Бесплатно посетите 28 достопримечательностей Санкт-Петербурга и взгляните на город с разных сторон. Поучаствуйте в 6 бесплатных турах по воде и суше с картой туриста Saint Petersburg CityPass на 2, 3 или 5 дней. Сэкономьте время и деньги благодаря бесплатному доступу к лучшим музеям города, турам по реке и морю и экскурсиям на двухэтажных автобусах. Спланируйте свою поездку с помощью бесплатного путеводителя и карты города со схемой метро.

Для вас уже были отобраны самые интересные достопримечательности! Просто откройте путеводитель и выберите, куда хотите отправиться в первую очередь. Каждый отрывной ваучер может быть использован один раз одним человеком – это самый удобный туристический паспорт по городу.

Карта активируется в момент первого использования, будь то посещение музея, автобусный тур или речной круиз. Saint Petersburg CityPass действителен в течение 48, 72 или 120 часов.

Бесплатный вход:

Музеи:

1. Исаакиевский собор.

2. Колоннада Исаакиевского собора.

3. Крейсер «Аврора».

4. Храм Спаса на Крови.

5. Михайловский дворец (Русский музей).

6. Мраморный дворец (русский музей)

7. Строгановский дворец (Русский музей).

8. Михайловский замок (Русский музей).

9. Петропавловский собор (Петропавловская крепость).

10. Великокняжеская усыпальница (Петропавловская крепость).

11. Тюрьма Трубецкого бастиона (Петропавловская крепость).

12. Музей Фаберже.

13. Музей советских игровых автоматов.

14. Российский этнографический музей.

15. Исторический театр-макет «Петровская акватория».

16. Центральный военно-морской музей.

17. Интерактивный музей «Гранд Макет Россия».

18. Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО».

19. Шереметьевский дворец – Музей музыки.

20. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.

21. Дом-музей Ф. И. Шаляпина.

22. Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова.

23. Музей-квартира семьи актеров Самойловых.

Экскурсии: