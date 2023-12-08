Восхититься лучшими образцами архитектуры Северной столицы и побывать в роскошном дворце (в группе)
Приглашаем вас оценить великолепие Северной столицы на автобусной экскурсии! Вы увидите парадную часть города, посетите дворец князя Юсупова и откроете тайны его владельцев.
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 350 ₽
|Пенсионеры
|2 150 ₽
|Школьники
|2 050 ₽
|Студенты
|2 150 ₽
|Дошкольники
|1 900 ₽
Описание
Что вас ожидает
Парадный Петербург
Купцы и дворяне, прибывшие в Санкт-Петербург, с первого раза должны были понять, что они находятся в столице великой державы. Так хотел Петр I. Во время экскурсии вы увидите архитектурные памятники, над которыми трудились лучшие архитекторы: Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Аничков мост, Казанский собор, здание Зингера, Дворец Белосельских-Белозерских, Стрелку Васильевского острова и другие объекты, без которых невозможно представить город.
Тайны дворца
Также в нашу программу входит посещение Юсуповского дворца. Здесь уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи и миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Вы узнаете, кто в разные времена жил в стенах дворца и как многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте, мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка — на месте оплата не принимается
- Экскурсия завершается у Юсуповского дворца
- Необходимо иметь при себе 1000 руб. наличными для залога за аудиогид, которые возвращаются после того, как вы отдадите устройство
- Экскурсию проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
ежедневно в 11:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00 и 13:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.