9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Главное в Петербурге
Маршрут пройдёт по знаковым местам города, которые определяют его парадный облик. Вы увидите:
Как начинался город
История Петербурга от самого зарождения города до наших дней откроется вам в Петропавловской крепости. Вы побываете на Заячьем острове и услышите о том, как по указу Петра I возводилась новая столица. Узнаете, как устроена крепость, и увидите важные достопримечательности на её территории: Монетный двор, Ботный дом, здание гауптвахты. Посетите Петропавловский собор с великокняжеской усыпальницей и Трубецкой бастион — главную политическую тюрьму России XIX века. В современном музее я покажу вам камеры известных заключённых, внутренний дворик и мрачные коридоры. В результате экскурсии вы поймёте, как развивался город, на примере его «ядра».