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Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль

Наталия Д.
Наталия Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Балерина Матильда Кшесинская многим кружила головы, начиная от наследника престола и заканчивая великими князьями.

О её романах судачил весь Петербург, но она умела любить по-настоящему и быть преданной близким ей людям.

Кажется, дома, где текла её жизнь, до сих пор сохранили тепло её чувств.

Об этом я расскажу вам в Коломне, где прошли детство и юность Матильды, у особняков на Английском проспекте и Петроградской стороне.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль

Что вы увидите

  • Академия русского балета
  • ул. Зодчего Росси
  • Мариинский театр
  • Театральная площадь
  • Костёл святого Станислава
  • Особняк на Английском пр.
  • Великокняжеский дворец на Английской набережной
  • Особняк Кшесинской на Петроградской стороне
Жизнь замечательной русской балерины, Матильды Кшесинской, подчинена всем законам театрального жанра. Учёба в Театральном училище Петербурга, нынешней Академии русского балета — своего рода пролог, и мы с вами побываем на улице Зодчего Росси, где находится «альма-матер» нашей героини.
Её карьера на сцене Императорских театров и насыщенная событиями и встречами личная жизнь — основное действие. С первых эпизодических ролей до сложнейших главных партий Матильда неизменно вызывала восторг 🔥 публики виртуозной техникой и одухотворенным, жизнерадостным танцем. Об этом мы вспомним у Мариинского театра.

Любила Матильда Феликсовна и родной Петербург, драматичным финалом жизни в котором стал отъезд на юг России, а затем эмиграция, где она смогла найти себя в новом качестве. Она никогда не унывала и «умудрялась делать гимнастику, маникюр и следить за прической, даже на краю бездны». Может быть, ещё поэтому «о ней не забудут никогда». Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги (от 4000 руб. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль
Матильда Кшесинская. Жизнь как спектакль

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Наталия Д.
Наталия Д.
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