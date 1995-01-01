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Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)

CharmTravel
CharmTravel – Гид из Санкт-Петербурга
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧘На выходные
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🧒Подходит для детей
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☀️Летняя
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 4 000 ₽ за человека

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Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)

Что вы увидите

  • Крепость Корела
  • Город Сортавала
  • Горный парк Рускеала и Мраморный каньон
  • Изумрудное озеро
  • Итальянский карьер
  • «Подземная Рускеала»
  • Полет на троллее
  • Водопад Ахвенкоски
  • Музей Кронида Гоголева
  • Город викингов
  • Армейский музей
  • Город Приозерск
Двухдневный тур с вечерним выездом — это идеальная возможность вырваться из суеты большого города, насладиться великолепием Мраморного каньона и другими красотами Карелии и отдыхом, удобно совместив всё это с рабочим графиком и домашними делами.
Все лучшие достопримечательности 🏛️ на левом берегу Ладоги: крепость Корела, водопады Ахвенкоски, Сортавала, интерактивный «город викингов», а также жемчужина Карелии — горный парк 🌳 Рускеала.
Удобный вечерний выезд: мы отправляемся по пятницам, в шесть тридцать вечера — вы успеваете закончить дела, собраться и сесть в автобус.
Размещение: «Драйв Парк Ладога» — комфортабельный туристический комплекс, расположенный прямо на живописном берегу Ладожского озера. В туристическом комплексе имеется отличная русская баня, и при желании вы сможете пройти сеанс банного релакса по самой минимальной цене!
Свобода выбора и много времени на отдых! Программа построена таким образом, чтобы у вас была возможность выбирать. Отправиться на экскурсии 🧭 в интерактивные музеи 🖼 или спокойно прогуляться 👣 по старинному городу Сортавала? Решаете вы — а мы все организуем!
Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе с кондиционером
  • Услуги профессионального гида-историка
  • Проживание в туристическом комплексе
  • Завтрак
  • Прогулка у крепости Корела, внешний осмотр крепости
  • Трассовая обзорная экскурсия по Сортавала
  • Входной билет в горный парк "Рускеала"
  • Прогулка у водопадов Ахвенкоски
  • Трассовая обзорная экскурсия по Приозерску
Что не входит
  • Оплачивается дополнительно по желанию:
  • Ужин, 350 руб.
  • Аренда лодки в горном парке, 800 руб. в час
  • Тарзанка, 1500 руб.
  • Троллей, 1200 руб.
  • Маршрут «Подземная Рускеала», 1500 руб.
  • Входной билет в «город викингов», 400 руб.
  • Тировая зона в «городе викингов», от 100 руб.
  • Вход в музей Кронида Гоголева — от 200 до 300 руб.
  • Релакс в бане — 250 руб. с человека при количестве желающих от 10
  • человек
  • Аренда лодки
  • Аренда оборудования для приготовления шашлыка
  • Проход по экотропе и по мостикам над водопадом - 250 руб.
Начало и место завершения
🚩 м. Проспект Просвещения
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)
Мраморное сердце Карелии (удобный вечерний выезд по пятницам)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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CharmTravel
CharmTravel
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