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Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»

ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г. – Гид из Санкт-Петербурга
Если Вы располагаете несколькими часами и хотите увидеть самые известные на весь мир достопримечательности 🏛️ Петербурга, обзорная экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 станет отличным выбором.

Маршрут содержит редкую информацию и основан на собственной исследовательской работе, которую мы проводим с историками, географами и специалистами разных направлений.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 900 ₽ за экскурсию

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Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»
Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»

Что вы увидите

  • Историческая застройка
  • Петропавловская крепость
  • Кунсткамера
  • Здание 12 коллегий
  • Дома Петровской эпохи
  • Набережные Невы
  • Эрмитаж
  • Адмиралтейство
  • Мосты и каналы
  • Летний сад
  • Домик Петра I
  • Величественные храмы и соборы
  • и многое другое...
Обзорная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу
Вы ощутите великолепие и красоту творений великих зодчих, сможете полюбоваться прекрасными набережными и мостами, узнаете об исторических событиях прошлого, которые подчас определяли судьбу не только России, но и всего мира.
Поездка происходит на комфортном автомобиле 🚘, в дружеской атмосфере.
В добавление к повествованию гида, слушателям будут доступны фото, видео и аудиоматериалы. Сбалансированная подача делает наши поездки по-настоящему увлекательными. В каждой теме мы стараемся удивить, показать нашим гостям новые неизвестные факты, неожиданные нетривиальные сюжеты, погрузить в события прошлой эпохи.
Более того, наша экскурсия является гибкой, после основной части маршрута мы согласуем с Вами продолжение в зависимости от интересов и пожеланий.
Наши истории 📖 не оставят Вас равнодушными...
Что входит
  • Автомобиль класса «комфорт»
  • Интерактивные материалы
  • Напитки
  • Сладкие комплименты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»
Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»
Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»
Гибкая обзорная экскурсия на автомобиле «St. Petersburg Review»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЭНЕРГИЯ Г.
ЭНЕРГИЯ Г.
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