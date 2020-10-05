33 отзыва оставили туристы

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Исаакиевский собор снаружи и внутри

Открыть исключительное значение и красоту собора-символа Петербурга

5
33 отзыва
Мария
Мария – представитель из Санкт-Петербурга
Для нас, петербуржцев, Исаакиевский собор — как отец, как златокупольный страж, который защитит от любой беды.

У его стен вас ждут блистательный 19 век и великие имена прошлого: императоры, художники, писатели.

История 📖 собора, что стал домом для детей блокадного Ленинграда и сокровищ России.

Вы изучите архитектуру Исаакия, а еще — откроете его тайны и пророчества.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🗽Самое популярное
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 590 ₽ за человека

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Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри

Что вас ожидает

Сенатская и Исаакиевская площади — встреча в сердце города
Наша прогулка 👣 начнется у Сенатской площади, где восседает на коне величайший император нашего прошлого — Петр I, он же Медный всадник. Обходя Исаакиевский собор, вы увидите его как часть того великолепного ансамбля, на веку которого было не одно потрясение. Вместе мы взглянем на Исаакиевскую площадь глазами современников, поговорим о судьбе каждого здания и, конечно, погрузимся в историю 📖 собора, которая так тесно переплетена с историей государства и династией Романовых.

Собор от входа до колоннады
Почему венчание Петра I в Исаакиевском соборе изменило прежний мир? Вы узнаете об этом и других важных фактах, чтобы понять значение Исаакия. Внутри собора мы прикоснемся к искусству на языке мозаики, обсудим гениальность творения Монферана и магию его постройки. Зададим интересный вопрос о том, как дом Господа стал домом Науки, и ответ вас удивит. Разобравшись в деталях убранства, вы по желанию подниметесь на колоннаду собора вместе с гидом: полюбуетесь дивной панорамой Петербурга и загадаете желание.

Организационные детали

  • Билеты в Исаакиевский собор оплачиваются дополнительно: 350 руб. /взрослый, 200 руб. /посетители от 7 до 18 лет, 100 руб. /пенсионеры и студенты
  • Посещение колоннады по желанию, без гида и также не включено в стоимость: 200 руб. с человека
  • Мы можем помочь приобрести билеты 🎫 заранее (по обычной стоимости)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 на Сенатской площади
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Исаакиевский собор снаружи и внутри

Экскурсия проводится в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
С детства я рассказывала истории, и мир вокруг оживал: каменные статуи говорили со мной, мостовые шептали о тех, кто по ним прошел, а в каждом доме я видела отголоски прекрасного прошлого. Уже тогда я поняла, что хочу рассказывать истории и работа гидом — это моя главная мечта. День, когда я получила свой диплом гида-экскурсовода, стал одним из самых счастливых!. Петербург — мой родной любимый город, и делиться историями моего Дома — честь для меня. Со временем спрос на мои туры вырос, и я собрала команду гидов. Мои коллеги — профессионалы своего дела со всеми необходимыми лицензиями в основные музеи города, но главное, что объединяет их всех — страсть к городу, к работе и к жизни. Вместе мы творим свою историю и хотим разделить ее с вами через наши экскурсии.
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33 отзыва оставили туристы

