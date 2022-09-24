К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера

Пройти по следам Рюрика и Петра I, ощутить величие северной природы и попробовать Карелию на вкус

Как прикоснуться к истории России, познакомиться с финской архитектурой и насладиться суровой красотой каньонов и бесконечных лесов за один отпуск? Отправиться в путешествие вокруг Ладожского озера! Вы посетите первую крепость на Руси, увидите, как зарождался российский флот, побываете на месте съёмок фильма «А зори здесь тихие» и полюбуетесь захватывающими дух просторами.
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
К истокам России: путешествие вокруг Ладожского озера
Ближайшие даты:
26
сен
10
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, отель "Belmond Grand Hotel Europe" (м. "Невский проспект") , 9:00
Завершение: Санкт-Петербург, отель "Belmond Grand Hotel Europe" (м. "Невский проспект") , 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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