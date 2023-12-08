Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)

При постройке города замысел Петра I оставался неизменен — Санкт-Петербург должен был стать европейским центром просвещения в Российской империи, над образом которого трудились лучшие архитекторы.

Приглашаем вас оценить великолепие Северной столицы на автобусной экскурсии! Вы увидите парадную часть города, посетите дворец князя Юсупова и откроете тайны его владельцев.
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Юсуповского дворца
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 350 ₽
Пенсионеры2 150 ₽
Школьники2 050 ₽
Студенты2 150 ₽
Дошкольники1 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Купцы и дворяне, прибывшие в Санкт-Петербург, с первого раза должны были понять, что они находятся в столице великой державы. Так хотел Петр I. Во время экскурсии вы увидите архитектурные памятники, над которыми трудились лучшие архитекторы: Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Аничков мост, Казанский собор, здание Зингера, Дворец Белосельских-Белозерских, Стрелку Васильевского острова и другие объекты, без которых невозможно представить город.

Тайны дворца

Также в нашу программу входит посещение Юсуповского дворца. Здесь уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи и миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Вы узнаете, кто в разные времена жил в стенах дворца и как многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте, мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка — на месте оплата не принимается
  • Экскурсия завершается у Юсуповского дворца
  • Необходимо иметь при себе 1000 руб. наличными для залога за аудиогид, которые возвращаются после того, как вы отдадите устройство
  • Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды

ежедневно в 11:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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