История 📖 застройки района, его стилистическое разнообразие

На примере самых красивых 🤩 доходных домов на маршруте от Маяковской до Владимирской мы поговорим про самые популярные стили того времени и научимся их распознавать. Неоклассицизм, эклектика, северный модерн — мы увидим совершенные образцы каждого из этих стилей. Нам встретятся «дом-пряник», «эльфийский» дом, и другие знаковые для города постройки. Переходя от здания к зданию мы будем постепенно проникаться атмосферой Петербурга второй половины XIX века.

Необычные интерьеры парадных, скрытые от глаз прохожих

Гид проводит вас в парадные доходных домов, куда практически невозможно проникнуть самостоятельно. У каждой парадной — своя «изюминка». В одной — прекрасные кариатиды, в другой — оригинальный световой фонарь на потолке. Третью охраняют белоснежные купидоны, а в четвёртой каждый лестничный пролёт выложен оригинальным орнаментом метлахской плитки. Увидим мы и разноцветный витраж с изображением сов, ворон, змей и даже ёжика. Удивительное и разнообразное убранство каждой парадной никого не оставит равнодушным.

Причудливые проходные дворы и дворы-колодцы

Мы пройдем чередой потайных проходных дворов, увидим легендарные брандмауэры, спасавшие Петербург от пожаров и те самые старинные стены «навязчиво-жёлтого цвета» из романов Достоевского.