Artem K. проводит ещё 1 экскурсию

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Криминальный Петербург (велоэкскурсия)

Artem K.
Artem K. – Гид из Санкт-Петербурга
Два часа вашей жизни будут отданы знакомству с петербургским криминалом.

Вы увидите единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету, посетите места убийств политиков 90-х годов, узнаете, кто такие «Дрезденша» и «чубаровцы».
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚲На велосипеде
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 600 ₽ за экскурсию

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Криминальный Петербург (велоэкскурсия)
Криминальный Петербург (велоэкскурсия)
Два часа вашей жизни будут отданы знакомству с петербургским криминалом. Вы увидите дом, где произошло самое громкое убийство в истории 📖 русской литературы, ведь именно здесь Родион Раскольников обагрил свой топор кровью старухи процентщицы и посмотрите на единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету, посетите места убийств политиков 90-х годов – Старовойтовой и Маневича, узнаете, что такое «лавры», кто такая «Дрезденша» и за что были расстреляны «чубаровцы». Разумеется, не ускользнет от нашего внимания и знаменитый петроградский налётчик Ленька Пантелеев!
NOTE: Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед! При наличии собственного велосипеда - стоимость экскурсии 🧭 700 руб. на человека.
Начало
🚩 Спасский пер д. 5
Место завершения
🏁 Спасский пер. д.5
Криминальный Петербург (велоэкскурсия)
Криминальный Петербург (велоэкскурсия)
Криминальный Петербург (велоэкскурсия)

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Artem K.
Artem K.
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