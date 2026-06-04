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Индивидуальная
до 4 чел.
Феодосиевы стены Константинополя
Подняться на крепостные стены и зайти в город через разные ворота
Начало: У вокзал Сиркеджи
«И услышите, как крепость связана с семьёй Льва Толстого»
Завтра в 14:00
19 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Стамбул для второго дня
Забраться на крепость, поплавать на пароме и познакомиться с нетуристическими районами
Начало: У метро Левент
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от €95 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Большое спасибо Ангелине. и как гиду, и как человеку. Она помогала нам во всем. Будем вспоминать с большим уважением и теплом.
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М
Очень содержательная, интересная экскурсия.
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О
Сабри, огромное спасибо за грамотную организацию экскурсии и комфортабельный транспорт. Наш гид Аружан доброжелательная, позитивная девушка с хорошим знанием истории.
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И
Спасибо большое Аружан, она провела для нас прекрасную экскурсию. Для путешественников, который были в Стамбуле несколько раз, открыли для себя новые места. Хорошо и вкусно провели время в рыбацкой деревне. Рекомендуем.
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Е
Большое спасибо за прекрасную экскурсию. Чудесная девушка Мона приехала вовремя и много нам интересного рассказала и показала.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
Очень хотела именно эту экскурсию, после фильма Забытый Иерусалим.
+2
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Д
Виктории огородная благодарность!!! Очень образованный гид, глубокие познания в области истории, великолепное чувство такта и знание города!!!
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Большое спасибо за эту удивительную экскурсию! Очень необычный маршрут, через весь Стамбул к азиатской части! Побывали в местах, куда не
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Ю
Были на экскурсии с гидом Екатериной 8 декабря! Нам безумно повезло с погодой, солнечный декабрьский Стамбул!
Екатерина очень живой и приятный
Екатерина очень живой и приятный
+4
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О
Обалденная экскурсия!!! Были на экскурсии с семьей. Увидели отдаленные районы Стамбула. Попробовали новое блюдо в калоритном кафе. Полюбовались шикарными видами
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А
Были на экскурсии у Аслана с мужем. Нам понравилась прогулка, интересные локации, не избитые места. Спасибо Аслану за содержательный рассказ и рекомендации к дальнейшим самостоятельным прогулкам
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Всего 33 отзыва в Стамбуле в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Музей Крепость»
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Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в августе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 95 до 295. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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