Обзорная экскурсия ⛳ проходит по самому сердцу города. Мимо Вас пронесутся дома Невского проспекта, Вы окунетесь в историю 📖 фактически каждого дома главной улицы города. Вы узнаете загадочные факты императорского двора, проникнете в закулисную жизнь известных петербуржцев, насладитесь необычными историями, связанные с нашим городом. Наши автобусы увлекут Вас в интересное путешествие по главным достопримечательностям города. Вы сможете погрузиться в прошлое Санкт-Петербурга и заново оценить всё великолепие и красоту Северной Венеции.

Оригинальная аудио-экскурсия на одиннадцати языках: русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, шведский, голландский и финский.

Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 15 фиксированных остановок:

1. Площадь Островского

Посадка и высадка на пл. Островского д. 1/Невском проспекте 37 (на углу Невского проспекта и пл. Островского)

2. Владимирский пр.

Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 49

3. Площадь Восстания

Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр., 110 (на остановке общественного транспорта, в 150 метрах от станции метро 🚇 Площадь Восстания)

4. Михайловская улица

Посадка и высадка с Невского проспекта у здания по адресу Невский пр. 38

5. Большая Конюшенная ул.

Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 20 (на остановке общественного транспорта)

6. Дворцовая площадь

Посадка и высадка рядом с остановками общественного транспорта, напротив павильона Городского туристско-информационного бюро

7. Спас-На-Крови

Остановка перед входом в Спас-на-Крови

8. Летний сад

Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу наб. р. Мойки и Лебяжьей Канавки

9. Троицкая площадь

Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу ул. Куйбышева и Каменноостровского пр. (со стороны Троицкой площади)

10. Аврора

Остановка напротив Авроры у стен Нахимовского училища.

Остановка рядом с мостиком через Кронверский канал.

11. Стрелка В. О.

Остановка на углу Биржевой площади и Биржевого проспекта.

12. Медный всадник

Посадка и высадка на Адмиралтейской наб

13. Исаакиевский собор

Посадка и высадка на остановке общественного транспорта у здания по адресу Большая Морская ул. 42

14. Гостиный двор

Посадка и высадка с остановки общественного транспорта, на углу Невского проспекта и Думской улицы.

Остановки общественного транспорта вдоль всего Невского проспекта являются остановками по требованию.

Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно