Обзорная экскурсия ⛳ проходит по самому сердцу города. Мимо Вас пронесутся дома Невского проспекта, Вы окунетесь в историю 📖 фактически каждого дома главной улицы города. Вы узнаете загадочные факты императорского двора, проникнете в закулисную жизнь известных петербуржцев, насладитесь необычными историями, связанные с нашим городом. Наши автобусы увлекут Вас в интересное путешествие по главным достопримечательностям города. Вы сможете погрузиться в прошлое Санкт-Петербурга и заново оценить всё великолепие и красоту Северной Венеции.
Оригинальная аудио-экскурсия на одиннадцати языках: русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, шведский, голландский и финский.
Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 15 фиксированных остановок:
1. Площадь Островского
Посадка и высадка на пл. Островского д. 1/Невском проспекте 37 (на углу Невского проспекта и пл. Островского)
2. Владимирский пр.
Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 49
3. Площадь Восстания
Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр., 110 (на остановке общественного транспорта, в 150 метрах от станции метро 🚇 Площадь Восстания)
4. Михайловская улица
Посадка и высадка с Невского проспекта у здания по адресу Невский пр. 38
5. Большая Конюшенная ул.
Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 20 (на остановке общественного транспорта)
6. Дворцовая площадь
Посадка и высадка рядом с остановками общественного транспорта, напротив павильона Городского туристско-информационного бюро
7. Спас-На-Крови
Остановка перед входом в Спас-на-Крови
8. Летний сад
Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу наб. р. Мойки и Лебяжьей Канавки
9. Троицкая площадь
Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу ул. Куйбышева и Каменноостровского пр. (со стороны Троицкой площади)
10. Аврора
Остановка напротив Авроры у стен Нахимовского училища.
Остановка рядом с мостиком через Кронверский канал.
11. Стрелка В. О.
Остановка на углу Биржевой площади и Биржевого проспекта.
12. Медный всадник
Посадка и высадка на Адмиралтейской наб
13. Исаакиевский собор
Посадка и высадка на остановке общественного транспорта у здания по адресу Большая Морская ул. 42
14. Гостиный двор
Посадка и высадка с остановки общественного транспорта, на углу Невского проспекта и Думской улицы.
Остановки общественного транспорта вдоль всего Невского проспекта являются остановками по требованию.
Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно