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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе

4
25 отзывов
CitySightSeeing
CitySightSeeing – Гид из Санкт-Петербурга
Автобусная экскурсия ⛳ по центру Петербурга, которая подстраивается под вас.

Принцип hop-on hop-off позволяет вам выходить и садиться на любой из 14 остановок в центре Санкт-Петербурга.

Вы сможете уделить больше времени заинтересовавшим вас объектам, а остальные запечатлите в памяти, проезжая мимо них.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита

  • 1 200 ₽ за человека

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Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе

Что вы увидите

  • Площадь Островского
  • Владимирский пр.
  • Площадь Восстания
  • Михайловская улица
  • Большая Конюшенная ул.
  • Дворцовая площадь
  • Спас-На-Крови
  • Летний сад
  • Троицкая площадь
  • Аврора
  • Стрелка В. О.
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Гостиный двор.
Обзорная экскурсия ⛳ проходит по самому сердцу города. Мимо Вас пронесутся дома Невского проспекта, Вы окунетесь в историю 📖 фактически каждого дома главной улицы города. Вы узнаете загадочные факты императорского двора, проникнете в закулисную жизнь известных петербуржцев, насладитесь необычными историями, связанные с нашим городом. Наши автобусы увлекут Вас в интересное путешествие по главным достопримечательностям города. Вы сможете погрузиться в прошлое Санкт-Петербурга и заново оценить всё великолепие и красоту Северной Венеции.
Оригинальная аудио-экскурсия на одиннадцати языках: русский, английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский, шведский, голландский и финский.

Дневной маршрут нашей обзорной экскурсии 🧭 включает 15 фиксированных остановок:

    1. Площадь Островского
    Посадка и высадка на пл. Островского д. 1/Невском проспекте 37 (на углу Невского проспекта и пл. Островского)
    2. Владимирский пр.
    Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 49
    3. Площадь Восстания
    Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр., 110 (на остановке общественного транспорта, в 150 метрах от станции метро 🚇 Площадь Восстания)
    4. Михайловская улица
    Посадка и высадка с Невского проспекта у здания по адресу Невский пр. 38
    5. Большая Конюшенная ул.
    Посадка и высадка у здания по адресу Невский пр. 20 (на остановке общественного транспорта)
    6. Дворцовая площадь
    Посадка и высадка рядом с остановками общественного транспорта, напротив павильона Городского туристско-информационного бюро
    7. Спас-На-Крови
    Остановка перед входом в Спас-на-Крови
    8. Летний сад
    Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу наб. р. Мойки и Лебяжьей Канавки
    9. Троицкая площадь
    Посадка и высадка на остановке общественного транспорта на углу ул. Куйбышева и Каменноостровского пр. (со стороны Троицкой площади)
    10. Аврора
    Остановка напротив Авроры у стен Нахимовского училища.
    Остановка рядом с мостиком через Кронверский канал.
    11. Стрелка В. О.
    Остановка на углу Биржевой площади и Биржевого проспекта.
    12. Медный всадник
    Посадка и высадка на Адмиралтейской наб
    13. Исаакиевский собор
    Посадка и высадка на остановке общественного транспорта у здания по адресу Большая Морская ул. 42
    14. Гостиный двор
    Посадка и высадка с остановки общественного транспорта, на углу Невского проспекта и Думской улицы.
    Остановки общественного транспорта вдоль всего Невского проспекта являются остановками по требованию.
    Билет на автобус действует в течение всего дня, количество посадок неограниченно
    Что входит
    • Аудиогид на 11 языках
    • Пара наушников и карта города в подарок
    • Двухэтажный экскурсионный автобус
    • Панорамный вид на город
    Что не входит
    • Личные расходы
    • Питание
    • Дополнительные платежи
    • Входные билеты на достопримечательности
    Начало
    🚩 Любая из 15ти остановок указанных в описании
    Место завершения
    🏁
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
    Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе

    Выберите дату начала действия билетов

    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    CitySightSeeing
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    25 отзывов оставили туристы

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