии и научиться «читать» заведения, как это делают эксперты общественного питания. Полезный навык в дальнейших путешествиях, уверяю вас.

В каждом заведении мы пробуем блюдо-бестселлер, которое определяет это заведение, как фамилия человека. Кроме того, вы заглянете в заведения необычных форматов, познакомитесь авторской подачей, попробуете местное крафтовое пиво и закуски, шаурму и модный суп «рамен». Если войдем во вкус — раскроем понятия «бистрономика» и «поке» и много другое.

Моя экскурсия для тех, кто:

хочет исследовать город через вкус и фирменную кухню

ищет гастрономических открытий и хочет быть в тренде новостей

хочет побывать в нетуристических заведениях Санкт-Петербурга, которые вряд ли числятся в гидах и справочниках

имеет коммерческий интерес к еде

хочет разнообразить будни и расширить свой кругозор

Я расскажу про:

лайфхаки или правила гастрономического туризма;

форматы ресторанов и их отличия;

как, кто, а главное — почему открывает заведения;

про головную боль рестораторов;

о том, что скрыто от посторонних глаз в ресторане;

где и что едят петербуржцы каждый день;

про самых важных персон индустрии города.

В зависимости от вашей степени заинтересованности и подготовки я предлагаю различные варианты туров:

Тренд-тур . Самые модные и хайповые заведения города. От раменных до speak-easy баров. Подойдет для всех, кто хочет быть в гастрономическом тренде.

. Самые модные и хайповые заведения города. От раменных до speak-easy баров. Подойдет для всех, кто хочет быть в гастрономическом тренде. Велком-тур . Если вы первый раз в городе и хотите составить полную картину ресторанного мира Санкт-Петербурга. Подойдет для туристов и путешественников.

. Если вы первый раз в городе и хотите составить полную картину ресторанного мира Санкт-Петербурга. Подойдет для туристов и путешественников. Сохо-тур . Петроградскую сторону в Петербурге называют местным Сохо (по аналогии с ресторанным районом в Лондоне). С этой части города началось строительства Петербурга, это отразилось и на архитектуре района и, как следствие, на ресторанных концептах. Мы пройдём путь от видовых

ресторанов до культовой джелатэрии. Подойдет для тех, кто устал от попсовых заведений.

. Петроградскую сторону в Петербурге называют местным Сохо (по аналогии с ресторанным районом в Лондоне). С этой части города началось строительства Петербурга, это отразилось и на архитектуре района и, как следствие, на ресторанных концептах. Мы пройдём путь от видовых ресторанов до культовой джелатэрии. Подойдет для тех, кто устал от попсовых заведений. Rus-тур . Петербургские и русские заведения мы уместили в этом маршруте. Здесь вам и местная кухня, и локальные продукты, и где\что едят петербуржцы каждый день. Отлично подойдёт для иностранцев (мы проводим на английском) и тех, кто любит локальную кухню.

. Петербургские и русские заведения мы уместили в этом маршруте. Здесь вам и местная кухня, и локальные продукты, и где\что едят петербуржцы каждый день. Отлично подойдёт для иностранцев (мы проводим на английском) и тех, кто любит локальную кухню. Мастер-тур. Разбираем самые успешные с коммерческой точки зрения рестораны и концепты. Показываю необычные «кейсы», интересные решения в общепите и что «качает». Подойдет для гастроэнтуазистов и профессионалов.

В результате вы разведаете проверенные заведения, сэкономите время благодаря логистике и тематике маршрута и сможете получить эксклюзивную скидку от 20 %(зависит от тура).