108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нетривиальные места Петербурга

В нашей прогулке не будет дворцов и музеев — вы познаете иной Петербург! Я покажу самые примечательные доходные дома и проведу вас в антуражные парадные. Прогуливаясь по проходным дворам и дворам-колодцам, заглядывая в места, где снимали криминальные сериалы, вы прочувствуете атмосферу города и лучше поймете местный колорит.

Быт горожан и истории о знаменитых петербуржцах

Я погружу вас в повседневную жизнь Северной столицы — вы услышите городские анекдоты и легенды, откроете любимые места горожан и увидите, чем живут современные петербуржцы, какие привычки отличают их от других россиян и как они развлекаются. Конечно, я расскажу об известных писателях и поэтах, музыкантах и актёрах. Вы узнаете, где зародилась ленинградская рок-культура, и какие локации связаны с Достоевским, Пушкиным и Довлатовым.