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Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу

5
1 отзыв
Ахтилахти
Ахтилахти – Гид из Санкт-Петербурга
Прокатится на байдарке по историческим каналам Петербурга – это уникальная возможность увидеть любимый город 🏙️ с необычной стороны.

Во время водной прогулки вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, сфотографируетесь 📸 с храмом Спаса-на-Крови или Эрмитажем буквально с кромки воды, а также проплывете в тех местах, которые недоступны для лодок и катеров.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 14 человек

  • 1 950 ₽ за человека

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Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу

Что вы увидите

  • Храм Спас-на-Крови
  • Лебяжья канавка
  • река Мойка
  • Зимяя канавка
  • Нева
  • Зимний дворец
  • Эрмитажный театр
  • Петропавловская крепость
  • Летний сад
Катание на байдарках по историческому центру — это настоящая квинтэссенция городского каякинга в Санкт-Петербурге. Не сложный, но впечатляющий маршрут в самом сердце Северной столицы ⭐️ с видом на знаменитые достопримечательности: Марсово поле и Чижик-пыжик, Летний и Михайловский сады, храм Спаса на Крови, Стрелку Васильевского острова и Петропавловскую крепость.
Начало: 06:30
Протяжённость: 4 км
Продолжительность: 1, 5 часа
Безопасность
  • Все группы сопровождает инструктор, имеющий большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификат по оказанию первой помощи
  • Группы с числом участников больше 7 человек сопровождают двое инструкторов, поддерживающие между собой оперативную радиосвязь
  • Индивидуально подобранные спасательные жилеты выдаются каждому из участников
  • Перед отплытием все участники проходят вводный инструктаж по технике безопасности
  • Маршруты и время старта туров рассчитаны таким образом, чтобы минимизировать плавание в высокий трафик судов на реках и каналах Петербурга
  • Туры проводятся на двухместных каркасно-надувных байдарках: простых в управлении, устойчивых и практически непотопляемых лодках
Подготовка

Специальная физическая подготовка не требуется. Мы обеспечиваем наши группы самым необходимым в данном заплыве - байдарками, веслами, спасательными жилетами и непромокаемыми куртками. Рекомендуем взять с собой:

  • удобную спортивную обувь
  • штаны не стесняющие движений
  • запасные штаны, если вы промокли
  • майку и толстовку
  • кепку
  • солнцезащитные очки
  • перчатки для гребли (велосипедные, неопреновые или просто строительные)
Ограничения
  • К участию в туре не допускаются граждане моложе 14 лет
  • Граждане в возрасте от 14 до 18 лет допускаются к участию только в сопровождении родителей
  • К участию в туре не допускаются граждане находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
  • Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - запрещено. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
  • К участию в туре не допускаются люди массой более 100 кг и объёмом бёдер более 115 см. Эти ограничения обусловлены конструктивными особенностями байдарки
Что входит
  • В стоимость тура входят:
  • место в двухместной байдарке
  • весло
  • герметичная сумка для личных вещей
  • индивидуально подобранный спасжилет
  • индивидуально подобранная непромокаемая куртка
  • работа гида-инструктора
  • вода или чай (в зависимости от времени года и температуры)
  • легкий перекус (злаковый батончик или печенье)
Что не входит
  • Никакие дополнительные оплаты не взимаются. Рекомендации по подбору одежды представлены в описании.
Начало
🚩 ул. Миллионная д. 1
Место завершения
🏁 Место окончания маршрута совпадает с его началом
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу
Исторический центр на байдарках и каяках по Санкт-Петербургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 14 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ахтилахти
Ахтилахти
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1 отзыв оставили туристы

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