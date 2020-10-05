33 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Сенатская и Исаакиевская площади — встреча в сердце города

Наша прогулка 👣 начнется у Сенатской площади, где восседает на коне величайший император нашего прошлого — Петр I, он же Медный всадник. Обходя Исаакиевский собор, вы увидите его как часть того великолепного ансамбля, на веку которого было не одно потрясение. Вместе мы взглянем на Исаакиевскую площадь глазами современников, поговорим о судьбе каждого здания и, конечно, погрузимся в историю 📖 собора, которая так тесно переплетена с историей государства и династией Романовых.

Собор от входа до колоннады

Почему венчание Петра I в Исаакиевском соборе изменило прежний мир? Вы узнаете об этом и других важных фактах, чтобы понять значение Исаакия. Внутри собора мы прикоснемся к искусству на языке мозаики, обсудим гениальность творения Монферана и магию его постройки. Зададим интересный вопрос о том, как дом Господа стал домом Науки, и ответ вас удивит. Разобравшись в деталях убранства, вы по желанию подниметесь на колоннаду собора вместе с гидом: полюбуетесь дивной панорамой Петербурга и загадаете желание.

Организационные детали