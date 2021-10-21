Что вас ожидает

Путешествие в северный край лесов и озер

По новой трассе мы поедем из Петербурга в город Сортавала — это живописная дорога с перепадами высот, среди хвойных лесов и скал. По пути вы послушаете мои рассказы: о хрониках этих мест и карельском быте, а также об истории железнодорожного сообщения. Позавтракав местными вкусностями в Сортавале, доберемся до горы Паасо: здесь вы сделаете самые яркие фото экспресса на перегоне.

Мрамор Рускеалы и водопады Ахвенкоски

Вас ждет чудо Северного Приладожья — горный парк Рускеала. Проходя по оборудованным тропам над каньоном с изумрудной водой, поговорим о появлении карьера и рабочего поселка, о добыче мрамора. Затем у вас будет свободное время: можно насладиться прогулкой по парку или опробовать активный отдых (тарзанку, зиплайн, катание на лодке). И конечно, в нашей программе чарующий каскад водопадов Ахвенкоски, где снимали сцены фильма «А зори здесь тихие».

Рускеальский экспресс — машина времени

Обратно в Сортавалу вы поедете на атмосферном транспорте. Это единственный в России ежедневный поезд на паровой тяге, а его вагоны оформлены в стиле Николаевского экспресса. По прибытии я встречу вас и мы отправимся обратно в Петербург.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На авто бизнес-класса ( BMW 3 или Audi A3)

3 или Audi A3) Экскурсию для вас проведу я или другой гид-водитель из нашей команды

Начало в любом удобном вам месте в Петербурге

Дорога в одну сторону займет около 3, 5 часов. В горном парке Рускеала вы проведете около 5 часов.

Что входит в стоимость, а что — нет