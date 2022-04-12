Петербург. Истории любви 18+

Петербург

Групповая
Петербург. Истории любви 18+
Петербург. Истории любви 18+

Что вас ожидает 🤩

  • Исаакиевская площадь
  • Английская набережная
  • Загородный проспект
  • Витебский вокзал
  • Невский проспект
В самом начале своей истории как столицы Санкт-Петербург был не лучшим местом для создания семьи. Неустроенность, плохой климат и возможные вражеские военные операции – всё это делало город непригодным для семейной жизни. Для Петербурга было характерно многообразие жизненных укладов. Несмотря на это, сам царь вскоре начал показывать подданным пример создания «новой» семьи, уже несколько европеизированной.
Императорская семья должна была служить своим подданным примером благополучия на протяжении долгих XVIII, XIX и XX веков.
При этом и члены императорской фамилии, и обычные люди влюблялись, страдали, заводили себе фаворитов и фавориток, творили, с точки зрения морали тех лет, безрассудства. Особенно яркие страсти разгорелись на рубеже XIX – XX веков, когда из-за любви отрекались даже от власти!
Очень скоро Петербург превратился в город манящий, возвращающий к себе вновь и вновь людей влюбленных, ищущих любовь, бегущих от любви во всех ее проявлениях.
В Северной столице огромное количество адресов, где встречались люди, занявшие в истории России и Санкт-Петербурга свое значимое место. Великий князь Алексей Александрович и Александра Жуковская; Брик, Брик и Владимир Маяковский; вел. кн. Сергей Александрович и Елизавета Федоровна; Александра Коллонтай и Павел Дыбенко; Петр Чайковский и его самая большая любовь… «Тетки» – кто они и где их встречали? Теория стакана воды. Именно этих людей и их истории мы вспомним на нашей экскурсии. Не обойдётся и без сюрпризов!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта
Что не входит
  • Личные расходы(сувениры, перекус и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Парковка у Исаакиевского собора
Завершение: Исаакиевская площадь
Когда и сколько длится
Когда: 9, 16, 23, 30 апреля в 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

9, 16, 23, 30 апреля в 19:00

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