Петербург полон древних памятников, происхождение и назначение которых вызывают массу вопросов. Почему Петропавловская крепость имеет форму звезды? Для чего в мире разбросаны сотни крепостей подобной формы? И зачем исторические здания, включая Зимний дворец, прикопаны на несколько метров под землю?
За годы моего увлечения альтернативной историей скопилось много любопытной информации, которой я с удовольствием поделюсь с вами. На экскурсии мы исследуем несколько артефактов, посмотрим на архитектуру города под новым ракурсом и попробуем дать ответ на вопрос: кто же построил этот город?
Начинаем прогулку от Казанского собора и заходим внутрь. Затем, проходя по красивым центральным улочкам и колоритным дворам к Дворцовой площади, останавливаемся у Александровской колонны. Знакомимся с величественными Атлантами. Выходим к Дворцовой набережной и Неве, а от них направляемся к Медному всаднику и Исаакиевскому собору (после окончания экскурсии вы можете зайти внутрь, если появится желание).