1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Лиственницы-гиганты и другие реликты

Избегая лекционного формата, я в легкой дружеской форме поделюсь интересными историями и запоминающимися фактами. Вы узнаете о планах Петра I и строительстве рукотворной рощи, о редких растениях и особенностях местной фауны. Я выросла в этих местах и, зная каждый уголок, проведу вас самыми живописными тропами. Тенистые аллеи и старинные легенды погрузят в умиротворяющую и загадочную атмосферу карельского леса. Мы поговорим об особенностях заказника: я расскажу, кто такая Уснея и почему встретить ее — добрый знак, как узнать возраст живого дерева и с какой скоростью растут лиственницы.

Фотосессия и пикник

Мы полюбуемся течением реки и остановимся для небольшого пикника, чтобы восстановить силы, наслаждаясь окружающими пейзажами. Вы сможете отдохнуть и задать оставшиеся вопросы, а после мы устроим небольшую фотосессию 📷 в мистической Линдуловской роще.

Организационные детали