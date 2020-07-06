1 отзыв оставили туристы

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Секреты Линдуловской рощи

Услышать историю заказника и его легенды, прогуляться меж редких лиственниц и устроить фотосессию

5
1 отзыв
Анна
Анна – Гид из Санкт-Петербурга
Во время дружеской прогулки по Линдуловской роще вы перенесетесь в Петровскую эпоху и познакомитесь с историей 📖 заказника.

Как под Петербургом появились Архангельские лиственницы? Кто такие «лесные знатели» и чем они здесь занимались? Какие тайны и предания хранит карельский лес? Готовьтесь к погружению в мистическую атмосферу!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи

Что вас ожидает

Лиственницы-гиганты и другие реликты
Избегая лекционного формата, я в легкой дружеской форме поделюсь интересными историями и запоминающимися фактами. Вы узнаете о планах Петра I и строительстве рукотворной рощи, о редких растениях и особенностях местной фауны. Я выросла в этих местах и, зная каждый уголок, проведу вас самыми живописными тропами. Тенистые аллеи и старинные легенды погрузят в умиротворяющую и загадочную атмосферу карельского леса. Мы поговорим об особенностях заказника: я расскажу, кто такая Уснея и почему встретить ее — добрый знак, как узнать возраст живого дерева и с какой скоростью растут лиственницы.

Фотосессия и пикник
Мы полюбуемся течением реки и остановимся для небольшого пикника, чтобы восстановить силы, наслаждаясь окружающими пейзажами. Вы сможете отдохнуть и задать оставшиеся вопросы, а после мы устроим небольшую фотосессию 📷 в мистической Линдуловской роще.

Организационные детали

  • Проезд на электричке от ж/д станции Удельная до Рощино оплачивается отдельно
  • Возьмите с собой плед для пикника и легкий перекус
  • Фотосессия входит в стоимость экскурсии
  • Если вас больше 3 человек, доплата за каждого участника составит 700 рублей
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Удельная»
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи
Секреты Линдуловской рощи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
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1 отзыв оставили туристы

6 июля 2020
Экскурсия для тех, кто устал от каменных джунглей и хочет насытиться свежим воздухом, побродить по лесу, послушать шум воды. Анна рассказывает не навязчиво и интересно, нашу группу еще сопровождал фотограф. Если не быть привязанным к расписанию электричек, а есть возможность приехать на своей машине, то это, несомненно, будет только плюсом. Всем рекомендуем.

Анна проводит ещё 4 экскурсии

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