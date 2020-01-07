во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:45

Что вас ожидает

Под стать монархам

Во время экскурсии вы проследите, как постепенно складывался дворцово-парковый ансамбль Гатчины, узнаете, кому изначально принадлежал этот «замок», посетите выставку, посвящённую жизни монаршей семьи, и полюбуетесь интерьерами.

Мраморная столовая поразит вас богатством убранства;

поразит вас богатством убранства; Тронные залы Павла I и Марии Фёдоровны позволят рассмотреть французские гобелены и коллекцию западно-европейской живописи;

Павла I и Марии Фёдоровны позволят рассмотреть французские гобелены и коллекцию западно-европейской живописи; А прогулка по подземному ходу немного пощекочет нервы: вы прочувствуете мощную акустику и услышите несколько баек и легенд.

Личные покои императорской семьи

В Гатчинском дворце много красивых залов, но особенный интерес вызывают жилые комнаты, в которых проводили время члены монаршей семьи. Вопреки расхожему представлению, личные покои Александра III, при котором резиденция стала основной, и всех его домочадцев поражают скромностью, небольшим размером и низкими потолками. Вы посетите эту отдельную экспозицию на антресольном этаже Арсенального каре, рассмотрите историческую планировку комнат и поймёте, что даже члены императорских семей стремились к комфорту и уюту.

Организационные детали

С 30 октября при посещении музеев необходимо иметь QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев, либо справку о медотводе.