5 октября 2020
Как групповая экскурсия превратилась в персональный живой разговор! Мы подали стандартную заявку на групповую экскурсию (10 чел). Оказалось, что по просьбе большинства группы экскурсия была перенесена на следующий день. Но мы не могли остаться, билеты домой были на этот же день. Накануне, мы предложили Марие отказаться от экскурсии, если ей будет не удобно. Но она ответила, что все ОК. Когда мы пришли к месту начала экскурсии - оказалось что экскурсия будет только для нас 2х персонально. Но это было первое приятное удивление, а потом так было все время нашего общения. Мария - не экскурсовод, она пожалуй смотрит на историю великолепного Исаакиевского собора, как на историю личную для тех, кто был причастен к тому, чтобы этот уникальный собор возник. И в этой истории судеб и исторических событий ты оказываешься на протяжении 2х часов практически если не соучастником, близким к ним наблюдателем, настолько живой и насыщенный получается рассказ. Подумалось уже после, что такой увлеченности и ответственности за свое дело нам бы всем сейчас не помещало, чтобы сделать жизнь вокруг нас чуть лучше, живее, искреннее и содержательнее.
29 сентября 2020
Не заметили как прошли два часа. Было много интересной информации. Гид Владимир прекрасный рассказчик!
25 сентября 2020
Экскурсию проводил Владимир. Замечательный экскурсовод. Живой, интересный рассказ об истории Собора и города. Настолько было увлекательно, что пошла на следующие его экскурсии в тот же день. Спас на крови и Казанский Собор. Провела лучший день в Санкт- Петербурге.
14 сентября 2020
Экскурсию проводил Владимир. В целом, экскурсия понравилась. Немного омрачило то, что в самом соборе экскурсию проводят сотрудники музея. И, конечно же, питерская погода.... Буду рекомендовать своим друзьям.
11 сентября 2020
Здравствуйте! Мы посетили экскурсию «Исаакиевский собор снаружи и внутри», бронировали групповую экскурсию и покупали два билета! Оказалось, что кроме нас никто больше не пришёл на экскурсию и она стала индивидуальной ! Гидом был Владимир - потрясающий экскурсовод, рассказывал ооочень интересно, все самое интеоесное! От всей души рекомендуем эту экскурсию ! Не пожалеете!₽
6 сентября 2020
Мария - яркий и динамичный рассказчик, вовоекающий слушателей. Отличная экскурсия, очень вдохновляюще и тепло! Рекомендуем и детям
4 сентября 2020
Благодарю за экскурсию, понятно и интересно для всех возрастов.
1 сентября 2020
Были на экскурсии с сыном. Нашим гидом была Мария. Хорошо продуманная, содержательная экскурсия по Исаакиевскому собору внутри и снаружи. Мария свободно владеет материалом и умеет его интересно преподнести. Время пролетело незаметно. Обязательно вернемся ещё в Санкт-Петербург. И очень хотелось бы побольше экскурсий вместе с Марией.
31 августа 2020
Хочу начать со слов благодарности Владимиру за прекрасно проведенную экскурсию для нас, так как она была индивидуальной, нас всего было двое, и все внимание Владимира было тоже для нас. Понравилось абсолютно все: подача материала, не сухие факты, а живой, интригующий рассказ о событиях давно прошедших лет и времен; посещение самого собора в компании столь замечательного "проводника" было очень кстати, так как Владимир многое знает, и очень интересно и подробно все нам рассказал. Большое спасибо вам за такую возможность прикоснуться к истории вашего города.
31 августа 2020
С удовольствием присоединимся к другим экскурсиям Марии!
30 августа 2020
Замечательная экскурсия!Увидели настоящую красоту, узнали много нового о городе, соборе и его истории! Экскурсия была проведена на высшем уровне! Советую всем
28 августа 2020
Отличная информативная экскурсия, получили удовольствие всей семьей. Знающий экскурсовод, хорошая организация работы. Посетили 2 экскурсии в Исаакиевский и Казанский соборы, обе очень понравились. Спасибо! .
28 августа 2020
Экскурсия великолепная. Гидом был начинающий экскурсовод (студент). Волновался))) Но информацией владеет. Рекомендую.
26 августа 2020
Мария отличный гид!
17 августа 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Марией. Замечательная рассказчица! Донесла знания весело и эмоционально. В самом соборе экскурсию проводила гид от собора. Что называется, на контрасте: взрослая женщина дала вроде бы интересную информацию, но на одной ноте. К сожалению, сейчас гидам со стороны не разрешают проводить экскурсию в соборе. Всё понравилось! Спасибо! Единственное - обращайте внимание на место сбора группы, указанное в билете - оно не около собора, а около памятника Петру I.
Ещё 18 отзывов

Мария проводит ещё 4 экскурсии

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