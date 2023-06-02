Если вы ни разу не были в Петербурге, то это путешествие даст наиболее полное представление о Северной столице и позволит охватить все лучшее: вы погуляете по Летнему Саду и Марсову полю, полюбуетесь шедеврами в Большом Дворце в Петергофе и, конечно же, насладитесь красотами Эрмитажа.



На протяжении всей программы вас будет сопровождать опытный гид, хорошо знающий историю, вам не придется думать, как куда добраться и что посмотреть — мы все продумали и выбрали лучшее. Остается только получать удовольствие и влюбляться в Петербург!