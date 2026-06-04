читать дальше уменьшить

доходят туристы, услада для глаз! Пробовали плоды кактуса и забежали за кофе в истинно турецкое заведение, скрытое от глаз, где на завтраке были только местные)) я увидела город с другой стороны!



Виктория - отличный гид, профессиональный рассказчик и просто эрудированный общительный человек!



Мне очень жаль, что эта экскурсия не дооценена туристами, очень рекомендую!