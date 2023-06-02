Погрузиться в историю мировой культуры в Эрмитаже и полюбоваться фонтанами Петергофа
Если вы ни разу не были в Петербурге, то это путешествие даст наиболее полное представление о Северной столице и позволит охватить все лучшее: вы погуляете по Летнему Саду и Марсову полю, полюбуетесь шедеврами в Большом Дворце в Петергофе и, конечно же, насладитесь красотами Эрмитажа.
На протяжении всей программы вас будет сопровождать опытный гид, хорошо знающий историю, вам не придется думать, как куда добраться и что посмотреть — мы все продумали и выбрали лучшее. Остается только получать удовольствие и влюбляться в Петербург!
На протяжении всей программы вас будет сопровождать опытный гид, хорошо знающий историю, вам не придется думать, как куда добраться и что посмотреть — мы все продумали и выбрали лучшее. Остается только получать удовольствие и влюбляться в Петербург!
Ближайшие даты:
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9
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16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Внимание! В праздничные даты очередность экскурсий меняется в зависимости от режима работы музеев.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 21 туриста
Привет, друзья! Мы организуем экскурсии больше 14 лет и можем провести вас в любой дворец и особняк Петербурга. Особенно мы любим «непарадный» город: знаем наизусть все крыши, старинные квартиры и скрытые дворики. У нас вы узнаете то, что редко знают даже коренные петербуржцы. Записывайтесь скорее, а ещё не забудьте камеру: на наших экскурсиях безумно красиво!
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