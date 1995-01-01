Двухдневный тур с вечерним выездом — это идеальная возможность вырваться из суеты большого города, насладиться великолепием Мраморного каньона и другими красотами Карелии и отдыхом, удобно совместив всё это с рабочим графиком и домашними делами.

Все лучшие достопримечательности 🏛️ на левом берегу Ладоги: крепость Корела, водопады Ахвенкоски, Сортавала, интерактивный «город викингов», а также жемчужина Карелии — горный парк 🌳 Рускеала.

Удобный вечерний выезд: мы отправляемся по пятницам, в шесть тридцать вечера — вы успеваете закончить дела, собраться и сесть в автобус.

Размещение: «Драйв Парк Ладога» — комфортабельный туристический комплекс, расположенный прямо на живописном берегу Ладожского озера. В туристическом комплексе имеется отличная русская баня, и при желании вы сможете пройти сеанс банного релакса по самой минимальной цене!

Свобода выбора и много времени на отдых! Программа построена таким образом, чтобы у вас была возможность выбирать. Отправиться на экскурсии 🧭 в интерактивные музеи 🖼 или спокойно прогуляться 👣 по старинному городу Сортавала? Решаете вы — а мы все организуем!