Ахтилахти – Гид из Санкт-Петербурга

Прокатится на байдарке по историческим каналам Петербурга – это уникальная возможность увидеть любимый город 🏙️ с необычной стороны.



Во время водной прогулки вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города, сфотографируетесь 📸 с храмом Спаса-на-Крови или Эрмитажем буквально с кромки воды, а также проплывете в тех местах, которые недоступны для лодок и катеров.