Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ

Ощутить дух творческого Петербурга в галерее под куполом - за бокалом игристого и светскими беседами

На проект меня вдохновила 12-летняя дружба с художницей и волшебная мастерская, которую она создала фактически на чердаке.

Атмосферой это места хочется делиться, и мы подумали, что здесь идеально было бы возродить традиции салонов: культурных встреч по интересам.

В окружении мольбертов, с бокалом вина и закусками мы поговорим о первых коллекциях Эрмитажа, лучших мастерах империи, современном искусстве. И увидим в Его Величестве Творчестве верного спутника Северной Венеции.
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
Салонная встреча: от эрмитажных собраний до тайных обществ
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Описание

Что вас ожидает

Гармония классики и современности, или обаяние старины без нафталина

В былую эпоху в высшем обществе любили устраивать салонные встречи по интересам. Представители знати и буржуазии общались с творческой интеллигенцией, обмениваясь мнениями и новостями из мира культуры. И хотя мода на подобные собрания ушла вместе с эпохой, все чаще кажется, что таких встреч, со своей с эстетикой церемониальности не хватает в наше время. Мы попробовали возродить этот формат, но с поправкой на реальность, иначе наше мероприятие обрело бы музейную искусственность. Итак, мы будем рады принять вас в чудесной двухъярусной галерее-мансарде с видом на северную часть Петербурга.

Креативное пространство под куполом

Заглянув в самое сердце купола, мастерскую, вы понаблюдаете за процессом создания работ и рассмотрите готовые произведения. Некоторые из них отобрали для участия в престижном конкурсе «Российская Премия Искусств». Вы увидите, как на берегах Невы рождается эпатажный модерн-арт, задумаетесь над символикой картин, возможно, что-то заставит вас переосмыслить некоторые вещи. А если одно из произведений «откликнется», оно сможет украсить вашу жизнь и ваше жизненное пространство.

Петербург и Творчество

Мы побеседуем о теме, неразрывно связанной с этим городом и его духом: ведь именно Северная Венеция стала в свое время прибежищем первых «отшельников» (вспомним перевод слова «эрмитаж»), а также вдохновением для самых талантливых художников, архитекторов и скульпторов Российской империи, которые, будучи членами тайных обществ, воплощали свои самые смелые идеи на ее благо. Обсудим, как появились первые эрмитажные коллекции, а также почему именно в эпоху классицизма в России, как грибы после дождя, плодились тайные общества, литературные и политические салоны, и к чему это все привело.

🥂 Небольшой комплимент в виде бокала белого/игристого, а также легкие закуски к нему, надеемся, будут приятным дополнением к нашей встрече.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Озерки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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