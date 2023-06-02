Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня

Погрузиться в историю мировой культуры в Эрмитаже и полюбоваться фонтанами Петергофа

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О гиде
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Ответы на вопросы
Если вы ни разу не были в Петербурге, то это путешествие даст наиболее полное представление о Северной столице и позволит охватить все лучшее: вы погуляете по Летнему Саду и Марсову полю, полюбуетесь шедеврами в Большом Дворце в Петергофе и, конечно же, насладитесь красотами Эрмитажа.

На протяжении всей программы вас будет сопровождать опытный гид, хорошо знающий историю, вам не придется думать, как куда добраться и что посмотреть — мы все продумали и выбрали лучшее. Остается только получать удовольствие и влюбляться в Петербург!
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Первое знакомство с Петербургом: все главные достопримечательности за три дня
Ближайшие даты:
2
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23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Внимание! В праздничные даты очередность экскурсий меняется в зависимости от режима работы музеев.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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