Жизнь замечательной русской балерины, Матильды Кшесинской, подчинена всем законам театрального жанра. Учёба в Театральном училище Петербурга, нынешней Академии русского балета — своего рода пролог, и мы с вами побываем на улице Зодчего Росси, где находится «альма-матер» нашей героини.

Её карьера на сцене Императорских театров и насыщенная событиями и встречами личная жизнь — основное действие. С первых эпизодических ролей до сложнейших главных партий Матильда неизменно вызывала восторг 🔥 публики виртуозной техникой и одухотворенным, жизнерадостным танцем. Об этом мы вспомним у Мариинского театра.

Любила Матильда Феликсовна и родной Петербург, драматичным финалом жизни в котором стал отъезд на юг России, а затем эмиграция, где она смогла найти себя в новом качестве. Она никогда не унывала и «умудрялась делать гимнастику, маникюр и следить за прической, даже на краю бездны». Может быть, ещё поэтому «о ней не забудут никогда». Важная информация: