Жизнь замечательной русской балерины, Матильды Кшесинской, подчинена всем законам театрального жанра. Учёба в Театральном училище Петербурга, нынешней Академии русского балета — своего рода пролог, и мы с вами побываем на улице Зодчего Росси, где находится «альма-матер» нашей героини.
Её карьера на сцене Императорских театров и насыщенная событиями и встречами личная жизнь — основное действие. С первых эпизодических ролей до сложнейших главных партий Матильда неизменно вызывала восторг 🔥 публики виртуозной техникой и одухотворенным, жизнерадостным танцем. Об этом мы вспомним у Мариинского театра.
Любила Матильда Феликсовна и родной Петербург, драматичным финалом жизни в котором стал отъезд на юг России, а затем эмиграция, где она смогла найти себя в новом качестве. Она никогда не унывала и «умудрялась делать гимнастику, маникюр и следить за прической, даже на краю бездны». Может быть, ещё поэтому «о ней не забудут никогда». Важная информация:
Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Транспортные услуги (от 4000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.