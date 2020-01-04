108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. В поисках скрытого: другой Петербург

Ощутить себя местным жителем и понять, чем дышит Северная столица, на групповой экскурсии

Руслан
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Руслан – ваш гид
Антуражные парадные, секретные места и известные дворы-колодцы, современные арт-объекты и креативные пространства — я приведу вас в необычные точки города.

Вы узнаете, какие локации местные бережно скрывают от приезжих, и прочувствуете старинный дух и современность Северной столицы: её историю и городские анекдоты, быт простых жителей и судьбы знаменитостей.

Вы прикоснётесь к петербургской реальности, чтобы осознать, каково это — родиться и жить в великом городе на берегу Невы.
750 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча у дома 53 по Лиговскому проспекту
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У этой экскурсии108 отзывов
4.95
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург

Что вас ожидает

Нетривиальные места Петербурга
В нашей прогулке не будет дворцов и музеев — вы познаете иной Петербург! Я покажу самые примечательные доходные дома и проведу вас в антуражные парадные. Прогуливаясь по проходным дворам и дворам-колодцам, заглядывая в места, где снимали криминальные сериалы, вы прочувствуете атмосферу города и лучше поймете местный колорит.

Быт горожан и истории о знаменитых петербуржцах
Я погружу вас в повседневную жизнь Северной столицы — вы услышите городские анекдоты и легенды, откроете любимые места горожан и увидите, чем живут современные петербуржцы, какие привычки отличают их от других россиян и как они развлекаются. Конечно, я расскажу об известных писателях и поэтах, музыкантах и актёрах. Вы узнаете, где зародилась ленинградская рок-культура, и какие локации связаны с Достоевским, Пушкиным и Довлатовым.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: чай или кофе по желанию
  • Прогулка пешеходная, пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • При необходимости обеспечу вас дождевиками и питьевой водой
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург
В поисках скрытого: другой Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура у дома 53 по Лиговскому проспекту.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан. Санкт-Петербург — родной для меня город. Чуть ли не больше всего на свете я наслаждаюсь теми моментами, когда делюсь своим городом с другими, пытаясь влюбить каждого в него! Как историк по образованию, урбанист по призванию и «Тот самый местный», я покажу вам город с разных сторон. Познакомлю с непарадным и парадным Петербургом, с жизнью и бытом его жителей, проведу по секретным местам, поделюсь местными фишками и лайфхаками, а также приобщу к прошлому, настоящему и будущему этого исключительного города.
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108 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Экскурсия произвела очень большое впеяатление! Спасибо Руслану за увлекательный рассказ. Мы открыли для себя другой Петербург, увидели, что скрывается за парадными фасадами. Очень советуем именно этого экскурсовода, обязательно приедем еще на экскурсии летом.
7 ноября 2019
Интересные места, о существовании которых вы скорее всего не знаете) Гид позитивный и интересный рассказчик)
26 октября 2019
Хорошая экскурсия! Интересный гид! Рекомендуем!
20 октября 2019
Запоминающаяся экскурсия по непарадному Петербургу. Прогулка с Русланом позволяет взглянуть на Питер под другим углом зрения. В данной экскурсии можно посетить дворы и парадные, попасть в которые непросто. Плюс к этому, Руслан интересно рассказывает о жизни и обычаях горожан. Однозначно рекомендую всем влюбленным в Питер и не только. Спасибо, Руслан!
20 октября 2019
Эта прогулка сквозь петербургские дворы погружает в особую атмосферу города, обычно скрытую от глаз гостей. Потрясающие впечатления!
17 октября 2019
приятная экскурсия в хорошей компании! Руслану спасибо огромное, рекомендуем к посещению, побывайте в настоящем Питере, загляние в парадные, пройдитесь по жилым комуналкам, вдыхайте город, которым дышат жители:)
29 сентября 2019
Огромная благодарность экскурсоводу Руслану за нестандартную и душевную экскурсию. Получили то, чего не дают в ходе типовых прогулок по Питеру.
Всем, кто хочет посмотреть на скрытую красоту города, очень рекомендуем.
Еще раз благодарим Руслана.
22 сентября 2019
Руслан, спасибо за прогулку! Места интересные и заслуживающие посещения. Стало немного грустно от вида реального, а не парадного Питера.
19 сентября 2019
Да! Одним из ярких моментов пребывания в Питере для нас явилась экскурсия, которую проводил Руслан! Чудесное время, проведенное с умным , энергичным экскурсоводом, который сумел объединить незнакомых людей в коллектив. Экскурсия открыла нам много интересных мест, фактов, удивительных мелочей, касающихся Петербурга, его истории и быта его жителей. Спасибо Руслан за информационную помощь после экскурсии, за хорошее настроение и желание еще не раз вернуться в этот прекрасный город!
15 сентября 2019
Интересный маршрут и содержание экскурсии. 3 часа пролетели незаметно. Узнали много нового про город и его жителей. Всем рекомендуем! Спасибо Руслану!
Ещё 98 отзывов

Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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