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Индивидуальная экскурсия по Нижнему парку Петергофа

5
1 отзыв
Нижний п.
Нижний п. – Гид из Санкт-Петербурга
Петергоф – самый царственный пригородный парк 🌳 Санкт-Петербурга.

Загородная резиденция русских царей была открыта 15 августа 1723 года, всего через 20 лет после основания города Санкт-Петербурга.

Петр I лично проектировал парк, создавая место, которое должно было встать наряду с европейскими царскими резиденциями и ознаменовать выход Русской Империи к Балтийскому морю.

Сегодня Петергоф поражает сотни туристов, сюда приезжают люди из самых разных уголков земли только для того, чтобы увидеть величественные фонтаны, которые проектировали когда-то лучшие скульпторы Царской России.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 450 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Нижнему парку Петергофа

Что вы увидите

  • Большой каскад с фонтаном «Самсон»
  • фонтаны «Мраморные скамьи» и «Воронихинские колоннады»
  • фонтаны «Адам», «Солнце», «Шахматная гора», «Фаворитный», «Колокола»
  • Римские фонтаны
  • каскады «Золотая гора» и «Львиный»
Пешеходная экскурсия ⛳ по Нижнему парку Петергофа только для вашей группы. Трансфер до парка и обратно включен.
Вы увидите все торжество и гениальность Нижнего парка. Перед Вами предстанет самый известный Большой каскад с фонтаном «Самсон», обеим сторонам его обрамляют такие фонтаны «Мраморные скамьи» и «Воронихинские колоннады».
Аллея фонтанов по берегам морского канала, уходящего от Большого дворца к Финскому заливу, делит Нижний парк 🌳 на Западную и Восточную части. Здесь Вы увидите такие удивительные и интереснейшие фонтаны нижнего парка Петергофа, как «Адам», «Солнце», «Шахматная гора», «Фаворитный», «Колокола», Римские фонтаны, каскады «Золотая гора» и «Львиный» и множество других.
Обзорная экскурсия по Нижнему парку длится 1. 5 часа. По окончанию экскурсии 🧭 вы сможете продолжить знакомство с комплексом, посетить Большой дворец в порядке живой очереди.
Что входит
  • услуги гида на экскурсию по Нижнему парку Петергофа
  • билеты в Нижний парк
Что не входит
  • входные билеты в Большой дворец (посещение не предусмотрено)
  • питание
  • трансфер
Начало
🚩 Петергоф, Разводная площадь
Место завершения
🏁 Петергоф, Нижний парк

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Нижний п.
Нижний п.
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