1 отзыв оставили туристы

Лиственницы-гиганты и другие реликты Избегая лекционного формата, я в легкой дружеской форме поделюсь интересными историями и запоминающимися фактами. Вы узнаете о планах Петра I и строительстве рукотворной рощи, о редких растениях и особенностях местной фауны. Я выросла в этих местах и, зная каждый уголок, проведу вас самыми живописными тропами. Тенистые аллеи и старинные легенды погрузят в умиротворяющую и загадочную атмосферу карельского леса. Мы поговорим об особенностях заказника: я расскажу, кто такая Уснея и почему встретить ее — добрый знак, как узнать возраст живого дерева и с какой скоростью растут лиственницы.
Фотосессия и пикник Мы полюбуемся течением реки и остановимся для небольшого пикника, чтобы восстановить силы, наслаждаясь окружающими пейзажами. Вы сможете отдохнуть и задать оставшиеся вопросы, а после мы устроим небольшую фотосессию 📷 в мистической Линдуловской роще.
Организационные детали
Проезд на электричке от ж/д станции Удельная до Рощино оплачивается отдельно
Возьмите с собой плед для пикника и легкий перекус
Фотосессия входит в стоимость экскурсии
Если вас больше 3 человек, доплата за каждого участника составит 700 рублей
Начало и место завершения
🚩 — в районе станции метро «Удельная»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Аня. Всю жизнь я живу в Петербурге и путешествую по Ленобласти, а с недавних пор провожу экскурсии в качестве лицензированного гида. Я покажу вам самые красивые уголки и природные достопримечательности нашего края, поделюсь множеством удивительных историй и любопытных фактов в формате непринужденной, но познавательной прогулки.
Экскурсия для тех, кто устал от каменных джунглей и хочет насытиться свежим воздухом, побродить по лесу, послушать шум воды. Анна рассказывает не навязчиво и интересно, нашу группу еще сопровождал фотограф. Если не быть привязанным к расписанию электричек, а есть возможность приехать на своей машине, то это, несомненно, будет только плюсом. Всем рекомендуем.