Пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему парку Петергофа только для вашей группы. Трансфер до парка и обратно включен.

Вы увидите все торжество и гениальность Нижнего парка. Перед Вами предстанет самый известный Большой каскад с фонтаном «Самсон», обеим сторонам его обрамляют такие фонтаны «Мраморные скамьи» и «Воронихинские колоннады».

Аллея фонтанов по берегам морского канала, уходящего от Большого дворца к Финскому заливу, делит Нижний парк 🌳 на Западную и Восточную части. Здесь Вы увидите такие удивительные и интереснейшие фонтаны нижнего парка Петергофа, как «Адам», «Солнце», «Шахматная гора», «Фаворитный», «Колокола», Римские фонтаны, каскады «Золотая гора» и «Львиный» и множество других.

Обзорная экскурсия по Нижнему парку длится 1. 5 часа. По окончанию экскурсии 🧭 вы сможете продолжить знакомство с комплексом, посетить Большой дворец в порядке живой очереди.