9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость

Познакомиться с must-see города, погрузиться в его историю и посетить колыбель Северной столицы

Ирина
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Ирина – экскурсионное агентство
Узнаваемый силуэт Северной столицы предстанет перед вами во всей красе: линии каналов, купол Исаакия, гармоничные панорамы парадных площадей и шпиль колокольни Петропавловского собора.

Вы разберетесь в основных вехах петербургской истории, узнаете её действующих лиц и побываете на месте основания города.

И ощутите уникальную атмосферу Петербурга, когда-то умещавшегося на Заячьем острове.
1500 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3.5 часа
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у Гостиного Двора
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У этой экскурсии9 отзывов
4.22
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость

Что вас ожидает

Главное в Петербурге
Маршрут пройдёт по знаковым местам города, которые определяют его парадный облик. Вы увидите:

  • Величественный ансамбль Дворцовой площади вместе с аркой Главного штаба, где вы представите, как проходили парады императорских полков, городские гуляния и штурм Зимнего.
  • Здания Сената и Синода и легендарного Медного всадника. Любуясь ансамблем Сенатской площади, мы поговорим об истории России, вспомним великих Петра I, Екатерину II и строки из поэмы Пушкина.
  • Марсово поле рядом с Мраморным дворцом — здесь затронем тему военной славы Российской империи и революций.
  • Стрелка Васильевского острова расскажет о Петербурге как городе на воде, а виды набережных познакомят с характерным ландшафтом.
  • Исаакиевская площадь продемонстрирует своё сокровище — монументальный храм, а ансамбль площади Искусств впечатлит изяществом — у Русского музея вы узнаете о знаменитых петербургских творцах.

Как начинался город
История Петербурга от самого зарождения города до наших дней откроется вам в Петропавловской крепости. Вы побываете на Заячьем острове и услышите о том, как по указу Петра I возводилась новая столица. Узнаете, как устроена крепость, и увидите важные достопримечательности на её территории: Монетный двор, Ботный дом, здание гауптвахты. Посетите Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и Трубецкой бастион — главную политическую тюрьму России XIX века. В современном музее я покажу вам камеры известных заключённых, внутренний дворик и мрачные коридоры. В результате экскурсии вы поймёте, как развивался город, на примере его «ядра».

Организационные детали

  • Посещение Трубецкого бастиона входит в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
  • Экскурсия заканчивается в Петропавловской крепости
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость
Весь центр Петербурга + Петропавловская крепость

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Гостиного Двора.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ирина
Ирина
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Об экскурсии остались благоприятные воспоминания! Особенно хочется отметить профессионализм экскурсовода Инны!
Большое спасибо организаторам!
21 января 2020
Отличная экскурсия, замечательный гид! На обзорной экскурсии в автобусе гид всю информацию подавал четко и вовремя - наблюдая из окна мы слушали именно о том объекте, который видели. Тут еще стоит отметить профессионализм водителя - где нужно, он ехал помедленнее, то есть работа с гидом у них слаженная. В Петропавловской крепости то же очень понравилось, хорошая экскурсия и в свободное время гид подсказал, что еще стоит посмотреть! Рекомендую!
6 января 2020
Автобус прибыл с опозданием более чем на 10 минут, а на улице зима!
Людей высадили на Заячьем (холодном и продуваемом) острове и там оставили - со стороны, где не основной выход, а дополнительный западный. Люди приезжие далеко не все ориентируются где они.
Во время поездки не дали выйти в туалет, а возили 3 часа (по холоду это весьма дискомфортно). В такой ситуации обычно сама экскурсия уже не важна и не слышна! Стоимость не оправдана.
4 января 2020
очень добротная обзорная экскурсия.
Хороший гид, нормальный маршрут, для первого ознакомления с городом прекрасный вариант
1 октября 2019
Сама экскурсия придумана очень неплохо. Но, у нас вышла накладочка. В билете было написано, что начало экскурсии в 11-30. Мы подошли в 11-26, а наш автобус уже уезжал по Невскому. Хотя накануне мы ждали всем автобусом опаздывающих и уехали в итоге на 20 минут позже. Пришлось нам час ждать следующую и она была по другому маршруту, однако организаторы пошли навстречу и высадили нас у Петропавловской крепости, куда нас проводила гид и мы получили свою прекрасную экскурсию по крепости. Однако, начало все ж было смазано и это немного испортило впечатление.
19 сентября 2019
Понравилось
24 июля 2019
Огромное спасибо за доставленное удовольствие приобщения к истории России. Экскурсия очень позновательная, проводилась в хорошем темпе, позволяющем все осмыслить и осмотреть. Хочется возвращаться в СПб вновь и вновь, любоваться тем, что было создано нашими пращурами и поддерживается современным поколением. Спасибо!
6 мая 2019
Для обзорки информации достаточно, единственное, что наш гид немного "зависала" и в автобусе "шуршал" динамик, поэтому не очень слышно было.
10 апреля 2019
Часть экскурсии на автобусе была интересной.Гид рассказывала увлечённо,не монотонно,на вопросы отвечала.Но организация отъезда отвратильна.Автобус должен был отправиться в 11.30,в итоге выехали в 12.Кого-то ждали,так и не дождались(а по факту,я предполагаю,в автобусе было всего 9 человек и отправление задержали в надежде,что кто-нибудь ещё придёт).В итоге автобусная экскурсионная часть была чуть меньше часа.Потом тех,у кого были билеты в Петропавловскую крепость в спешном порядке высадили и мы наперегонки с экскурсоводом побежали в кассу за билетами,экскурсия там начиналась в час дня.
Экскурсию в крепости ведёт другой гид, не особо интересно,зевая в процессе рассказа.
Оценку « хорошо» ставлю автобусному гиду,материал подала хорошо и интересно,бегает отлично,еле успевали за ней)

Ирина проводит ещё 10 экскурсий

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