Обзорная экскурсия ⛳ по Санкт-Петербургу

Вы ощутите великолепие и красоту творений великих зодчих, сможете полюбоваться прекрасными набережными и мостами, узнаете об исторических событиях прошлого, которые подчас определяли судьбу не только России, но и всего мира.

Поездка происходит на комфортном автомобиле 🚘, в дружеской атмосфере.

В добавление к повествованию гида, слушателям будут доступны фото, видео и аудиоматериалы. Сбалансированная подача делает наши поездки по-настоящему увлекательными. В каждой теме мы стараемся удивить, показать нашим гостям новые неизвестные факты, неожиданные нетривиальные сюжеты, погрузить в события прошлой эпохи.

Более того, наша экскурсия является гибкой, после основной части маршрута мы согласуем с Вами продолжение в зависимости от интересов и пожеланий.

Наши истории 📖 не оставят Вас равнодушными...