Я люблю поесть, поэтому и люблю страны, в которых богатая кухня 🥧. И одной из таких стран, безусловно, является Узбекистан.

Но, увы, никто ничего не знает ни об Узбекистане, ни об их кухне, ни о полумиллионе узбеков, живущих в Петербурге.

Я же хочу рассказать всему миру о тех прекрасных блюдах, которыми славится узбекская кухня: плов, лагман, чучвара, самса и прочие! И не просто расскажу, но и накормлю в правильном месте.

Это не экскурсия ⛳ в классическом ее виде, а скорее путешествие в узбекский Петербург.

Несколько коротких рассказов об истории 📖 Узбекистана, текущей ситуации, мигрантах, еде, традиционной печи и рынках.

Но самое главное — это, конечно же, обед.

Закончим наш поход мы в узбекской чайхане. Это не дорогой ресторан, а народная чайхана, в которую приходят пообедать настоящие узбеки-работяги — здесь готовят простую, но правильную узбекскую еду.

Еда в заведении недорогая, порции огромные. На 400-500 рублей вы просто объедитесь!

Обратите внимание: все узбекские блюда мясные.

Бронируйте в любой день и любое время и открывайте для себя узбекский Петербург!

P. S. Пожалуйста, в своем запросе опишите, почему вы хотите сходить на экскурсию.

P. S. 2 Это экскурсия-введение, поэтому вы услышите только самую важную информацию. Для истинных знатоков этого может быть недостаточно.

Место окончания экскурсии:

ст. м. Василеостровская