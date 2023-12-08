При постройке города замысел Петра I оставался неизменен — Санкт-Петербург должен был стать европейским центром просвещения в Российской империи, над образом которого трудились лучшие архитекторы. Приглашаем вас оценить великолепие Северной столицы на автобусной экскурсии! Вы увидите парадную часть города, посетите дворец князя Юсупова и откроете тайны его владельцев.

Описание

Что вас ожидает

Парадный Петербург

Купцы и дворяне, прибывшие в Санкт-Петербург, с первого раза должны были понять, что они находятся в столице великой державы. Так хотел Петр I. Во время экскурсии вы увидите архитектурные памятники, над которыми трудились лучшие архитекторы: Эрмитаж, храм Спаса на Крови, Аничков мост, Казанский собор, здание Зингера, Дворец Белосельских-Белозерских, Стрелку Васильевского острова и другие объекты, без которых невозможно представить город.

Тайны дворца

Также в нашу программу входит посещение Юсуповского дворца. Здесь уцелели не только парадные апартаменты, залы картинной галереи и миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои семьи Юсуповых. Вы узнаете, кто в разные времена жил в стенах дворца и как многие яркие страницы российской и петербургской истории связаны с фамильной резиденцией на Мойке.

Организационные детали