Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы

4.2
9 отзывов
Сергей Е.
Сергей Е. – Гид из Санкт-Петербурга
В ходе прогулки по Владимирскому округу — одному из старейших районов Петербурга, вы увидите самые необычные и интересные доходные дома разных стилей, услышите историю 📖 их постройки и владельцев — и не только полюбуетесь роскошными фасадами, но и войдете внутрь.

Мраморные атланты, цветные витражи, чугунная ковка, метлахская плитка и даже старинный камин — вас ожидает встреча с Петербургом конца XIX-начала XX века во всём его великолепии!
Задать вопрос
Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы
Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы

Что вы увидите

  • Необычные дома
  • Дворы-колодцы
  • Улочки, парадные, фасады и др.
История 📖 застройки района, его стилистическое разнообразие
На примере самых красивых 🤩 доходных домов на маршруте от Маяковской до Владимирской мы поговорим про самые популярные стили того времени и научимся их распознавать. Неоклассицизм, эклектика, северный модерн — мы увидим совершенные образцы каждого из этих стилей. Нам встретятся «дом-пряник», «эльфийский» дом, и другие знаковые для города постройки. Переходя от здания к зданию мы будем постепенно проникаться атмосферой Петербурга второй половины XIX века.
Необычные интерьеры парадных, скрытые от глаз прохожих
Гид проводит вас в парадные доходных домов, куда практически невозможно проникнуть самостоятельно. У каждой парадной — своя «изюминка». В одной — прекрасные кариатиды, в другой — оригинальный световой фонарь на потолке. Третью охраняют белоснежные купидоны, а в четвёртой каждый лестничный пролёт выложен оригинальным орнаментом метлахской плитки. Увидим мы и разноцветный витраж с изображением сов, ворон, змей и даже ёжика. Удивительное и разнообразное убранство каждой парадной никого не оставит равнодушным.
Причудливые проходные дворы и дворы-колодцы
Мы пройдем чередой потайных проходных дворов, увидим легендарные брандмауэры, спасавшие Петербург от пожаров и те самые старинные стены «навязчиво-жёлтого цвета» из романов Достоевского.
+Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Ст. метро Маяковская
Место завершения
🏁 ул. Достоевская 11
Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы
Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы
Прогулка по дворам и парадным Ямской слободы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей Е.
Сергей Е.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые👣Пешком🧐Авторские👩‍🏫Для школьников👀Впервые#По дворам и парадным#Для жителей Петербурга

Сергей Е. проводит ещё 5 экскурсий

ГОП и "Союз советских хулиганов"
690
2 часа
ГОП и "Союз советских хулиганов"
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
690
2 часа
Увидеть Рим в Петербурге: прогулка по проходным дворам Моховой
Тайны масонского Петербурга
690
2 часа
Тайны масонского Петербурга
2 отзыва
Сквозь линии Васильевского острова: романтика проходных дворов
690
2 часа
Сквозь линии Васильевского острова: романтика проходных дворов
Дом капитана Чайковского – архитекторы, интерьеры, наниматели. Интерьерная экскурсия
690
2 часа
Дом капитана Чайковского – архитекторы, интерьеры, наниматели. Интерьерная экскурсия

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
900
3 часа
Экскурсия по Петербургу и Петропавловской крепости
331 отзыв
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
2 500
1 час
Фотосессия на питерских улочках и крыше!
206 отзывов
Атмосферные профессиональные кадры вас и Петербурга, а также истории о городе
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
1 600
4.5 часов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
218 отзывов
По Петербургу с петербуржцем
От 4 800
3 часа
По Петербургу с петербуржцем
145 отзывов
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
2 215
5.5 часов
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
516 отзывов
В Кронштадт на авто бизнес-класса
9 500
4 часа
В Кронштадт на авто бизнес-класса
32 отзыва
Прочувствовать историю и дух военного города-героя
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге