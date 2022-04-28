Старая Ладога, город, основаный в VIII веке - “древняя столица Северной Руси”. Староладожская крепость с обширной экспозицией предметов быта, оружия, костюмов и археологических находок времен Древней Руси, великолепные виды - все это вы найдете тут. Вы переместитесь к возрожденной деревне Верхние Мандроги, также сможете принять непосредственное участие в жизни крестьян - ведь это интерактивный музей деревянного зодчества и народных ремёсел под открытым небом. Яркие воспоминания гарантированы!