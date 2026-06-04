Мои заказы

Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Стамбуле, цены от €95. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Феодосиевы стены Константинополя
Пешая
4 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
«И услышите, как крепость связана с семьёй Льва Толстого»
Завтра в 14:00
19 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Стамбул для второго дня
Пешая
На пароме
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €95 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
Стамбул для искушенных путешественников
Большое спасибо Ангелине. и как гиду, и как человеку. Она помогала нам во всем. Будем вспоминать с большим уважением и теплом.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Стамбул для искушенных путешественников
Очень содержательная, интересная экскурсия.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Стамбул для искушенных путешественников
Сабри, огромное спасибо за грамотную организацию экскурсии и комфортабельный транспорт. Наш гид Аружан доброжелательная, позитивная девушка с хорошим знанием истории.
читать дальшеуменьшить

Очень приятно, что Аружан учла наш возраст и построила маршрут так, что мы спускались с горы, а не поднимались, как другие!!! Очень рекомендуем эту экскурсию, узнаете много нового и попробуете вкусную еду в рыбацкой деревушке!!! Сабри и всей его команде желаем удачи!!!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Стамбул для искушенных путешественников
Спасибо большое Аружан, она провела для нас прекрасную экскурсию. Для путешественников, который были в Стамбуле несколько раз, открыли для себя новые места. Хорошо и вкусно провели время в рыбацкой деревне. Рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Стамбул для искушенных путешественников
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.+2
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Стамбул для искушенных путешественников
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Кристина
Стамбул для искушенных путешественников
Большое спасибо за эту удивительную экскурсию! Очень необычный маршрут, через весь Стамбул к азиатской части! Побывали в местах, куда не
читать дальшеуменьшить

доходят туристы, услада для глаз! Пробовали плоды кактуса и забежали за кофе в истинно турецкое заведение, скрытое от глаз, где на завтраке были только местные)) я увидела город с другой стороны!

Виктория - отличный гид, профессиональный рассказчик и просто эрудированный общительный человек!

Мне очень жаль, что эта экскурсия не дооценена туристами, очень рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Стамбул для второго дня
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Екатерина очень живой и приятный
читать дальшеуменьшить

гид, рассказывает так как нужно, прогулки по набережной и паромчик до Эминеню был тоже прекрасен!
Ортакой нам тоже понравился, прекрасная мечеть!
Район Белебее очень стильный и для прогулок идеален и красив!

Рекомендую экскурсию

Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!+4
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Стамбул для искушенных путешественников
Обалденная экскурсия!!! Были на экскурсии с семьей. Увидели отдаленные районы Стамбула. Попробовали новое блюдо в калоритном кафе. Полюбовались шикарными видами
читать дальшеуменьшить

на Босфор с крепости, пообедали в рыбацкой деревушке. А гид Ирина была выше всяких похвал. Профессионал своего дела!!! Отличное знание истории, доступное изложение материала, доброжелательность и внимание к деталям. Однозначно, всем советую.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Стамбул для второго дня
Были на экскурсии у Аслана с мужем. Нам понравилась прогулка, интересные локации, не избитые места. Спасибо Аслану за содержательный рассказ и рекомендации к дальнейшим самостоятельным прогулкам
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 33 отзыва в Стамбуле в категории "Музей Крепость"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Феодосиевы стены Константинополя;
  2. Стамбул для второго дня.
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Босфор;
  2. Дворец Топкапы;
  3. Айя-София;
  4. Галатская башня;
  5. Голубая мечеть;
  6. Набережная;
  7. Дворец Долмабахче;
  8. Босфорский мост;
  9. Площадь Таксим;
  10. Старый город.
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 295. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Стамбуле на 2026 год по теме «Музей Крепость», 33 ⭐ отзыва, цены от €95. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь