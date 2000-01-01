места и дома, где снимались культовые фильмы и жили знаменитые люди
Познавательно-гастрономический тур по самой главной питейной улице Северной столицы ⭐️ посетите более 7-9 гастробаров и лучших ресторанов города, попасть в которые, можно только по предварительной договоренности.
Вы продегустируете более 10-15 блюд и напитков от лучших шефов страны
Во время экскурсии 🧭 вы узнаете :
как «Дом-коммуна инженеров и писателей» превратился в «слезу социализма»
где в Санкт-Петербурге до эмиграции проживал и вдохновлялся писатель Сергей Довлатов.
в каком доме на улице Рубинштейна снимали фильмы 🎥 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Бандитский Петербург»
где в 1981 году был открыт Ленинградский рок-клуб
Лучшие рестораны и тайные бары 🍹 готовы предложить самые свежие и необычные блюда и напитки.
Стоимость экскурсии на одного человека в выходные и праздники - 2000 р /чел, группа не менее 4 чел.
Длительность экскурсии 4-5 часов, в зависимости от вашего настроения
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Еда и напитки не включены в стоимость тура (средний чек блюд и напитков в течение 4 часов составляет от 3000 рублей/человека все зависит от ваших желаний и предпочтений)
Личные расходы туристов и чаевые персоналу
Начало
🚩 Рубинштейна дом 1
Место завершения
🏁 Рубинштейна 33
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.