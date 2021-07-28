Как они выжили: быт блокадного Ленинграда

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда
Как они выжили: быт блокадного Ленинграда

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Искусств
  • Театр имени Комиссаржевской
  • Памятник Коту Елисею
  • Блокадная парикмахерская
  • Российская национальная библиотека
  • Летний Сад
  • Спас-на-крови
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Блокада Ленинграда унесла миллионы жизней и изменила историю, став символом смелости и стойкости ленинградцев. Однако, даже во время осады жизнь в городе не замирала. Приглашаем на экскурсию, где вы узнаете об удивительном каждодневном быте блокадного Ленинграда.

Вас ждет 2 часа интересной прогулки по центру Санкт-Петербурга, во время которой гид расскажет как проходили дни ленинградцев в условиях блокады, каким был их быт и ежедневные ритуалы.

Волю и дух горожан поддерживали театральные премьеры и книги, за которыми выстраивались огромные очереди в книжной лавке писателей. Вы услышите исторические записи стихотворений и музыкальных произведений, звучавших из репродукторов на Невском проспекте. Исторические фотографии покажут мир блокадного детства с работающими детскими садами, яслями и школами.

Жизнь рядового ленинградца во время блокады была наполнена ежедневной рутиной и не воспринималась как подвиг. Горожане посещали парикмахерские, ездили на трамвае на рынок и даже исправно платили налоги!

Сотрудники цирка и зоопарка ухаживали за животными, которые вполне могли бы заслуженно претендовать на статус "блокадника". Вы узнаете историю о том, как ленинградские коты спасли город от эпидемий и почему Коту Елисею поставили памятник.

Оказавшись в историческом центре Петербурга, вместе с гидом вы найдете необычные памятники и малоизвестные свидетельства о блокаде, услышите о создателях Дороги Жизни и о том, как культурные ценности были спасены сотрудниками музеев. Вас ждут подлинные истории очевидцев и свидетельства удивительной тяги к жизни несломленного народа.

Во время экскурсии будет использовано большое количество иллюстративного материала.

Программа

  • Площадь Искусств
  • Ленинградская Филармония имени Шостаковича
  • Театр МузКомедии
  • Театр имени Комиссаржевской
  • Дом В. Монахова, создателя Дороги Жизни
  • Дом Радио
  • Репродуктор на Невском проспекте
  • Памятник Коту Елисею
  • Книжная лавка писателей
  • Блокадная парикмахерская
  • Российская национальная библиотека
  • Кони Клодта на Аничковом мосту
  • Памятник женщине, берущей воду из проруби
  • Цирк на Фонтанке
  • Тяговая электроподстанция
  • Летний Сад
  • Спас-на-крови

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Воскресенье в 15:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Я
28 июля 2021
Экскурсовод Евгений (Блокадный Ленинград) - это наизамечательнейший экскурсовод. Он не просто знает свой город, он его безмерно любит и это чувствуется! Мы с подругой были в полном восторге от экскурсии! Мы бы ни за что сами все эти места не нашли, не посмотрели и не узнали всю ту печальную, но героическую историю дней блокады. БРАВО! Больше бы таких экскурсий.
Были 28 июля.
А
11 фев 2021
Замечательная экскурсия! Оооочень интересно! Большое спасибо Евгению! Не смотря на то, что на улице было холодно, экскурсия прошла на одном дыхании!!!
И
10 янв 2021
Я сомневалась насчёт экскурсии, потому что думала останется горечное гнетущее "послевкусие", все-таки тема блокады, войны и выживания…. Но, рассказ построен таким образом, что после экскурсии ты наполняешься гордостью за наше старшее поколение, пережившее такое непростое время, и ни чем более. Евгений - прекрасный гид. Эмоционально, с акцентами, рассказывающий историю. Было приятно его слушать. И за такую небольшую цену получить качественную интересную экскурсию. РЕКОМЕНДУЮ.

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