Старая Ладога и Деревня Мандроги: истории древних славян

Старая Ладога, город, основаный в VIII веке - «древняя столица Северной Руси»

Групповая
Старая Ладога, город, основаный в VIII веке - “древняя столица Северной Руси”.

Староладожская крепость с обширной экспозицией предметов быта, оружия, костюмов и археологических находок времен Древней Руси, великолепные виды - все это вы найдете тут.
Старая Ладога и Деревня Мандроги: истории древних славян
Старая Ладога и Деревня Мандроги: истории древних славян
Старая Ладога и Деревня Мандроги: истории древних славян
Старая Ладога и Деревня Мандроги: истории древних славян
Старая Ладога, город, основаный в VIII веке - “древняя столица Северной Руси”. Староладожская крепость с обширной экспозицией предметов быта, оружия, костюмов и археологических находок времен Древней Руси, великолепные виды - все это вы найдете тут. Вы переместитесь к возрожденной деревне Верхние Мандроги, также сможете принять непосредственное участие в жизни крестьян - ведь это интерактивный музей деревянного зодчества и народных ремёсел под открытым небом. Яркие воспоминания гарантированы!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трассовые экскурсии на протяжении дня
  • Обзорная экскурсия по Старой Ладоге
  • Экскурсия с местным гидом по деревне Верхние Мандроги с местным жителем
  • Входные билеты в парк Монрепо
  • Экскурсия по ремесленной слободе деревни Мандроги
  • Экскурсия по музею водки
  • Дегустация нескольких видов водки или наливок (на выбор)
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение лицензированного гида, специалиста по данному направлению
  • Внешний осмотр Староладожской крепости
  • Остановка в комплексе "Фермерская усадьба"
Что не входит
  • Билеты в Староладожскую крепость с посещением музеев в крепости: 250 р. /взр., 120 р. /студ., пенс., школьники и дети до 7 лет - бесплатно.
  • Комплексный обед: диапазон цен 450-550 руб. /чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп. , 10
Завершение: м. пл. Восстания
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на "Спутник8" онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на "Спутник8" и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
  • ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

👥Групповые🚌На автобусе🏛История и архитектура☀️Летние🧘На выходные☀️На весь день👨‍👩‍👧‍👦СемейныеЭкскурсии по Ленинградской области

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Александр
5
3 отзыва
Из Петербурга - в первую столицу Руси, Старую Ладогу
Побывать у истоков государства, открыть историю цитадели со святынями 12 в. и навестить Вещего Олега
12 990 за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Ползком
4.7
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
История Северной столицы - это больше, чем набор сухих фактов, чисел и календарных дат
3 500 за 1-6 чел.
Легенды и история Северной столицы
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Легенды и история Северной столицы
По историческим меркам Санкт-Петербург город совсем молодой, но уже успел накопить огромный объем культурной памяти
6 900 за 1-15 чел.
Дворцы и замки Северной столицы
5.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Дворцы и замки Северной столицы
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"
9 900 за 1-15 чел.
Северная столица: полное погружение
7.5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Северная столица: полное погружение
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"
14 500 за 1-15 чел.
Тайны, легенды и трагедии Северной столицы
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Excursions.city
Нет отзывов
Тайны, легенды и трагедии Северной столицы
Понятие "центр города" в Санкт-Петербурге очень обширное, не зря город на Неве называют "музей под открытым небом"
6 900 за 1-15 чел.
Новая Голландия: три века истории Петербурга
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Елена, Маргарита и Валерий
4.9
18 отзывов
Новая Голландия: три века истории Петербурга
Прогуляться по модному району города и узнать, как менялся остров
от 5 500 за 1-11 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
3 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Валерий
4.9
397 отзывов
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль в мини-группе)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
1 590 за 1 человека
Знакомство с городом
3 часа
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Леонид
5
5 отзывов
Знакомство с городом
Три века назад в истории нашей страны произошли тектонические сдвиги
от 7 500 за 1-2 чел.
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Оксана
4.3
4 отзыва
Два Петербурга: блеск и нищета Северной столицы
Исследовать самые аристократичные и злачные районы города, погружаясь в его поразительные контрасты
3 900 за 1-6 чел.
История трех старейших площадей Петербурга
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алла
4.7
7 отзывов
История трех старейших площадей Петербурга
Особенности, тайны и значение главного архитектурного ансамбля города
2 800 за 1-10 чел.
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
16 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Спутник
4.4
59 отзывов
Однодневная экскурсия Псков-Изборск-Печоры
Псков, Изборск, Печоры - старейшие города Древней Руси, которые упоминаются в летописях еще с 862 года
от 2 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