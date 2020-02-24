9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сама экскурсия придумана очень неплохо. Но, у нас вышла накладочка. В билете было написано, что начало экскурсии в 11-30. Мы подошли в 11-26, а наш автобус уже уезжал по Невскому. Хотя накануне мы ждали всем автобусом опаздывающих и уехали в итоге на 20 минут позже. Пришлось нам час ждать следующую и она была по другому маршруту, однако организаторы пошли навстречу и высадили нас у Петропавловской крепости, куда нас проводила гид и мы получили свою прекрасную экскурсию по крепости. Однако, начало все ж было смазано и это немного испортило впечатление.