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Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове

4.8
51 отзыв
Alexandr K.
Alexandr K. – Гид из Санкт-Петербурга
Всем привет.

Меня зовут Александр и люблю есть.

Надеюсь, вы разделяете мою любовь к еде.

Вся наша экскурсия ⛳ будет посвящена ей! Мы пройдемся по улочкам Петербурга, заглянем в самое вкусное место с узбекской кухней и изучим ее вдоль и поперек.

Плов, лагман, самса, чучвара — что вы знаете об этих блюдах? Заходите ко мне на экскурсию — меньше чем за 2 часа вы станете экспертом по узбекской кухне 🥧.
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Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове
Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове

Что вы увидите

  • Андреевский рынок и традиционную печь
  • Настоящую узбекскую чайхану.
Я люблю поесть, поэтому и люблю страны, в которых богатая кухня 🥧. И одной из таких стран, безусловно, является Узбекистан.
Но, увы, никто ничего не знает ни об Узбекистане, ни об их кухне, ни о полумиллионе узбеков, живущих в Петербурге.
Я же хочу рассказать всему миру о тех прекрасных блюдах, которыми славится узбекская кухня: плов, лагман, чучвара, самса и прочие! И не просто расскажу, но и накормлю в правильном месте.
Это не экскурсия ⛳ в классическом ее виде, а скорее путешествие в узбекский Петербург.
Несколько коротких рассказов об истории 📖 Узбекистана, текущей ситуации, мигрантах, еде, традиционной печи и рынках.
Но самое главное — это, конечно же, обед.
Закончим наш поход мы в узбекской чайхане. Это не дорогой ресторан, а народная чайхана, в которую приходят пообедать настоящие узбеки-работяги — здесь готовят простую, но правильную узбекскую еду.
Еда в заведении недорогая, порции огромные. На 400-500 рублей вы просто объедитесь!
Обратите внимание: все узбекские блюда мясные.
Бронируйте в любой день и любое время и открывайте для себя узбекский Петербург!
P. S. Пожалуйста, в своем запросе опишите, почему вы хотите сходить на экскурсию.
P. S. 2 Это экскурсия-введение, поэтому вы услышите только самую важную информацию. Для истинных знатоков этого может быть недостаточно.

Место окончания экскурсии:

    ст. м. Василеостровская
    Что входит
    • экскурсия по продуманному маршруту с заходом на рынок
    • увлекательный рассказ об узбеках в Петербурге
    • помощь в выборе блюд в чайхане
    Что не входит
    • личные расходы на еду около 500 рублей на человека
    Начало и место завершения
    🚩 ст. м. "Василеостровская"
    Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове
    Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове
    Введение в узбекскую кухню на Васильевском острове

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Alexandr K.
    Alexandr K.
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    51 отзыв оставили туристы

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