Катание на байдарках по историческому центру — это настоящая квинтэссенция городского каякинга в Санкт-Петербурге. Не сложный, но впечатляющий маршрут в самом сердце Северной столицы ⭐️ с видом на знаменитые достопримечательности: Марсово поле и Чижик-пыжик, Летний и Михайловский сады, храм Спаса на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
Начало: 06:30
Протяжённость: 4 км
Продолжительность: 1, 5 часа
Безопасность
Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи
Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь
Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников
Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности
Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга
Туры проводятся на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых лодках
Подготовка
Специальная физическая подготовка не требуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве - байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем взять с собой:
удобную спортивную обувь
штаны не стесняющие движений
запасные штаны, если вы промокли
майку и толстовку
кепку
солнцезащитные очки
перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные)
Ограничения
К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
К участию в туре не допускаются люди массой более 100 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки
Что входит
В стоимость тура входят:
место в двухместной байдарке
весло
герметичная сумка для личных вещей
индивидуально подобранный спасжилет
индивидуально подобранная непромокаемая куртка
работа гида-инструктора
вода или чай (в зависимости от времени года и температуры)
легкий перекус (злаковый батончик или печенье)
Что не входит
Никакие дополнительные оплаты не взимаются. Рекомендации по подбору одежды представлены в описании.
Начало
🚩 ул. Миллионная д. 1
Место завершения
🏁 Место окончания маршрута совпадает с его началом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.