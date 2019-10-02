Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней

Сэкономьте время и деньги с картой St

3.9
86 отзывов
В группе
до 100 чел.
Сэкономьте время и деньги с картой St.

Petersburg CityPass на 2, 3 или 5 дней.

Получите бесплатный доступ к 28 лучшим достопримечательностям Санкт-Петербурга, включая автобусные hop-on hop-off туры, речные круизы на теплоходе и пешие экскурсии с гидом.
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней
Санкт-Петербург: карта туриста CityPass на 2-5 дней

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловский собор
  • Музей Фаберже
  • Петропавловская крепость
  • Тюрьма Трубецкого бастиона
  • Stroganov Palace
  • Гранд Макет Россия
  • Река Нева
  • Храм Спаса на Крови
  • Мраморный дворец, Санкт-Петербург
  • Государственный Русский музей
  • Исаакиевский собор
  • Крейсер «Аврора»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Познакомьтесь с главными достопримечательностями Санкт-Петербурга, турами и музеями бесплатно
  2. Совершите круиз под романтическими мостами Невы
  3. Прокатитесь на скоростном судне на подводных крыльях по Финскому заливу (только в сезон навигации)
  4. Насладитесь панорамным видом с богато украшенной смотровой площадки Исаакиевского собора
  5. Посетите поразительный музей Фаберже
Бесплатно посетите 28 достопримечательностей Санкт-Петербурга и взгляните на город с разных сторон. Поучаствуйте в 6 бесплатных турах по воде и суше с картой туриста Saint Petersburg CityPass на 2, 3 или 5 дней. Сэкономьте время и деньги благодаря бесплатному доступу к лучшим музеям города, турам по реке и морю и экскурсиям на двухэтажных автобусах. Спланируйте свою поездку с помощью бесплатного путеводителя и карты города со схемой метро.
Для вас уже были отобраны самые интересные достопримечательности! Просто откройте путеводитель и выберите, куда хотите отправиться в первую очередь. Каждый отрывной ваучер может быть использован один раз одним человеком – это самый удобный туристический паспорт по городу.
Карта активируется в момент первого использования, будь то посещение музея, автобусный тур или речной круиз. Saint Petersburg CityPass действителен в течение 48, 72 или 120 часов.

Бесплатный вход:

    Музеи:

    • 1. Исаакиевский собор.
    • 2. Колоннада Исаакиевского собора.
    • 3. Крейсер «Аврора».
    • 4. Храм Спаса на Крови.
    • 5. Михайловский дворец (Русский музей).
    6. Мраморный дворец (русский музей)
    7. Строгановский дворец (Русский музей).
    8. Михайловский замок (Русский музей).
    9. Петропавловский собор (Петропавловская крепость).
    10. Великокняжеская усыпальница (Петропавловская крепость).
    11. Тюрьма Трубецкого бастиона (Петропавловская крепость).
    12. Музей Фаберже.
    13. Музей советских игровых автоматов.
    14. Российский этнографический музей.
    15. Исторический театр-макет «Петровская акватория».
    16. Центральный военно-морской музей.
    17. Интерактивный музей «Гранд Макет Россия».
    18. Государственный музейно-выставочный центр «РОСФОТО».
    19. Шереметьевский дворец – Музей музыки.
    20. Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.
    21. Дом-музей Ф. И. Шаляпина.
    22. Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова.
    23. Музей-квартира семьи актеров Самойловых.

    Экскурсии:

    • 1. Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу.
    • 2. Бесплатная пешая экскурсия по Санкт-Петербургу.
    • 3. Круиз по каналам Санкт-Петербурга.
    • 4. Скоростные теплоходы на подводных крыльях до Петергофа («Метеоры»), в обе стороны.
    • 5. Круиз «Парадный Петербург» с выходом в Финский залив.
    • 6. Вечерний круиз с живой музыкой.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Бесплатное посещение более 28 достопримечательностей
    • Скоростные теплоходы на подводных крыльях до Петергофа («Метеоры»), в обе стороны
    • Автобусный hop-on hop-off тур (билет на 1 день)
    • Круиз по Неве
    • Пеший тур
    • Лучшие смотровые площадки города
    • Скидки на такси
    • Скидки в магазинах и ресторанах
    • 50-страничный путеводитель
    • Карта города
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 5 дней
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
    Что взять с собой
    • Комфортная обувь
    Важная информация
    • Пожалуйста, обратите внимание: отрывные билеты должны быть использованы одним человеком и только один раз
    • Водные экскурсии в рамках программы CityPass предоставляются только в период речной и морской навигации, как правило, с 30 апреля по 30 сентября в хорошую погоду
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    • Все участники старше 12 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19 или отрицательный результат теста, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
    • В помещении необходимо носить защитную маску
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    3.9
    Основано на 86 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    34
    4
    25
    3
    12
    2
    8
    1
    7
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    G
    2 окт 2019
    (Великобритания)
    Привет, в Москве, я получил карточку, чтобы обойти ее в Санкт-Петербурге, кроме грубых ошибок со стороны Getyourguide отмены моего пропуска, проход был в порядке. К сожалению, новый, который мне пришлось заплатить, был в форме буклета, в котором вы должны были порвать разделы, чтобы использовать. Это было очень неудобно. Также вместо того, чтобы искать место сбора, вам нужно иметь офис в аэропорту. Время для сбора также было плохим, 11 утра очень поздно.
    А
    13 авг 2019
    (Канада)
    Вы должны будете оставаться в очереди, чтобы обменять свой билет на аттракцион. поэтому не экономия времени, а немного денег. хороший выбор достопримечательностей. отсутствует эрмитаж и доступ к петергофским дворцам и паркам (будьте осторожны, все они - отдельные билеты); у автобусов с пересадками есть хороший маршрут, но в большинстве случаев вы остаетесь в пробке, и не все остановки четко определены. Тур на воде был отличным.
    F
    8 июля 2019
    (США)
    Книга была отличной, но прыжок на автобусе не был хорошим. Вы просто сидели во всем потоке. Потраченное время. Морские прогулки были быстрыми, и вы быстрее добирались до мест. Вечерняя прогулка на лодке была исключительной. Вы видите совершенно другой Петербург. Святой Исакиевский и Спаситель пролитой крови были исключительными, как и музей Фабрег. Хорошее соотношение цены и. Трудно было найти место, где можно забрать вашу книгу. Он находится внутри здания, поэтому просто перейдите к Спасителю Кровавой Крови, затем перейдите улицу к желтому зданию и войдите с боковой улицы. Удачи! Веселитесь и будьте готовы много гулять!!!

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