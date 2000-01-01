Познавательно-гастрономический тур по самой главной питейной улице Северной столицы ⭐️ посетите более 7-9 гастробаров и лучших ресторанов города, попасть в которые, можно только по предварительной договоренности.

Вы продегустируете более 10-15 блюд и напитков от лучших шефов страны

Во время экскурсии 🧭 вы узнаете :

как «Дом-коммуна инженеров и писателей» превратился в «слезу социализма»

где в Санкт-Петербурге до эмиграции проживал и вдохновлялся писатель Сергей Довлатов.

в каком доме на улице Рубинштейна снимали фильмы 🎥 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Зимняя вишня», «Бандитский Петербург»

где в 1981 году был открыт Ленинградский рок-клуб

Лучшие рестораны и тайные бары 🍹 готовы предложить самые свежие и необычные блюда и напитки.

Стоимость экскурсии на одного человека в выходные и праздники - 2000 р /чел, группа не менее 4 чел.

Длительность экскурсии 4-5 часов, в зависимости от вашего настроения