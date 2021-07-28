Блокада Ленинграда унесла миллионы жизней и изменила историю, став символом смелости и стойкости ленинградцев. Однако, даже во время осады жизнь в городе не замирала. Приглашаем на экскурсию, где вы узнаете об удивительном каждодневном быте блокадного Ленинграда.

Вас ждет 2 часа интересной прогулки по центру Санкт-Петербурга, во время которой гид расскажет как проходили дни ленинградцев в условиях блокады, каким был их быт и ежедневные ритуалы.

Волю и дух горожан поддерживали театральные премьеры и книги, за которыми выстраивались огромные очереди в книжной лавке писателей. Вы услышите исторические записи стихотворений и музыкальных произведений, звучавших из репродукторов на Невском проспекте. Исторические фотографии покажут мир блокадного детства с работающими детскими садами, яслями и школами.

Жизнь рядового ленинградца во время блокады была наполнена ежедневной рутиной и не воспринималась как подвиг. Горожане посещали парикмахерские, ездили на трамвае на рынок и даже исправно платили налоги!

Сотрудники цирка и зоопарка ухаживали за животными, которые вполне могли бы заслуженно претендовать на статус "блокадника". Вы узнаете историю о том, как ленинградские коты спасли город от эпидемий и почему Коту Елисею поставили памятник.

Оказавшись в историческом центре Петербурга, вместе с гидом вы найдете необычные памятники и малоизвестные свидетельства о блокаде, услышите о создателях Дороги Жизни и о том, как культурные ценности были спасены сотрудниками музеев. Вас ждут подлинные истории очевидцев и свидетельства удивительной тяги к жизни несломленного народа.

Во время экскурсии будет использовано большое количество иллюстративного материала.