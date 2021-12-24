Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада

Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии

Индивидуально
для 15 чел.
Многоликий, разноплановый Санкт-Петербург во всей красе предстанет перед Вами в этой экскурсии.

Мы прогуляемся от Дворцовой площади до Екатерининского сада, чтобы проникнуться истинной атмосферой города гранитных набережных, таинственных памятников и великих писателей.
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада
Прогулка от Дворцовой площади до Екатерининского сада

Что вы увидите 🤩

  • Дворцовая Площадь
  • Адмиралтейская набережная
  • Сенатская площадь
  • Медный всадник
  • Александровский сад
  • Исаакиевский собор
  • Мариинский дворец
  • Юсуповский дворец
  • Мариинский театр
  • Никольский собор
  • дом старухи процентщицы
  • Апраксин двор
  • Гостиный двор
  • улица Малая Садовая
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Его величество Петербург

В ходе этой экскурсии Вы совершите свое знакомство с таким городом, каким задумал его сам Петр I. Насладитесь простором и величием ансамбля Дворцовой площади, панорамными видами на Неву, Петропавловскую крепость и стрелку Васильевского острова. Парадными гранитными набережными выйдете к доминанте Санкт-Петербурга — красавцу Исаакиевскому собору и таинственному Медному всаднику, который днем и ночью охраняет покой города.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

Город романтиков и поэтов

Во второй части экскурсии вы увидите Петербург с абсолютно другой стороны. Не парадный, не «открыточный». Увидите город романтиков, писателей, поэтов и их литературных героев, город вдохновения. Жизнь в Коломне, соседствующей с шумным Невским проспектом, как будто замирает и приостанавливается. Здесь нет места суете и бизнесу, тут можно попробовать прочувствовать и погрузиться в настоящую атмосферу Санкт-Петербурга. Район Коломны, который вдохновлял таких великих писателей как Пушкин, Достоевский, Гоголь. Это место, которое точно запомнится Вам своей атмосферой и останется ярким впечатлением в воспоминаниях.
Сделаем небольшой перерыв на кофе c булочкой и продолжим экскурсию.

Город, который объединяет

Санкт-Петербург всегда славился своей многослойностью. Тут проживали самые знатные и уважаемые дворяне, купцы, военнослужащие самых высших рангов. Сюда стремились никому не известные писатели, поэты, художники, изобретатели и просто предприимчивые выскочки, мечтающие заработать славу и деньги своим умом и талантом. Зачастую, они не принадлежали ни к одному из установленных сословий и сформировали разночинский слой, который стал синонимом слова интеллигенция.
Сделаем небольшой перерыв на кофе и продолжим экскурсию.

Важно знать:

  • Будем много ходить. Одевайтесь удобно.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный гид
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: У выхода станции метро Адмиралтейская
Завершение: Улица Малая Садовая
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10.00
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
  • Место начала: у выхода станции метро Адмиралтейская, Кирпичный переулок, 1, Центральный район, Санкт-Петербург.
  • Гид с табличкой excursions.city. Номер телефона гида 89522122797 доступен в день экскурсии.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10.00

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