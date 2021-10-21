В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде

Залюбоваться природой, открыть историю заповедного края и прокатиться на уникальном экспрессе

5
5 отзывов
Карелия поистине страна чудес: здесь в этот день вас ждут сказочные леса, водопады и даже «Хогвартс-экспресс»! Это интересное и продуманное путешествие.

По пути в городок Сортавала вы узнаете о Карелии.

На горе Паасо сфотографируете ретро-поезд среди лесов.

Исследуете горный парк Рускеала.

А в финале проедете на легендарном поезде и ощутите себя в прошлом.
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде
В Карелию! Каньон Рускеала и поездка на ретро-поезде

Что вас ожидает

Путешествие в северный край лесов и озер

По новой трассе мы поедем из Петербурга в город Сортавала — это живописная дорога с перепадами высот, среди хвойных лесов и скал. По пути вы послушаете мои рассказы: о хрониках этих мест и карельском быте, а также об истории железнодорожного сообщения. Позавтракав местными вкусностями в Сортавале, доберемся до горы Паасо: здесь вы сделаете самые яркие фото экспресса на перегоне.

Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски

Вас ждет чудо Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Проходя по оборудованным тропам над каньоном с изумрудной водой, поговорим о появлении карьера и рабочего поселка, о добыче мрамора. Затем у вас будет свободное время: можно насладиться прогулкой по парку или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). И конечно, в нашей программе чарующий каскад водопадов Ахвенкоски, где снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».

Рускеальский экспресс — машина времени

Обратно в Сортавалу вы поедете на атмосферном транспорте. Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса. По прибытии я встречу вас и мы отправимся обратно в Петербург.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На авто бизнес-класса (BMW 3 или Audi A3)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды
  • Начало в любом удобном вам месте в Петербурге
  • Дорога в одну сторону займет около 3, 5 часов. В горном парке Рускеала вы проведете около 5 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы, входные билеты в парк Рускеала, на водопады и на Рускеальский экспресс
  • Дополнительно оплачиваются питание и активности в парке (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Антон
Антон
Мы официальный туроператор, зарегистрированный в Ростуризме. Работаем и организуем экскурсии по Санкт-Петербургу с 2010 года. За это время мы провели тысячи стандартных экскурсий для путешественников почти со всего мира. Но какими бы интересными ни были эти экскурсии, мы всегда мечтали создать что-то уникальное — экскурсию-погружение на стыке истории и театра, которая превратила бы экскурсанта из пассивного слушателя в участника исторических событий. И вот сегодня мечта сбылась, благодаря нашему креативу и современным технологиям.
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5 реальных отзывов от туристов

И
21 окт 2021
Антону большое спасибо за прекрасную познавательную экскурсию! Маршрут был составлен грамотно, интересно и комфортно! В Карелию только с таким знающим и всесторонне развитым, общительным, коммуникабельным гидом Антоном! Очень рекомендуем посетить Карелию на комфортном автомобиле! Спасибо!
Валентина
18 окт 2021
Хочу выразить благодарность Антону за прекрасно организованную экскурсию в Карелию. Все продумано до мелочей. Совершенно в теме. Рассказывает последовательно и интересно. На вопросы отвечает подробно, начиная из далекого прошлого, завершая настоящим данной республики. Хорошо водит машину. Рекомендую.
Ю
10 окт 2021
Замечательное путешествие. Я впервые была в Карелии. Не только увидела и узнала многое, но и наметила места будущего нового путешествия по Карелии и Ленобласти. Гид интересный рассказчик, а еще сам заядлый путешественник и очень опытный водитель.
Нина
9 окт 2021
Чудесный маршрут и прекрасная организация. Гид Антон очень приятный, общаться легко, как будто со старым другом. Очень деликатный и отзывчивый. Идеально построен маршрут, который комфортно захватает самые главные точки притяжения, в том числе и Рускеальский экспресс. Антон заранее купил сам билеты и на поезд и в парк, нас оставалось только наслаждаться природой и экскурсией, не думая об организационных деталях. Очень довольны. Большое спасибо.
Наталья
8 окт 2021
Выражаем огромную благодарность Антону за наше путешествие в Карелию. Незабываемые впечатления, яркие краски осени - навсегда останутся в нашей памяти благодаря вам. Спасибо ещё раз. Благодарных туристов. Наталья и Юрий из Самары.

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