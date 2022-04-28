Старая Ладога, город, основаный в VIII веке - “древняя столица Северной Руси”. Староладожская крепость с обширной экспозицией предметов быта, оружия, костюмов и археологических находок времен Древней Руси, великолепные виды - все это вы найдете тут. Вы переместитесь к возрожденной деревне Верхние Мандроги, также сможете принять непосредственное участие в жизни крестьян - ведь это интерактивный музей деревянного зодчества и народных ремёсел под открытым небом. Яркие воспоминания гарантированы!
Ответы на вопросы
Что входит
Трассовые экскурсии на протяжении дня
Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
Экскурсия с местным гидом по деревне Верхние Мандроги с местным жителем
Входные билеты в парк Монрепо
Экскурсия по ремесленной слободе деревни Мандроги
Экскурсия по музею водки
Дегустация нескольких видов водки или наливок (на выбор)
Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
Сопровождение лицензированного гида, специалиста по данному направлению
Внешний осмотр Староладожской крепости
Остановка в комплексе "Фермерская усадьба"
Что не входит
Билеты в Староладожскую крепость с посещением музеев в крепости: 250 р. /взр., 120 р. /студ., пенс., школьники и дети до 7 лет - бесплатно.
Комплексный обед: диапазон цен 450-550 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
СканТур — ваш гид в Санкт-Петербурге
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