Artem K. проводит ещё 1 экскурсию

Два часа вашей жизни будут отданы знакомству с петербургским криминалом. Вы увидите дом, где произошло самое громкое убийство в истории 📖 русской литературы, ведь именно здесь Родион Раскольников обагрил свой топор кровью старухи процентщицы и посмотрите на единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету, посетите места убийств политиков 90-х годов – Старовойтовой и Маневича, узнаете, что такое «лавры», кто такая «Дрезденша» и за что были расстреляны «чубаровцы». Разумеется, не ускользнет от нашего внимания и знаменитый петроградский налётчик Ленька Пантелеев!

NOTE: Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед! При наличии собственного велосипеда - стоимость экскурсии 🧭 700 руб. на человека.