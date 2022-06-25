По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия

Альтернативный взгляд на историю Санкт-Петербурга

Я увлечен альтернативной историей больше 20 лет и приглашаю вас на авторскую экскурсию по северной столице.

Мы исследуем артефакты и памятники, прочитаем скрытую символику и геральдику, задействуем критическое мышление и рассудительность. А в конце ответим на главный вопрос: кто на самом деле построил этот фантастический город?
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
По следам сокрытой цивилизации: пешая экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вопросы и ответы

Петербург полон древних памятников, происхождение и назначение которых вызывают массу вопросов. Почему Петропавловская крепость имеет форму звезды? Для чего в мире разбросаны сотни крепостей подобной формы? И зачем исторические здания, включая Зимний дворец, прикопаны на несколько метров под землю?
За годы моего увлечения альтернативной историей скопилось много любопытной информации, которой я с удовольствием поделюсь с вами. На экскурсии мы исследуем несколько артефактов, посмотрим на архитектуру города под новым ракурсом и попробуем дать ответ на вопрос: кто же построил этот город?

Маршрут прогулки

Начинаем прогулку от Казанского собора и заходим внутрь. Затем, проходя по красивым центральным улочкам и колоритным дворам к Дворцовой площади, останавливаемся у Александровской колонны. Знакомимся с величественными Атлантами. Выходим к Дворцовой набережной и Неве, а от них направляемся к Медному всаднику и Исаакиевскому собору (после окончания экскурсии вы можете зайти внутрь, если появится желание).

Организационные детали

  • Это пешая прогулка, наденьте удобную обувь и не забудьте о петербургской погоде.
  • На экскурсию можно прийти с детьми (14+)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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