«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника

Посетить усадьбу именитого художника, узнать о завсегдатаях «репинских сред» и местных традициях

5
2 отзыва
Репино — место, где прогуливался Стасов, катался на финских санях Федор Шаляпин и ловил судаков автор Айболита.

Вы узнаете, какую воду Репин считал целебной и что подавали в его доме на обед.

Посетите усадьбу художника, сказочную площадь Гомера и храм Осириса.

Я поделюсь множеством забавных историй и угощу душистым чаем с мятой и чабрецом.
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника

Что вас ожидает

Как Куоккала стала Репино

Мы встретимся у железнодорожной станции Репино, на площади возле небольшой церкви. Я расскажу об истории некогда финского поселения и его известных жителях и гостях: от Шаляпина до Маяковского сто лет назад до Басилашвили сегодня. Прогуливаясь по старинной еловой аллее в сторону залива, мы поговорим о дачных традициях, гастрономических специалитетах, пляжной моде, виллах, в которые так стремились отдыхающие из Петербурга, и тех, кого прозвали «зимогорами». Стоя у бюста И. Е. Репина, вы во всех красках представите встречу художника с К. И. Чуковским и от души посмеетесь.

В гостях у Репина: Шаляпин на финских санях и другие истории

Проехав пару остановок, мы окажемся у знаменитой усадьбы «Пенаты». На прогулке по парку я расскажу, как здесь появились площадь Гомера, Романтический сад и театр Исиды, в честь кого названа башня Шахерезады и какой ритуал был у домочадцев при ходьбе за водой. Вы узнаете, как развлекались дачники, где сочинялось «Облако в штанах», а где купался Максим Горький. Мы осмотрим удивительный дом, построенный по планам самого художника, и обсудим его особенности. Вы увидите скульптурную мастерскую, кабинет хозяина, гостиную и столовую. Аутентичная внутренняя обстановка перенесет вас в прошлое и поможет лучше вообразить, как проходили «репинские среды» и домашние торжества.

Напоследок мы отправимся к берегу Финского залива, чтобы выпить чай с репинской мятой и чабрецом и перекусить знаменитыми заварными миндальными булочками со взбитыми сливками.

Организационные детали

  • Экскурсия частично проходит на моем автомобиле (доехать от станции до усадьбы). Или, если вас больше 4 человек, на автобусе (2 остановки).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей (к билету прилагается аудиогид) — 350 руб. (взрослый), дети до 16 лет — бесплатно. Студентам и пенсионерам предоставляются льготы.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
— ЖД станция «Репино»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Дарья
Дарья
Берег Финского залива — одно из самых любимых мест в окрестностях Петербурга. По профессии я искусствовед, работала в Эрмитаже, в музее Эрарта, сейчас занимаюсь частной практикой. В Петербурге живу с детства, люблю открывать для себя и друзей необычные городские и «негородские» места, узнавать и рассказывать про них чудесные и прекрасные истории.
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2 настоящих отзыва от туристов

Л
17 авг 2021
Все было Великолепно! Дарья, благодарю Вас за такое красочное погружение в историю Репино и его знаменитых жителей. спасибо за Ваш энтузиазм, профессионализм и хорошее настроение!
Кирилл
16 авг 2021
Мы семейная пара из Москвы. Экскурсия очень понравилась. Такой, неожиданный ракурс во время визита в Петербург. Выезжаешь из мегаполиса и - море, лес, дачи. Сама местность - очень живописная, да ещё с историей. Дарья - прекрасный экскурсовод, рассказывает с увлечением, материалом владеет, на вопросы любые отвечает. Рекомендуем!

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