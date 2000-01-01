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Гастрономический тур по улице Рубинштейна

5
7 отзывов
Алиса П.
Алиса П. – Гид из Санкт-Петербурга
Я покажу вам самую главную питейную улицу Петербурга и расскажу в подробностях обо всём, что здесь происходит сейчас и происходило раньше.

Мы посетим несколько гастробаров и лучших ресторанов города, вход в которые открыт только по предварительной записи или для «своих».

Мы сможем продегустировать десять блюд и напитков от лучших шеф-поваров страны.

Я покажу, где до эмиграции проживал и вдохновлялся писатель Сергей Довлатов, где снимали «Бандитский Петербург» и «Шерлока Холмса».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Гастрономический тур по улице Рубинштейна
Гастрономический тур по улице Рубинштейна

Что вы увидите

  • более 8 гастробаров и лучших ресторанов города
  • места и дома, где снимались культовые фильмы и жили знаменитые люди
Познавательно-гастрономический тур по самой главной питейной улице Северной столицы ⭐️ посетите более 7-9 гастробаров и лучших ресторанов города, попасть в которые, можно только по предварительной договоренности.
Вы продегустируете более 10-15 блюд и напитков от лучших шефов страны

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете :

  • как «Дом-коммуна инженеров и писателей» превратился в «слезу социализма»
  • где в Санкт-Петербурге до эмиграции проживал и вдохновлялся писатель Сергей Довлатов.
  • в каком доме на улице Рубинштейна снимали фильмы 🎥 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Бандитский Петербург»
  • где в 1981 году был открыт Ленинградский рок-клуб
  • Лучшие рестораны и тайные бары 🍹 готовы предложить самые свежие и необычные блюда и напитки.
  • Стоимость экскурсии на одного человека в выходные и праздники - 2000 р /чел, группа не менее 4 чел.
Длительность экскурсии 4-5 часов, в зависимости от вашего настроения
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Еда и напитки не включены в стоимость тура (средний чек блюд и напитков в течение 4 часов составляет от 3000 рублей/человека все зависит от ваших желаний и предпочтений)
  • Личные расходы туристов и чаевые персоналу
Начало
🚩 Рубинштейна дом 1
Место завершения
🏁 Рубинштейна 33
Гастрономический тур по улице Рубинштейна
Гастрономический тур по улице Рубинштейна
Гастрономический тур по улице Рубинштейна
Гастрономический тур по улице Рубинштейна

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алиса П.
Алиса П.
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7 отзывов оставили туристы

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